Νωρίτερα φέτος οι συντάξεις Ιανουαρίου 2026 – Οι ημερομηνίες

Τους λογαριασμούς τους θα δουν να πιστώνονται νωρίτερα οι συνταξιούχοι, καθώς ο ΕΦΚΑ εφαρμόζει νέο σύστημα προγραμματισμού πληρωμών, το οποίο φέρνει πιο ξεκάθαρες και ενιαίες ημερομηνίες για κύριες και επικουρικές συντάξεις.

Ο στόχος του νέου μοντέλου είναι η σταθερή και κοινή ημερομηνία καταβολής ανά κατηγορία, με σαφείς διαφοροποιήσεις ανάμεσα σε μισθωτούς και μη μισθωτούς. Σύμφωνα με τη ρύθμιση, οι συντάξεις των μισθωτών θα καταβάλλονται την προτελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα, ενώ οι συντάξεις των μη μισθωτών την τέταρτη τελευταία εργάσιμη ημέρα.

Το πλαίσιο αυτό μπορεί να τροποποιείται μόνο σε ειδικές περιπτώσεις, έπειτα από απόφαση του Δ.Σ. του ΕΦΚΑ και έγκριση του Υπουργείου Εργασίας.

Παράλληλα, υπενθυμίζεται ότι η τέταρτη τελευταία εργάσιμη ημέρα εξακολουθεί να είναι ο βασικός κανόνας για την καταβολή όλων των συντάξεων, όπως προβλέπει ο νόμος 4387/2016.

Πότε πληρώνονται οι συντάξεις Ιανουαρίου 2026

Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025

Καταβάλλονται οι συντάξεις για:

Νέους συνταξιούχους μετά την 1/1/2017 (ν. 4387/2016)

ΟΑΕΕ (μη μισθωτοί)

ΟΓΑ (αγρότες)

ΕΤΑΑ (ελεύθεροι επαγγελματίες, επιστήμονες)

Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

Καταβάλλονται οι συντάξεις για:

ΙΚΑ (μισθωτοί ιδιωτικού τομέα)

ΝΑΤ (ναυτικοί)

Δημόσιο

Λοιπά Ταμεία Μισθωτών του ΕΦΚΑ

Όπως κάθε μήνα, τα ποσά εμφανίζονται στα ΑΤΜ από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης, συνήθως μετά τις 17:00.

