Στην τελική ευθεία μπαίνει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το επίδομα θέρμανσης, καθώς η προθεσμία εκπνέει την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου. Όσοι πληρούν τα κριτήρια και δεν έχουν ακόμη καταθέσει αίτηση, θα πρέπει να το πράξουν άμεσα μέσω της πλατφόρμας myΘέρμανση της ΑΑΔΕ.

Η πρώτη πληρωμή – η προκαταβολή του επιδόματος – αναμένεται να κατατεθεί στους λογαριασμούς των δικαιούχων στις 23 Δεκεμβρίου. Το επίδομα αφορά περίπου 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά που πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια της σχετικής υπουργικής απόφασης.



Πώς υπολογίζεται το επίδομα

Το τελικό ποσό προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό:

της βάσης υπολογισμού,

με τον συντελεστή βαθμοημέρας (0,12–1,62), ο οποίος διαφοροποιείται ανάλογα με το ψύχος κάθε περιοχής.

Επιπλέον προβλέπονται προσαυξήσεις:

+20% για κάθε εξαρτώμενο τέκνο,

+25% για όσους κατοικούν σε περιοχές με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες (όπου ο συντελεστής είναι ≥1).

Κάθε νοικοκυριό μπορεί να λάβει επιδότηση για ένα μόνο είδος καυσίμου, ενώ οι δικαιούχοι του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (ΚΟΤ) δεν δικαιούνται επίδομα θέρμανσης για ηλεκτρική ενέργεια.



Επίδομα θέρμανσης σε πολυκατοικίες – Τι πρέπει να προσέξουν οι διαχειριστές

Για τις πολυκατοικίες με κοινή θέρμανση, είναι υποχρεωτική η δημιουργία προφίλ πολυκατοικίας στο myΘέρμανση. Ο διαχειριστής ή η εταιρεία διαχείρισης πρέπει να καταχωρίσει:

το ΑΦΜ του διαχειριστή ή της πολυκατοικίας (αν υπάρχει),

την κοινόχρηστη παροχή ρεύματος,

τα χιλιοστά θέρμανσης κάθε διαμερίσματος (το σύνολο πρέπει να είναι 1000),

τα στοιχεία των ενοίκων που κατοικούν σε μη επαγγελματικούς χώρους.

Η δυνατότητα πληρωμής ενεργοποιείται όταν έχει κατατεθεί τουλάχιστον μία αίτηση από ένοικο.

Σημαντικές διευκρινίσεις της ΑΑΔΕ

Τα παραστατικά αγοράς πετρελαίου θέρμανσης πρέπει να φέρουν τον ίδιο ΑΦΜ και αριθμό παροχής ρεύματος με αυτά που δηλώθηκαν στο προφίλ.

Αν αλλάξει ο διαχειριστής μετά τις 5 Δεκεμβρίου, τα παραστατικά έως τις 31 Μαρτίου 2026 πρέπει να εκδίδονται στον παλιό διαχειριστή, ώστε να γίνει σωστή διασταύρωση.

Όταν δεν υπάρχει κοινόχρηστη παροχή ρεύματος, οι ένοικοι πρέπει να συμφωνήσουν ποια παροχή (συνήθως του διαχειριστή) θα χρησιμοποιηθεί ως κοινόχρηστη.

Σε πολυκατοικίες που χρησιμοποιούν άλλα καύσιμα (εκτός πετρελαίου ή ηλεκτρισμού), κάθε δικαιούχος κάνει ατομική αίτηση ως μονοκατοικία.

Σε διπλοκατοικίες με μία παροχή ηλεκτρισμού, η αίτηση γίνεται από έναν μόνο δικαιούχο.

Εάν εμφανίζονται ονόματα παλαιών ενοίκων, ο διαχειριστής πρέπει να ενημερώσει τον νέο για το σωστό διαμέρισμα στο προφίλ.



Τι πρέπει να κάνουν τώρα οι δικαιούχοι

Να μπουν στο myΘέρμανση και να ελέγξουν τα στοιχεία τους.

Να καταθέσουν την αίτηση έως 5 Δεκεμβρίου.

Να βεβαιωθούν ότι τα παραστατικά αγοράς καυσίμων θα εκδοθούν με τα σωστά στοιχεία.

Η διαδικασία είναι απλή, όμως σε περίπτωση λαθών στη δήλωση χιλιοστών, ΑΦΜ ή παροχών ηλεκτρικού ρεύματος, υπάρχει κίνδυνος καθυστέρησης ή και απώλειας του επιδόματος.

Διαβάστε ακόμα: Επίδομα Θέρμανσης 2025-2026: Πότε πληρώνεται η πρώτη δόση – Τι πρέπει να κάνουν οι δικαιούχοι