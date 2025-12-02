ESM: Έγκριση στην Ελλάδα για πρόωρη εξόφληση μνημονιακού δανείου 5,29 δισ.

Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας (ESM) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF) ενέκριναν το αίτημα της Ελλάδας για την πρόωρη αποπληρωμή μέρους του μνημονιακού δανείου που είχε χορηγηθεί στο πλαίσιο του πρώτου προγράμματος στήριξης. Το ποσό που θα εξοφληθεί φτάνει τα 5,29 δισεκατομμύρια ευρώ, κίνηση που ενισχύει το θετικό μομέντουμ της ελληνικής οικονομίας στις αγορές.

Θετικό μήνυμα προς τις αγορές

Ο διευθύνων σύμβουλος του ESM και του EFSF, Pierre Gramegna, χαρακτήρισε την απόφαση ένδειξη της σημαντικής προόδου που σημειώνει η Ελλάδα:

«Η Ελλάδα συνεχίζει να σημειώνει αξιοσημείωτη πρόοδο στην ενίσχυση της οικονομίας της. Αυτή η πρόσθετη πρόωρη αποπληρωμή του δανείου στέλνει ένα ακόμη θετικό μήνυμα στις χρηματοπιστωτικές αγορές, βελτιώνει τη διάρθρωση του χρέους και αντικατοπτρίζει τη βελτίωση της δημοσιονομικής θέσης της χώρας».

Ο ίδιος επεσήμανε ότι οι δύο θεσμοί παραμένουν αφοσιωμένοι στη στήριξη των ελληνικών προσπαθειών για διατηρήσιμη ανάπτυξη και σταθερή πορεία του χρέους.

Το αίτημα της Αθήνας και τα δάνεια που θα αποπληρωθούν

Η πρόωρη εξόφληση εγκρίθηκε μετά από επίσημο αίτημα της ελληνικής κυβέρνησης, το οποίο αφορούσε δάνεια με λήξη την περίοδο 2033–2041. Το συνολικό ποσό των 5,29 δισ. ευρώ θα καλυφθεί μέσω του ταμειακού αποθέματος.

Πρόκειται για ακόμη ένα βήμα στη στρατηγική της χώρας να βελτιώσει το προφίλ του χρέους της, αξιοποιώντας την ισχυρή ταμειακή θέση των τελευταίων ετών.

Συνεχίζεται η πορεία πρόωρων αποπληρωμών

Η Ελλάδα έχει ήδη δώσει δείγματα γραφής ως προς την επιτάχυνση των υποχρεώσεών της:

- Το 2022 ολοκληρώθηκε δύο χρόνια νωρίτερα η αποπληρωμή των δανείων προς το ΔΝΤ.

- Η προηγούμενη πρόωρη αποπληρωμή μνημονιακών δανείων πραγματοποιήθηκε το 2024.

Η νέα κίνηση ενισχύει την εικόνα αξιοπιστίας της χώρας και συμβάλλει στην καλύτερη διαχείριση των μελλοντικών δανειακών της αναγκών.

Διαβάστε ακόμα: Επίδομα θέρμανσης: Λήγει η προθεσμία για τις αιτήσεις – Τι πρέπει να κάνουν οι δικαιούχοι