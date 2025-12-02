Επίδομα παιδιού: Λήγει αύριο η προθεσμία για την Α21 – Οι ημερομηνίες πληρωμής της 6ης δόσης

Αύριο, Τετάρτη στις 18:00, ολοκληρώνεται η δυνατότητα υποβολής νέων αιτήσεων ή τροποποιήσεων στην πλατφόρμα Α21, για την εκκαθάριση της 6ης δόσης του επιδόματος παιδιού για το 2025.

Οι αιτήσεις κατατίθενται ηλεκτρονικά είτε μέσω idika.gr, είτε μέσω opeka.gr, με χρήση των προσωπικών κωδικών Taxisnet.

Τι ελέγχεται για τη χορήγηση του επιδόματος

Μεταξύ των προϋποθέσεων που εξετάζονται για την καταβολή της ενίσχυσης, περιλαμβάνεται η φοίτηση των εξαρτώμενων τέκνων στην υποχρεωτική εκπαίδευση, από το προνήπιο έως και το Γυμνάσιο, καθώς και η επαρκής παρακολούθηση.

Στην αίτηση Α21 απαιτείται να δηλωθούν υποχρεωτικά:

- η Σχολική Μονάδα,

- η τάξη φοίτησης,

- και ο Αριθμός Μητρώου του μαθητή.

Εφόσον τα στοιχεία διασταυρωθούν επιτυχώς, η αίτηση προχωρά κανονικά. Σε αντίθετη περίπτωση, εμφανίζεται σχετική ειδοποίηση και ο αιτών πρέπει να επισυνάψει το απαραίτητο δικαιολογητικό. Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί οριστικά για να ληφθεί υπόψη, καθώς οι προσωρινά αποθηκευμένες αιτήσεις θεωρούνται μη υποβληθείσες.

Πότε καταβάλλεται η 6η δόση – Τα ποσά

Η έκτη διμηνιαία δόση για το 2025 αναμένεται να καταβληθεί:

- είτε στις 20 Δεκεμβρίου,

- είτε στις 22 Δεκεμβρίου.

Το ποσό θα υπολογιστεί με βάση:

- τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων όπως δηλώνονται στο Α21 του 2025,

- και το οικογενειακό εισόδημα του φορολογικού έτους 2024.

Ποσά ανά παιδί (μηνιαία βάση)

Για το 1ο και 2ο παιδί:

- 70 €

- 42 €

- 28 €

Από το 3ο παιδί και πάνω:

- 140 €

- 84 €

- 56 €

(Τα ποσά διαφοροποιούνται ανάλογα με το εισόδημα του νοικοκυριού.)

