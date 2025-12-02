Διαμέρισμα 119 τ.μ. στο Χαλάνδρι με ενοίκιο 30 ευρώ τον μήνα – Τι έδειξαν οι επιστροφές ενοικίου

Απίστευτες αλλά πραγματικές περιπτώσεις εξαιρετικά χαμηλών μισθωμάτων για κατοικίες άνω των 100 τ.μ. αποκάλυψαν τα στοιχεία της επιστροφής ενοικίου, που ανακοίνωσε το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Τα δεδομένα φέρνουν στην επιφάνεια δηλωμένα ενοίκια των… 5, 10 ή 20 ευρώ τον μήνα, προκαλώντας εύλογα ερωτήματα.

Μεταξύ των πιο χαρακτηριστικών παραδειγμάτων που εντοπίστηκαν:

Αιγάλεω, 88 τ.μ. – 10 ευρώ/μήνα

Αμπελόκηποι Θεσσαλονίκης, 66 τ.μ. – 10 ευρώ/μήνα

Γαλάτσι, 62 τ.μ. – 25 ευρώ/μήνα

Ίλιον, 75 τ.μ. – 20 ευρώ/μήνα

Άγιος Δημήτριος, 30 τ.μ. – 10 ευρώ/μήνα

Ηλιούπολη, 133 τ.μ. – 20 ευρώ/μήνα

Χαλάνδρι, 119 τ.μ. – 30 ευρώ/μήνα

Νέα Κυδωνία (Χανιά), 107 τ.μ. – 5 ευρώ/μήνα

Περιστέρι, 111 τ.μ. – 10 ευρώ/μήνα

Τα δηλωθέντα αυτά ποσά εμφανίστηκαν τόσο στις φορολογικές δηλώσεις (Ε1) όσο και στα ηλεκτρονικά μισθωτήρια, αποκαλύπτοντας ακραίες αποκλίσεις από τα πραγματικά επίπεδα της αγοράς.

Πόση επιστροφή ενοικίου έλαβαν οι δικαιούχοι

Η πλειονότητα των ενοικιαστών (78,5%) έλαβε επιστροφή από 100 έως 1.500 ευρώ στα τέλη Νοεμβρίου. Ωστόσο:

το 3,9% έλαβε ενίσχυση έως 30 ευρώ,

ενώ το 17,6% έλαβε από 30 έως 100 ευρώ.

Το υπουργείο διευκρινίζει ότι πολλοί από όσους έλαβαν χαμηλή ενίσχυση:

μοιράζονταν το μίσθωμα με άλλους συγκυρίους,

ή είχαν μισθώσει την κατοικία μόνο για λίγους μήνες μέσα στο 2024.

Παράδειγμα

Ενοικιαστής που ξεκίνησε μίσθωση την 1η Σεπτεμβρίου 2024 με μίσθωμα 200 ευρώ, δήλωσε συνολική δαπάνη 800 ευρώ για τους 4 μήνες. Επομένως, το 1/12 αυτής της δαπάνης αντιστοιχεί σε 67 ευρώ επιστροφή.

Το λάθος που οδήγησε σε μικρότερες επιστροφές – Τι πρέπει να κάνουν οι ενοικιαστές

Πολλοί πολίτες έλαβαν σημαντικά μικρότερη επιστροφή από αυτή που δικαιούνται λόγω λανθασμένης δήλωσης στο Ε9: αντί για το ετήσιο ποσό μισθώματος, καταχώρισαν κατά λάθος το μηνιαίο. Έτσι, η επιστροφή υπολογίστηκε ως 1/12 του μηνιαίου ποσού αντί του ετήσιου.

Προθεσμία διορθώσεων

Η ΑΑΔΕ έχει δώσει τη δυνατότητα διόρθωσης των δηλώσεων έως 30 Δεκεμβρίου.

Όσοι προχωρήσουν σε διόρθωση θα λάβουν το επιπλέον ποσό που δικαιούνται έως τα μέσα Ιανουαρίου.

