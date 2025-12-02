Eπιστροφή ενοικίου: «Ανοικτή γραμμή» στο 1521 για όλες τις διευκρινίσεις – Τι πρέπει να κάνουν όσοι δεν πληρώθηκαν σωστά

Από σήμερα, Τρίτη 2 Δεκεμβρίου, η ΑΑΔΕ ενεργοποιεί τη γραμμή 1521 για τους δικαιούχους της επιστροφής ενοικίου, προκειμένου να λάβουν απαντήσεις σε απορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τα προβλήματα που διαπιστώθηκαν στις πρόσφατες πληρωμές.

Παράλληλα, μέσω της ίδιας γραμμής, οι πολίτες μπορούν πλέον να ενημερώνονται αναλυτικά για την επιδότηση ενοικίου που έλαβαν.

Λάθη στις δηλώσεις οδήγησαν σε χαμηλές πληρωμές

Κατά την εκκαθάριση της ενίσχυσης, η ΑΑΔΕ εντόπισε χιλιάδες φορολογικές δηλώσεις στις οποίες οι ενοικιαστές είχαν καταχωρήσει το μηνιαίο αντί για το ετήσιο μίσθωμα. Ως αποτέλεσμα, η επιστροφή υπολογίστηκε με βάση το 1/12 του μηνιαίου ενοικίου, οδηγώντας σε καταβολές… 20 ή 30 ευρώ.

Επιπλέον, περίπου 30.000 δικαιούχοι δεν πληρώθηκαν καθόλου, επειδή δεν είχαν δηλώσει IBAN στο σύστημα.



Τροποποιητικές δηλώσεις: Προθεσμίες και πληρωμές

Η κυβέρνηση δίνει δεύτερη ευκαιρία στους ενοικιαστές να διορθώσουν τα στοιχεία τους, με τις εξής προθεσμίες:

Έως 12 Δεκεμβρίου 2025 → Πληρωμή έως 30/12/2025

Έως 30 Δεκεμβρίου 2025 → Πληρωμή έως 15/1/2026

Οι διορθώσεις γίνονται μέσω τροποποιητικής δήλωσης Ε1, ώστε η ενίσχυση να υπολογιστεί σωστά από το ετήσιο πραγματικά καταβληθέν μίσθωμα (με βάση τους κωδικούς 811–816 για κύρια κατοικία και 817–822 για φοιτητική).



Τι διευκρινίζει το Υπουργείο Οικονομικών

Σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών επισημαίνει:

Η ενίσχυση υπολογίζεται αποκλειστικά από τα ποσά που οι ίδιοι οι φορολογούμενοι δήλωσαν.

Δεν είναι δυνατή η επιστροφή για ενοίκια που δεν έχουν δηλωθεί.

Η ακριβής συμπλήρωση της ετήσιας δαπάνης αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ορθή εφαρμογή του μέτρου.

Όσοι δεν έχουν δηλώσει IBAN πρέπει να το κάνουν άμεσα.

Το υπουργείο υπενθυμίζει ότι το μέτρο εφαρμόζεται για πρώτη φορά και ότι είχε ήδη δοθεί στους πολίτες η δυνατότητα να διορθώσουν λάθη έως τις 30 Σεπτεμβρίου — ωστόσο αρκετοί δεν αξιοποίησαν την περίοδο αυτή.



Σε ποια περίπτωση πρέπει να καλέσετε στο 1521

Οι δικαιούχοι μπορούν να επικοινωνούν με τη γραμμή:

Για να μάθουν το ποσό που τους καταβλήθηκε

Για να ενημερωθούν αν απαιτείται τροποποιητική δήλωση

Για διευκρινίσεις σχετικά με λάθη στην εκκαθάριση

Για πληροφορίες σχετικά με εκκρεμότητες IBAN



