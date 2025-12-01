Από σήμερα οι τροποποιητικές Ε1 χωρίς πρόστιμο – Από αύριο οι πολίτες ενημερώνονται για την επιδότησή τους μέσω της γραμμής 1521

Σε λειτουργία τίθεται από αύριο, Τρίτη 2 Δεκεμβρίου, η τηλεφωνική γραμμή 1521 για κάθε απορία σχετικά με την επιστροφή ενοικίου, όπως ανακοίνωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Παράλληλα, από σήμερα οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν τροποποιητικές δηλώσεις Ε1 χωρίς πρόστιμο ή επιπλέον φόρο, εφόσον είχαν δηλώσει λανθασμένα τα ποσά των μισθωμάτων για το 2024.

Η εξέλιξη αφορά κυρίως τους χιλιάδες πολίτες που έλαβαν μικρότερο ποσό επιστροφής λόγω λανθασμένης συμπλήρωσης του Ε1.



Τι θα παρέχει το 1521

Από αύριο οι δικαιούχοι μπορούν να επικοινωνούν:

Τηλεφωνικά στο 1521

Γραπτά στο 1521.aade.gr, επιλέγοντας:

Κοινωνική Πολιτική → Επιδόματα → Στεγαστικά Προγράμματα → Επιστροφή Ενοικίου

Η γραμμή θα δίνει πληροφορίες για:

τα ποσά που έχουν καταβληθεί,

τυχόν ελλείψεις στα δηλωμένα στοιχεία,

λάθη που επηρεάζουν την εκκαθάριση της επιστροφής.



Τα συνηθέστερα λάθη – Ποιοι δεν πληρώθηκαν

Μιλώντας στο ΕΡΤnews, ο εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Οικονομικών Όμηρος Τσάπαλος αποκάλυψε ότι περίπου 30.000 πολίτες δεν έλαβαν την επιστροφή επειδή δεν είχαν δηλώσει IBAN στο taxisnet.

Το δεύτερο μεγάλο λάθος είναι η λανθασμένη καταχώριση των μισθωμάτων στο Ε1:

πολλοί ενοικιαστές δήλωσαν το μηνιαίο ποσό αντί για το ετήσιο, με αποτέλεσμα να εισπράξουν μόνο το 1/12 του ποσού που δικαιούνταν.



Ποιους κωδικούς αφορούν οι διορθώσεις

Οι τροποποιητικές δηλώσεις αφορούν:

Κύρια κατοικία: κωδικοί 811–816

Φοιτητική κατοικία: κωδικοί 817–822

Οι δικαιούχοι πρέπει να δηλώσουν:

τα πραγματικά καταβληθέντα ενοίκια,

το ΑΦΜ του ιδιοκτήτη,

τον αριθμό μισθωτηρίου,

τον αριθμό παροχής ρεύματος.

Αν έχουν νοικιαστεί περισσότερες από μία κατοικίες μέσα στο 2024, τότε τα ενοίκια δηλώνονται ξεχωριστά για κάθε μισθωτήριο.



Τι σημαίνει η τροποποιητική χωρίς πρόστιμο

Η ΑΑΔΕ διευκρινίζει ότι:

δεν επιβάλλονται πρόστιμα,

δεν προκύπτει επιπλέον φόρος,

και η νέα εκκαθάριση θα οδηγήσει στην καταβολή της σωστής επιστροφής στους δικαιούχους.

Η δυνατότητα αυτή δίνεται αποκλειστικά σε όσους έκαναν λάθη που επηρέασαν το ποσό της επιδότησης.

