Επίδομα θέρμανσης: Λήγει η προθεσμία – Ποιοι κινδυνεύουν να το χάσουν και πότε πληρώνεται

Η αντίστροφη μέτρηση για το επίδομα θέρμανσης 2025–2026 έχει ξεκινήσει, με την προθεσμία υποβολής αιτήσεων να λήγει οριστικά την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2025, χωρίς να προβλέπεται παράταση. Περίπου 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά κινδυνεύουν να χάσουν την ενίσχυση αν δεν ολοκληρώσουν έγκαιρα τη διαδικασία.

Ποιοι είναι δικαιούχοι

Το επίδομα αφορά όλα τα φυσικά πρόσωπα που χρησιμοποιούν επιδοτούμενα καύσιμα για την κύρια κατοικία τους, είτε ιδιόκτητη, είτε ενοικιαζόμενη, είτε δωρεάν παραχωρημένη.

Καλύπτει:

Πετρέλαιο θέρμανσης

Φυσικό αέριο

Υγραέριο

Ξύλα & πέλετ

Μπλε κηροζίνη

Τηλεθέρμανση

Ηλεκτρική ενέργεια

Εισοδηματικά κριτήρια

Άγαμοι: έως 16.000 €

Ζευγάρια: έως 24.000 € + 5.000 € για κάθε παιδί

Μονογονεϊκές: έως 29.000 € + 5.000 € ανά παιδί πέραν του πρώτου

Επαγγελματίες: ακαθάριστα έσοδα έως 80.000 €

Περιουσιακά όρια

Άγαμοι: έως 200.000 €

Ζευγάρια/Μονογονεϊκές: έως 260.000 €

+40.000 € για κάθε προστατευόμενο τέκνο

Πόσα χρήματα θα λάβουν οι δικαιούχοι

Ανάλογα με το καύσιμο:

380 € – ηλεκτρική ενέργεια

360 € – πέλετ / βιομάζα

350 € – καυσόξυλα / τηλεθέρμανση

325 € – φυσικό αέριο

300 € – πετρέλαιο / υγραέριο / κηροζίνη

Όλα προσαυξάνονται κατά 20% για κάθε παιδί.

Πληρωμές – Όλες οι ημερομηνίες

1. Προκαταβολή

Έως 23 Δεκεμβρίου 2025

Αντιστοιχεί στο 60% του περσινού ποσού (κατώτατο 80 €)

2. Υπόλοιπο επιδόματος

Για πετρέλαιο, υγραέριο, ξύλα, πέλετ, τηλεθέρμανση:

Πληρωμή έως 29 Μαΐου 2026

Παραστατικά έως 15/4 – Καταχώριση έως 30/4

Για φυσικό αέριο & επιπλέον τηλεθέρμανση:

Πληρωμή έως 31 Ιουλίου 2026

Για ηλεκτρική ενέργεια:

Πρώτη πληρωμή έως 29/5

Επιπλέον έως 31/7 βάσει ΔΕΔΔΗΕ



Προσοχή: Η προθεσμία δεν θα δοθεί ξανά

Η πλατφόρμα κλείνει οριστικά στις 5 Δεκεμβρίου 2025.

Όσοι δεν υποβάλουν αίτηση έως τότε χάνουν το επίδομα, ακόμη κι αν πληρούν όλα τα κριτήρια.

