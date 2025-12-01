Πριν από τα Χριστούγεννα η πληρωμή των συντάξεων Ιανουαρίου 2026 – Αναλυτικά οι ημερομηνίες ανά Ταμείο

Οι συντάξεις Ιανουαρίου 2026 θα καταβληθούν νωρίτερα, πριν από τα Χριστούγεννα, με τα ποσά να εμφανίζονται στα ΑΤΜ από το απόγευμα της προηγούμενης ημέρας κάθε πληρωμής. Η φετινή διαδικασία συνοδεύεται από δύο βασικές αλλαγές που αυξάνουν τα καθαρά ποσά για χιλιάδες συνταξιούχους.

Δύο σημαντικές αλλαγές στις φετινές καταβολές

Μειωμένη παρακράτηση φόρου από 1η Ιανουαρίου 2026, λόγω της νέας φορολογικής κλίμακας.

Αύξηση 2,4% για όσους δεν έχουν προσωπική διαφορά και 1,2% για όσους έχουν, καθώς από τον Ιανουάριο μειώνεται κατά 50% η προσωπική διαφορά.

Οι αλλαγές αυτές σε συνδυασμό με την επίσπευση των πληρωμών οδηγούν σε ενισχυμένο εισόδημα για τις γιορτές.

Αναλυτικά οι ημερομηνίες ανά Ταμείο

Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025

Νέοι συνταξιούχοι (μετά το 2017 – Ν. 4387/2016)

ΟΑΕΕ

ΟΓΑ

ΕΤΑΑ

Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

ΙΚΑ

ΝΑΤ

Δημόσιο

Υπόλοιπα ταμεία μισθωτών του ΕΦΚΑ

Προσωρινές συντάξεις Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικής

Κύριες και επικουρικές στην ίδια ημερομηνία

Σε μόνιμη βάση πλέον:

Τέταρτη τελευταία εργάσιμη του μήνα

Πληρώνονται οι συντάξεις μη μισθωτών, οι νέες συντάξεις (μετά το 2017) και όλες οι επικουρικές του ιδιωτικού τομέα.

Προτελευταία εργάσιμη του μήνα

Καταβάλλονται οι συντάξεις των πρώην ταμείων μισθωτών και του Δημοσίου.

Με το νέο σύστημα, οι συνταξιούχοι θα λάβουν εγκαίρως τα ποσά των εορτών, μαζί με τις αυξήσεις και τις φορολογικές ελαφρύνσεις που ισχύουν από φέτος.

Διαβάστε ακόμα: Επίδομα θέρμανσης: Λήγει η προθεσμία – Ποιοι κινδυνεύουν να το χάσουν και πότε πληρώνεται