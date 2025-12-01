Επιστροφή ενοικίου για φοιτητική στέγη: Τι να κάνετε αν δεν την λάβατε;

Εάν δεν λάβατε την αυτόματη επιστροφή ενοικίου ή το ποσό ήταν λανθασμένο, πρέπει να υποβάλετε τροποποιητική (διορθωτική) φορολογική δήλωση (έντυπο Ε1) για το φορολογικό έτος 2024, προκειμένου να δηλώσετε το σωστό ποσό μισθώματος. Η προθεσμία για τις διορθώσεις είναι έως το τέλος Δεκεμβρίου 2025.



Απαραίτητες Διορθώσεις



Οι κύριες διορθώσεις που πρέπει να κάνετε αφορούν τη σωστή καταχώριση των στοιχείων του ενοικίου σας στη φορολογική δήλωση:



-Συμπλήρωση του σωστού ποσού ενοικίου: Βεβαιωθείτε ότι το ποσό του ετήσιου ενοικίου που καταβάλατε το 2024 είναι σωστά δηλωμένο στον πίνακα 5, στον κωδικό 029 (για μισθωτή κατοικία φοιτητή που σπουδάζει σε διαφορετική πόλη από την κύρια κατοικία της οικογένειας).

Έλεγχος των στοιχείων του φοιτητή: Πρέπει να έχει υποβληθεί φορολογική δήλωση του γονέα, όπου ο φοιτητής να εμφανίζεται ως προστατευόμενο μέλος. Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση που ο φοιτητής είναι άνω των 25 ετών, ορφανός, ή οι γονείς του είναι κάτοικοι εξωτερικού, οπότε υποβάλλει ο ίδιος τη δήλωση.

Επικαιροποίηση IBAN: Βεβαιωθείτε ότι ο τραπεζικός λογαριασμός (IBAN) που έχετε δηλώσει στο myAADE είναι ενεργός και σωστός, καθώς η πληρωμή γίνεται αυτόματα σε αυτόν.





Διαδικασία Διόρθωσης



Συνδεθείτε στην υπηρεσία myAADE με τους κωδικούς σας.

Πλοηγηθείτε στην ενότητα "Εφαρμογές" και επιλέξτε "Δηλώσεις Εισοδήματος (Ε1, Ε2, Ε3)".

Επιλέξτε να υποβάλετε τροποποιητική δήλωση για το φορολογικό έτος 2024.

Προχωρήστε στις απαραίτητες αλλαγές/διορθώσεις στα πεδία που αφορούν τη μίσθωση κατοικίας.

Υποβάλετε τη διορθωμένη δήλωση.



Μετά την υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης εντός της προθεσμίας, η ΑΑΔΕ θα επανεξετάσει τα στοιχεία και, εφόσον πληρείτε τα κριτήρια, η επιστροφή ενοικίου (που ανέρχεται στο ποσό ενός μηνιαίου ενοικίου, με ανώτατο όριο τα 800€ ετησίως για φοιτητική κατοικία) θα καταβληθεί στον λογαριασμό σας.



Για τυχόν απορίες, μπορείτε να ανατρέξετε στις Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις της ΑΑΔΕ ή να απευθυνθείτε στο λογιστή σας.

Η διόρθωση των στοιχείων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του myAADE. Οι φορολογούμενοι συνδέονται, ανοίγουν τη δήλωση του φορολογικού έτους 2024 και επιλέγουν την υποβολή τροποποιητικής. Στη συνέχεια μεταβαίνουν στους κωδικούς 811–816 για την κύρια κατοικία και 817–822 για τη φοιτητική κατοικία τέκνων. Εκεί πρέπει να ελέγξουν αν έχει γραφτεί το πραγματικό ετήσιο ποσό που καταβλήθηκε για το ενοίκιο. Εφόσον υπάρχει απόκλιση, το ποσό διορθώνεται, αποθηκεύεται και η δήλωση υποβάλλεται κανονικά. Με αυτόν τον τρόπο ενημερώνεται άμεσα το σύστημα για να επανυπολογίσει την ενίσχυση.



Ακολουθεί η διασταύρωση των στοιχείων με το ηλεκτρονικό μισθωτήριο και τη φορολογική δήλωση του εκμισθωτή. Σε περίπτωση διαφορών, λαμβάνεται υπόψη το μεγαλύτερο ποσό μεταξύ μισθωτηρίου και δήλωσης του ιδιοκτήτη, ώστε να εφαρμοστεί η πιο ευνοϊκή βάση υπολογισμού για τον μισθωτή. Ωστόσο, η ενίσχυση δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να ξεπεράσει το 1/12 της δαπάνης που ο ίδιος ο μισθωτής έχει δηλώσει στο Ε1. Γι’ αυτό η ορθή καταχώριση της ετήσιας δαπάνης αποτελεί βασική προϋπόθεση.

Οι ημερομηνίες που ακολουθούν είναι καθοριστικές. Τροποποιητικές δηλώσεις που θα υποβληθούν έως τις 12 Δεκεμβρίου θα οδηγήσουν σε καταβολή της πρόσθετης ενίσχυσης έως τις 30 Δεκεμβρίου 2025. Όσες δηλώσεις υποβληθούν από τις 13 έως και τις 30 Δεκεμβρίου θα εξοφληθούν έως τις 15 Ιανουαρίου 2026. Επιπλέον, όσοι δεν έχουν δηλώσει ΙΒΑΝ στην ΑΑΔΕ πρέπει να το κάνουν άμεσα, καθώς χωρίς καταχωρισμένο λογαριασμό δεν μπορεί να ολοκληρωθεί η καταβολή.

Τα στοιχεία των πληρωμών δείχνουν ότι η πλειονότητα των δικαιούχων (78,5%) έλαβε σημαντικά ποσά, ωστόσο ένα 3,9% είδε ενίσχυση έως 30 ευρώ και ένα 17,6% μεταξύ 30 και 100 ευρώ. Στις περισσότερες από αυτές τις περιπτώσεις, η αιτία ήταν η ελλιπής δήλωση ενοικίου στο Ε1 ή η κατοίκηση για περιορισμένο χρονικό διάστημα μέσα στη χρονιά. Εντοπίστηκαν επίσης ακραίες περιπτώσεις δηλωθέντων ποσών, όπως ενοίκια των 5 ή 10 ευρώ τον μήνα σε περιοχές όπως Αιγάλεω, Ίλιον, Άγιος Δημήτριος, Χαλάνδρι και Νέα Κυδωνία Χανίων, τα οποία συνέβαλαν φυσιολογικά στις πολύ χαμηλές ενισχύσεις.

Για όσους έχουν πιο σύνθετες περιπτώσεις, υπάρχει δυνατότητα υποβολής δικαιολογητικών έως τις 31 Δεκεμβρίου, μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου» στο myAADE. Παράλληλα, από τις 2 Δεκεμβρίου, οι πολίτες μπορούν να καλούν στο 1521 της ΑΑΔΕ για εξειδικευμένες διευκρινίσεις και υποστήριξη.

Πού απευθύνονται οι πολίτες

Από την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου, οι δικαιούχοι μπορούν να καλούν στο 1521 της ΑΑΔΕ για διευκρινίσεις.

Όσοι πολίτες θεωρούν ότι έχουν υποβάλλει λανθασμένα στοιχεία στη δήλωση Ε1 μπορούν να υποβάλουν τροποποιητική άμεσα ώστε να συμπεριληφθούν στις επόμενες καταβολές.

Η επιστροφή καταβάλλεται αυτόματα στον ΙΒΑΝ που έχει δηλωθεί στην ΑΑΔΕ, χωρίς να απαιτείται αίτηση.

Επιπλέον όσοι δικαιούχοι δεν είχαν δηλώσει ΙΒΑΝ μπορούν να το πράξουν άμεσα ώστε να πραγματοποιηθούν συμπληρωματικές καταβολές.

Ειδικές περιπτώσεις – Υποβολή δικαιολογητικών έως 31 Δεκεμβρίου: Επιπροσθέτως όπως προβλέπει το άρθρο 8 της Α 1132/2025, σε ειδικές περιπτώσεις επιτρέπεται η υποβολή δικαιολογητικών μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου» στην πλατφόρμα myAADE, έως την 31η Δεκεμβρίου του έτους καταβολής, ώστε να ολοκληρωθεί η ενίσχυση.

Τα πιο συνηθισμένα λάθη που εντόπισε η ΑΑΔΕ

1. Δήλωση μηνιαίου αντί ετήσιου ενοικίου

Περίπου 9.000 φορολογούμενοι δήλωσαν στο Ε1 το μηνιαίο μίσθωμα αντί της ετήσιας δαπάνης.

Αποτέλεσμα: η ενίσχυση υπολογίστηκε στο 1/12, με ποσά των 20–30 ευρώ.

Υπενθύμιση:

Κωδικοί 811–816 → κύρια κατοικία

Κωδικοί 817–822 → φοιτητική στέγη

2. Λίγοι μήνες μίσθωσης ή μοιρασμένο ενοίκιο

Όσοι νοίκιασαν σπίτι μόνο για ένα μέρος του έτους ή μοιράζονται το ενοίκιο με συγκάτοικο λαμβάνουν αντίστοιχα μειωμένο ποσό.

Παράδειγμα: μίσθωση Σεπτέμβριο–Δεκέμβριο με 200€/μήνα → ετήσιο σύνολο 800€ → επιστροφή μόλις 67€.

3. Προσαυξήσεις για τέκνα – συχνή παρερμηνεία

Η ΚΥΑ προβλέπει:

Βασική ενίσχυση έως 800€

+50€ ανά εξαρτώμενο τέκνο

Ωστόσο, η τελική ενίσχυση δεν μπορεί να ξεπερνά το 1/12 της ετήσιας δαπάνης, ακόμη κι αν υπάρχουν παιδιά.

Σε περιπτώσεις διακοπής έγγαμης συμβίωσης, η προσαύξηση εφαρμόζεται ξεχωριστά για κάθε γονέα.

4. Αδήλωτο ή λάθος IBAN

Όσοι δεν είχαν σωστό IBAN στο myAADE δεν είδαν χρήματα και πρέπει να το καταχωρίσουν άμεσα.

Πώς υπολογίζεται η επιστροφή

Η ενίσχυση ισούται με το 1/12 του ετήσιου ενοικίου του 2024, με ανώτατα όρια:

800€ για μισθωτή χωρίς παιδιά

850€ με 1 τέκνο

900€ με 2 τέκνα

+50€ για κάθε επιπλέον παιδί

Για φοιτητική στέγη προβλέπεται έως 800€ ανά μίσθωση.

Πού μπορούν να απευθύνονται οι πολίτες

Από την Τρίτη λειτουργεί η γραμμή 1521 για διευκρινίσεις σχετικά με:

τον υπολογισμό της ενίσχυσης

πιθανές ασυμφωνίες στα στοιχεία

ανάγκη υποβολής δικαιολογητικών

Ειδικές περιπτώσεις μπορούν να εξεταστούν μέσω της πλατφόρμας «Τα Αιτήματά μου» στο myAADE έως 31 Δεκεμβρίου 2025.

Παραδείγματα: πήρες σωστά ή λιγότερα;

Παράδειγμα 1 – Μισθωτής χωρίς παιδιά, σωστά δηλωμένο ενοίκιο

Πληρώνεις 500 €/μήνα ενοίκιο, από τον Ιανουάριο μέχρι τον Δεκέμβριο 2024.



Ετήσιο ενοίκιο: 500 × 12 = 6.000 €

1/12 του ετήσιου ενοικίου: 500 €

Πλαφόν χωρίς παιδιά: 800 € → δεν σε κόβει

Αν είδες να πιστώνονται περίπου 500 €, το ποσό είναι σωστό.

Παράδειγμα 2 – Το κλασικό λάθος: δήλωσες μόνο το μηνιαίο

Ίδια περίπτωση με πριν, αλλά στο Ε1, αντί να γράψεις 6.000 €, έγραψες κατά λάθος μόνο τα 500 €.

Δηλωμένο ετήσιο ενοίκιο: 500 €

Επιστροφή: 1/12 × 500 = 41,67 € (περίπου 42 €)

Σε αυτή την περίπτωση, το σύστημα υπολόγισε σωστά τα 42 € με βάση τα λάθος στοιχεία.

Αν θες να πάρεις αυτό που πραγματικά δικαιούσαι, πρέπει να διορθώσεις το Ε1.

Παράδειγμα 3 – Οικογένεια με 2 παιδιά

Οικογένεια με 2 παιδιά, ενοίκιο 900 €/μήνα για όλο το 2024.

Ετήσιο ενοίκιο: 900 × 12 = 10.800 €

1/12 = 900 €

Πλαφόν με 2 παιδιά: 900 €

Άρα η οικογένεια αυτή αναμένεται να λάβει 900 € για την κύρια κατοικία.

Παράδειγμα 4 – Χαμηλότερο ενοίκιο, κάτω από πλαφόν

Μισθωτής χωρίς παιδιά, ενοίκιο 400 €/μήνα.

Ετήσιο ενοίκιο: 400 × 12 = 4.800 €

1/12 = 400 €

Πλαφόν: 800 € → δεν περιορίζει το ποσό

Αν μπήκαν 400 €, το ποσό είναι σωστό, ακόμη και αν το πλαφόν είναι υψηλότερο.

Παράδειγμα 5 – Συνδυασμός κύριας & φοιτητικής κατοικίας

Κύρια κατοικία: ετήσιο ενοίκιο 4.800 € → 1/12 = 400 €

Φοιτητική κατοικία παιδιού: ετήσιο ενοίκιο 3.600 € → 1/12 = 300 €

Συνολική επιστροφή: 700 €, αρκεί να πληρούνται τα κριτήρια και να έχουν δηλωθεί σωστά τα ποσά στο Ε1.

Γιατί μπορεί να πήρες λιγότερα ή καθόλου επίδομα

Οι πιο συνηθισμένοι λόγοι που το ποσό βγαίνει λάθος:

Λάθος συμπλήρωση του Ε1 (δηλώθηκε το μηνιαίο αντί για το ετήσιο ενοίκιο).

Δήλωση μόνο μέρους της χρονιάς (π.χ. νοίκιασες από Σεπτέμβριο και μετά).

Συγκάτοικοι / συνμισθωτές – αν στο μισθωτήριο είστε 2, το ποσό μοιράζεται.

Υπέρβαση εισοδηματικών ή περιουσιακών κριτηρίων.

Λάθος ή ανύπαρκτος IBAN στο μητρώο της ΑΑΔΕ.

Διαφορές στα στοιχεία μεταξύ Ε1, ηλεκτρονικού μισθωτηρίου και δηλώσεων ιδιοκτήτη.

Για αυτό, πρώτο βήμα είναι πάντα να κοιτάξεις προσεκτικά το Ε1 σου και το ηλεκτρονικό μισθωτήριο, πριν προχωρήσεις σε «ένσταση».

Βήμα–βήμα: Τροποποιητική Ε1 για να διορθώσεις το ενοίκιο

Στην πράξη, η «ένσταση» για το επίδομα ενοικίου είναι μια τροποποιητική δήλωση Ε1.

Αν έχεις δηλώσει λάθος ή ελλιπές ενοίκιο, με αυτόν τον τρόπο δίνεις στη διοίκηση τα σωστά στοιχεία.

1. Σύνδεση στη myAADE

Μπαίνεις στο myaade.gov.gr.

Συνδέεσαι με τους κωδικούς Taxisnet.

2. Εντοπισμός της δήλωσης Ε1 για το 2024

Επιλέγεις Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1).

Βρίσκεις τη δήλωση φορολογικού έτους 2024 (υποβλήθηκε το 2025).

3. Υποβολή τροποποιητικής

Πατάς Τροποποιητική δήλωση Ε1.

Πηγαίνεις στους κωδικούς που αφορούν:Δαπάνη ενοικίου κύριας κατοικίας (π.χ. κωδ. 811–816)

Δαπάνη ενοικίου φοιτητικής κατοικίας (π.χ. κωδ. 817–822)

Ελέγχεις ότι είναι γραμμένο το ετήσιο ποσό, δηλαδή άθροισμα όλων των ενοικίων του 2024

(και όχι μόνο ένα μηνιάτικο).

Διορθώνεις όπου χρειάζεται και οριστικοποιείς την τροποποιητική δήλωση.

4. Προθεσμίες και πληρωμή διαφοράς

Τροποποιητικές Ε1 έως 12 Δεκεμβρίου 2025 → πληρωμή διαφοράς έως 30 Δεκεμβρίου 2025.

Τροποποιητικές Ε1 έως 30 Δεκεμβρίου 2025 → πληρωμή διαφοράς έως 15 Ιανουαρίου 2026.

Η διαφορά της ενίσχυσης καταβάλλεται αυτόματα στον δηλωμένο IBAN, χωρίς επιπλέον αίτηση.

Όταν το Ε1 είναι σωστό, αλλά το ποσό δεν βγαίνει: «Τα Αιτήματά μου»

Υπάρχουν περιπτώσεις όπου το Ε1 είναι σωστό, καλύπτεις τα κριτήρια, αλλά δεν πήρες τίποτα ή πήρες ποσό που δεν «βγάζει νόημα» σε σχέση με τα στοιχεία σου. Τότε μπορείς να ζητήσεις επανεξέταση.

Πότε να χρησιμοποιήσεις τα «Αιτήματά μου»

Όταν το Ε1 και το μισθωτήριό σου είναι σωστά.

Όταν δεν υπάρχει πρόβλημα με το IBAN.

Όταν, παρ’ όλα αυτά, δεν πιστώθηκε το επίδομα ή πιστώθηκε πολύ μικρότερο ποσό.

Διαδικασία στη myAADE

Συνδέεσαι στη myAADE.

Επιλέγεις την εφαρμογή «Τα Αιτήματά μου».

Διαλέγεις τη θεματική ενότητα που αντιστοιχεί σε

επιστροφή ενοικίου / στεγαστική ενίσχυση.

Περιγράφεις αναλυτικά:Ότι αφορά την επιστροφή ενοικίου Νοεμβρίου 2025.

Ποιο ποσό έλαβες και ποιο θεωρείς ότι θα έπρεπε να λάβεις.

Ότι τα ποσά ενοικίου στο Ε1 συμφωνούν με το ηλεκτρονικό μισθωτήριο.

Επισυνάπτεις:Το ηλεκτρονικό μισθωτήριο.

Τυχόν αποδείξεις πληρωμής ενοικίου.

Οποιαδήποτε άλλα στοιχεία σου έχει ζητήσει ο λογιστής σου.

Το αίτημα επανεξέτασης πρέπει να υποβληθεί μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2025. Για διευκρινίσεις μπορείς επίσης να καλέσεις στο 1521 της ΑΑΔΕ.

Συχνές ερωτήσεις για την επιστροφή ενοικίου

Πώς υπολογίζεται το έκτακτο επίδομα ενοικίου Νοεμβρίου 2025;

Το επίδομα προκύπτει ως περίπου 1/12 της ετήσιας δαπάνης ενοικίου που έχεις δηλώσει στο Ε1 για το 2024, για κύρια και (όπου υπάρχει δικαίωμα) φοιτητική κατοικία. Στη συνέχεια εφαρμόζονται πλαφόν ανά οικογενειακή κατάσταση. Το ποσό πιστώνεται αυτόματα στον IBAN που έχεις δηλώσει στη myAADE.

Τι κάνω αν διαπιστώσω ότι δήλωσα λάθος ενοίκιο στο Ε1;

Αν έχεις δηλώσει λάθος (π.χ. μόνο το μηνιαίο ποσό αντί για το ετήσιο), πρέπει να κάνεις τροποποιητική δήλωση Ε1 για το φορολογικό έτος 2024 στη myAADE. Αφού διορθώσεις τους κωδικούς της δαπάνης ενοικίου και οριστικοποιήσεις την τροποποιητική, η ΑΑΔΕ επανυπολογίζει την ενίσχυση και καταβάλλει τη διαφορά σε επόμενη πληρωμή.

Χρειάζεται αίτηση για να πάρω την επιστροφή ενοικίου;

Όχι, η βασική καταβολή γίνεται αυτόματα, χωρίς αίτηση, με βάση το Ε1 και τα ηλεκτρονικά μισθωτήρια. Ενέργεια από τη μεριά σου χρειάζεται μόνο αν το ποσό βγει λάθος ή αν δεν πιστωθεί καθόλου και πρέπει να διορθώσεις το Ε1 ή να υποβάλεις αίτημα στη myAADE.

Μπορώ να διορθώσω το Ε1 χωρίς να πληρώσω πρόστιμο;

Η κυβέρνηση έχει δώσει συγκεκριμένο χρονικό παράθυρο για διορθώσεις που σχετίζονται με την επιστροφή ενοικίου. Για τροποποιητικές δηλώσεις μέσα στις προθεσμίες που έχουν ανακοινωθεί, η πρακτική είναι να διευκολύνονται οι φορολογούμενοι ώστε να πάρουν σωστά το επίδομα. Για ειδικές περιπτώσεις (π.χ. αν από τη διόρθωση προκύπτει και φορολογική διαφορά) καλό είναι να συμβουλευτείς τον λογιστή σου.

Με ποιον να μιλήσω αν έχω απορίες για το ποσό που πήρα;

Μπορείς να απευθυνθείς:

Στον/στην λογιστή σου, για να ελέγξει το Ε1 και το μισθωτήριο.

Στην ΑΑΔΕ (1521), για γενικές διευκρινίσεις.

Μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου» στη myAADE, υποβάλλοντας αίτημα επανεξέτασης με δικαιολογητικά.

Σημαντική σημείωση

Το άρθρο αυτό είναι ένας πρακτικός οδηγός για την κατανόηση της επιστροφής ενοικίου Νοεμβρίου 2025 και δεν υποκαθιστά εξατομικευμένη φορολογική συμβουλή. Οι ακριβείς προϋποθέσεις, τα εισοδηματικά κριτήρια και οι τελικές αποφάσεις ανήκουν στην ΑΑΔΕ και στο Υπουργείο Οικονομικών.

Πριν προχωρήσεις σε ενέργειες που επηρεάζουν τη φορολογική σου εικόνα, είναι σκόπιμο να συμβουλευτείς και τον λογιστή σου.

Η δήλωση Πιερρακάκη

«Στην επιστροφή ενοικίου ακολουθήσαμε έναν κανόνα: Oι πολίτες έλαβαν πίσω το 1/12 αυτού που δήλωσαν στο Ε1 τους για το έτος 2024. Εκεί πρέπει να δηλώνουμε το ετήσιο και όχι το μηνιαίο ποσό και ακριβώς επειδή αντιλαμβανόμασταν και αντιληφθήκαμε ότι αρκετοί είχαν κάνει το λάθος παλαιότερα να δηλώσουν το μηνιαίο δώσαμε μέχρι τις 30/09 την ευκαιρία σε κάθε πολίτη να κάνει μια διόρθωση στο Ε1 του.

Τις τελευταίες ώρες όμως βλέπουμε ότι υπάρχουν ακόμη συμπολίτες μας οι οποίοι δεν έχουν κάνει αυτήν τη διόρθωση. Ακριβώς για αυτόν τον λόγο η ΑΑΔΕ θα δώσει παράταση, θα δώσει μια δεύτερη ευκαιρία, μια δεύτερη δυνατότητα σε κάθε πολίτη μέχρι τις 30/12 να προβεί σε διορθωτική δήλωση και να δηλώσει το ποσό της ετήσιας δαπάνης για το 2024 στο Ε1 του.

Αυτός είναι, άλλωστε, ο δεύτερος λόγος για τον οποίο προβήκαμε στο μέτρο της επιστροφής του ενός ενοικίου: Να δηλώσουμε όλες και όλοι τα πραγματικά ποσά τα οποία δαπανούμε για ενοίκια. Ο βασικός λόγος βέβαια είναι η στήριξη της κοινωνίας, είναι η στήριξη της κάθε οικογένειας. Και ακριβώς για αυτόν τον λόγο χρειάζεται να δηλώσουμε όλες και όλοι τα πραγματικά ποσά», αναφέρει ο υπουργός Οικονομικών.

Διαβάστε ακόμα: Eπιστροφή ενοικίου: «Ανοικτή γραμμή» στο 1521 για όλες τις διευκρινίσεις – Τι πρέπει να κάνουν όσοι δεν πληρώθηκαν σωστά