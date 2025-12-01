Υποχρεωτικές από σήμερα οι πληρωμές με IRIS – Τι αλλάζει για επιχειρήσεις και καταναλωτές

Σε ισχύ από σήμερα, Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου 2025, τίθεται η υποχρεωτική αποδοχή πληρωμών μέσω IRIS από όλες τις επιχειρήσεις που συναλλάσσονται με ιδιώτες, σηματοδοτώντας το μεγαλύτερο βήμα ψηφιοποίησης των άμεσων πληρωμών στη χώρα. Η ΑΑΔΕ ολοκλήρωσε το κανονιστικό πλαίσιο και τις τεχνικές προδιαγραφές που διασυνδέουν POS, ταμειακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς με το σύστημα Instant Payments.

Το μέτρο αφορά το σύνολο των επιχειρήσεων B2C, ανεξαρτήτως μεγέθους και κλάδου, εισάγοντας στην πράξη έναν νέο τρόπο ηλεκτρονικής συναλλαγής πέρα από κάρτες και μετρητά.

Τα ημερήσια όρια συναλλαγών – Τι ισχύει σήμερα και τι αλλάζει το 2026

Σύμφωνα με το πλαίσιο που ανακοίνωσε η ΑΑΔΕ:

Μέχρι 31/12/2025

Όριο ανά πληρωμή: 500 ευρώ

Συνολικό ημερήσιο όριο: 1.000 ευρώ

Από 1/1/2026

Ημερήσιο όριο: 1.000 ευρώ

Μηνιαίο όριο: 5.000 ευρώ για ιδιώτες

Τα όρια αυξάνονται καθώς η κυβέρνηση στοχεύει στη διεύρυνση χρήσης του IRIS σε περισσότερες καθημερινές συναλλαγές.

Πρόστιμα για μη συμμόρφωση – Μεταβατική περίοδος για τεχνικές δυσκολίες

Επιχειρήσεις που δεν θα δέχονται πληρωμές IRIS, όπως προβλέπεται από το νέο πλαίσιο, θα βρίσκονται αντιμέτωπες με:

πρόστιμα που διαφοροποιούνται ανάλογα με το είδος της επιχείρησης

τις ιδιαιτερότητες της περιοχής

τον τζίρο και το καθεστώς λειτουργίας

Ωστόσο, έχει προβλεφθεί μεταβατική περίοδος. Σε περιπτώσεις τεχνικών προβλημάτων ή καθυστέρησης διασύνδεσης, θα γίνονται αρχικά συστάσεις και όχι άμεσα επιβολή προστίμων.

Η εφαρμογή μετατέθηκε από την προγραμματισμένη 31η Οκτωβρίου, ώστε να δοθεί περισσότερος χρόνος σε επιχειρήσεις, τράπεζες και παρόχους POS να προσαρμοστούν.

Τι σημαίνει στην πράξη το νέο σύστημα για καταναλωτές και επιχειρήσεις

Για τους καταναλωτές:

άμεση πληρωμή μέσω mobile banking, χωρίς χρέωση

δυνατότητα πληρωμής σε καταστήματα που έως τώρα δέχονταν μόνο μετρητά

ταχύτητα αντίστοιχη των μεταφορών τύπου Instant Payment

Για τις επιχειρήσεις:

τα χρήματα εμφανίζονται ακαριαία στον τραπεζικό λογαριασμό

χαμηλότερο κόστος σε σχέση με τις χρεώσεις κάρτας

αυτόματη ενημέρωση της ΑΑΔΕ για τη συναλλαγή μέσω POS/ταμειακού συστήματος

Η νέα υποχρέωση εντάσσεται στο άρθρο 46 του φορολογικού νομοσχεδίου «Φορολογική μεταρρύθμιση για το δημογραφικό και τη μεσαία τάξη», που βρίσκεται στη Βουλή.

