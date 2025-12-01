Μετά τη «μαραθώνια» Black Friday, η Cyber Monday παίρνει τη σκυτάλη σήμερα, 1η Δεκεμβρίου 2025, με δεκάδες προσφορές στο διαδίκτυο και έμφαση σε προϊόντα τεχνολογίας, λογισμικό και συνδρομητικές υπηρεσίες. Παρότι η ημέρα έχει εξελιχθεί σε σημαντική ευκαιρία για χαμηλές τιμές, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι οι καταναλωτές πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί απέναντι σε ψεύτικες εκπτώσεις και ύποπτα ηλεκτρονικά καταστήματα.

Τεχνολογικά προϊόντα στο επίκεντρο

Η Cyber Monday είναι παραδοσιακά αφιερωμένη σε online deals για:

smartphones, tablets και laptops

gaming περιφερειακά

λογισμικό και εφαρμογές

έξυπνες συσκευές και gadgets

ψηφιακές συνδρομές

Ωστόσο, η αυξημένη ζήτηση συνοδεύεται κάθε χρόνο και από παραπλανητικές προσφορές, γεγονός που επιβάλλει προσεκτική έρευνα αγοράς πριν από οποιαδήποτε αγορά.

Προσφορές… αλλά και ψευδείς εκπτώσεις

Οι οργανώσεις καταναλωτών επισημαίνουν ότι σε αρκετές περιπτώσεις οι «μεγάλες μειώσεις» δεν προκύπτουν από πραγματικές τιμές. Γι’ αυτό συνιστάται:

σύγκριση τιμών σε πολλαπλά e-shops

χρήση εργαλείων που καταγράφουν ιστορικό τιμών

προσοχή σε προϊόντα που δείχνουν υπερβολικά φθηνά

Η διασταύρωση τιμών θεωρείται το πιο βασικό βήμα για να αποφευχθεί η παραπλάνηση.

Ασφαλείς online συναλλαγές – Τι πρέπει να ελέγχει ο αγοραστής

Η έκρηξη του ηλεκτρονικού εμπορίου συνοδεύεται και από αύξηση περιστατικών ηλεκτρονικής απάτης. Οι καταναλωτές πρέπει να είναι προσεκτικοί:

Να αποφεύγουν άγνωστα ή κακόφημα e-shops.

Να μην αγοράζουν μέσω συνδέσμων που στέλνονται σε social media ή μηνύματα messenger.

Να προτιμούν ηλεκτρονικά καταστήματα με στοιχεία επικοινωνίας, ΑΦΜ, πολιτική επιστροφών και ασφαλείς μεθόδους πληρωμής.

Να ελέγχουν αν το site έχει σύνδεση https και ψηφιακό πιστοποιητικό.

Να αποφεύγουν αγορές από σελίδες που ζητούν υπερβολικά προσωπικά στοιχεία.

Προσοχή στα προσωπικά δεδομένα

Η Cyber Monday είναι μια ημέρα που αυξάνεται και η προσπάθεια υποκλοπής δεδομένων μέσω malware, phishing και ψεύτικων «φόρμων αγοράς». Γι’ αυτό:

Δεν αποθηκεύουμε στοιχεία καρτών σε άγνωστα sites

Χρησιμοποιούμε ασφαλή δίκτυα Wi-Fi

Προτιμούμε πληρωμές μέσω ψηφιακών πορτοφολιών (Apple Pay, Google Pay, PayPal κ.ά.)

Ελέγχουμε τακτικά τις κινήσεις της κάρτας για ύποπες συναλλαγές

