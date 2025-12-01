Αναστάτωση επικρατεί σε χιλιάδες φορολογούμενους που περίμεναν υψηλότερες ενισχύσεις από την επιστροφή ενοικίου, αλλά είδαν στους λογαριασμούς τους ποσά πολύ μικρότερα από αυτά που υπολόγιζαν. Το αλαλούμ προκλήθηκε κυρίως από λανθασμένες δηλώσεις στο Ε1, παρερμηνείες στον τρόπο υπολογισμού της ενίσχυσης και παραλείψεις στα στοιχεία επικοινωνίας με την ΑΑΔΕ.

Για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα, το Υπουργείο Οικονομικών και η ΑΑΔΕ έδωσαν παράταση έως 30 Δεκεμβρίου 2025 για την υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων. Όσοι κάνουν διόρθωση έως 12 Δεκεμβρίου θα πληρωθούν μέχρι 30 Δεκεμβρίου, ενώ όσοι υποβάλουν έως το τέλος του έτους θα δουν την ενίσχυση στους λογαριασμούς τους έως 15 Ιανουαρίου 2026.

Οι περισσότεροι πληρώθηκαν κανονικά – Αλλά…

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία:

78,5% έλαβαν πάνω από 100 ευρώ (έως και 1.500 ευρώ)

17,6% έλαβαν 30–100 ευρώ

4% πληρώθηκαν κάτω από 30 ευρώ

Οι μικρές καταβολές αφορούν κυρίως ενοίκια που μοιράζονται μεταξύ ενοικιαστών ή μισθώσεις που άρχισαν αργά μέσα στο 2024.

Τα πιο συνηθισμένα λάθη που εντόπισε η ΑΑΔΕ

1. Δήλωση μηνιαίου αντί ετήσιου ενοικίου

Περίπου 9.000 φορολογούμενοι δήλωσαν στο Ε1 το μηνιαίο μίσθωμα αντί της ετήσιας δαπάνης.

Αποτέλεσμα: η ενίσχυση υπολογίστηκε στο 1/12, με ποσά των 20–30 ευρώ.

Υπενθύμιση:

Κωδικοί 811–816 → κύρια κατοικία

Κωδικοί 817–822 → φοιτητική στέγη

2. Λίγοι μήνες μίσθωσης ή μοιρασμένο ενοίκιο

Όσοι νοίκιασαν σπίτι μόνο για ένα μέρος του έτους ή μοιράζονται το ενοίκιο με συγκάτοικο λαμβάνουν αντίστοιχα μειωμένο ποσό.

Παράδειγμα: μίσθωση Σεπτέμβριο–Δεκέμβριο με 200€/μήνα → ετήσιο σύνολο 800€ → επιστροφή μόλις 67€.

3. Προσαυξήσεις για τέκνα – συχνή παρερμηνεία

Η ΚΥΑ προβλέπει:

Βασική ενίσχυση έως 800€

+50€ ανά εξαρτώμενο τέκνο

Ωστόσο, η τελική ενίσχυση δεν μπορεί να ξεπερνά το 1/12 της ετήσιας δαπάνης, ακόμη κι αν υπάρχουν παιδιά.

Σε περιπτώσεις διακοπής έγγαμης συμβίωσης, η προσαύξηση εφαρμόζεται ξεχωριστά για κάθε γονέα.

4. Αδήλωτο ή λάθος IBAN

Όσοι δεν είχαν σωστό IBAN στο myAADE δεν είδαν χρήματα και πρέπει να το καταχωρίσουν άμεσα.

Πώς υπολογίζεται η επιστροφή

Η ενίσχυση ισούται με το 1/12 του ετήσιου ενοικίου του 2024, με ανώτατα όρια:

800€ για μισθωτή χωρίς παιδιά

850€ με 1 τέκνο

900€ με 2 τέκνα

+50€ για κάθε επιπλέον παιδί

Για φοιτητική στέγη προβλέπεται έως 800€ ανά μίσθωση.

Πού μπορούν να απευθύνονται οι πολίτες

Από την Τρίτη λειτουργεί η γραμμή 1521 για διευκρινίσεις σχετικά με:

τον υπολογισμό της ενίσχυσης

πιθανές ασυμφωνίες στα στοιχεία

ανάγκη υποβολής δικαιολογητικών

Ειδικές περιπτώσεις μπορούν να εξεταστούν μέσω της πλατφόρμας «Τα Αιτήματά μου» στο myAADE έως 31 Δεκεμβρίου 2025.

