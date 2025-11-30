Από την 1η Δεκεμβρίου, όλες οι επιχειρήσεις της χώρας –ανεξάρτητα από μέγεθος ή κλάδο– μπαίνουν σε ένα νέο καθεστώς ηλεκτρονικών πληρωμών, καθώς το σύστημα IRIS γίνεται πλέον υποχρεωτικό. Παράλληλα, POS, ταμειακές και ΑΑΔΕ θα λειτουργούν πλέον σε ενιαία ψηφιακή γραμμή, με άμεση έκδοση απόδειξης για κάθε συναλλαγή.

Τι σημαίνει για καταναλωτές και επιχειρήσεις

Οι πελάτες θα μπορούν να πληρώνουν με κάθε τρόπο: κάρτα, μετρητά ή IRIS απευθείας από το κινητό.

Η πληρωμή μέσω IRIS μεταφέρει τα χρήματα σε δευτερόλεπτα από τον λογαριασμό του πελάτη στον λογαριασμό της επιχείρησης.

Για τις επιχειρήσεις, όμως, η μετάβαση απαιτεί αναβαθμίσεις σε POS και ταμειακά συστήματα, ενώ η ΑΑΔΕ θα κάνει διασταυρώσεις σε πραγματικό χρόνο.

Παρά το γεγονός ότι σήμερα χρησιμοποιούν το IRIS πάνω από 4,1 εκατ. πολίτες και 571.000 επαγγελματίες, πολλές μικρές επιχειρήσεις δεν έχουν ολοκληρώσει ακόμη τις απαιτούμενες αλλαγές.

Πώς λειτουργεί το IRIS για τις επιχειρήσεις



Οι πληρωμές μπορούν να γίνουν με τρεις τρόπους:

Με αριθμό κινητού του επαγγελματία

Με ΑΦΜ της επιχείρησης

Με QR code, τον οποίο σαρώνει ο πελάτης μέσω mobile banking



Τα τρέχοντα όρια είναι:

500€ ανά ημέρα για ιδιώτη → ιδιώτη/επαγγελματία

1.000€ ημερησίως συνολικά

Από Ιανουάριο 2026 αυξάνονται σε 1.000€/ημέρα και 5.000€/μήνα.



Τα πρόστιμα για όσους δεν συμμορφωθούν

Για επιχειρήσεις:

10.000€ για όσες τηρούν απλογραφικά βιβλία

20.000€ για διπλογραφικά

Στα μικρά νησιά & οικισμούς <500 κατοίκων → μειώνονται στο 50%

Για παρόχους POS:

200.000€ πρόστιμο (300.000€ σε υποτροπή)

100.000€ αν δεν αναβαθμίζουν τα τερματικά

500€ ανά POS που μένει χωρίς αναβάθμιση

Το κόστος προσαρμογής για μια ΜμΕ μπορεί να φτάσει έως 1.500€, ενώ η συνολική ψηφιακή μετάβαση εκτιμάται σε 6.000–8.000€ ετησίως.

Σημείωση: Το Υπουργείο Οικονομικών και η ΑΑΔΕ διαβεβαιώνουν ότι αρχικά θα υπάρχει μεταβατική περίοδος συστάσεων σε περίπτωση τεχνικών προβλημάτων.

Το IRIS επεκτείνεται στην Ευρώπη

Από τα μέσα του 2026, μέσω του προγράμματος EuroPA, το IRIS θα επεκταθεί σε:

Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Σκανδιναβικές χώρες και Πολωνία, προσφέροντας άμεσες διασυνοριακές πληρωμές.

Η 1η Δεκεμβρίου σηματοδοτεί τη μεγαλύτερη ψηφιακή αλλαγή στις συναλλαγές των τελευταίων ετών. Οι καταναλωτές κερδίζουν ταχύτητα και ευκολία.

Οι επιχειρήσεις, όμως, καλούνται να προσαρμοστούν γρήγορα για να αποφύγουν βαριά πρόστιμα και να λειτουργήσουν σωστά στο νέο ψηφιακό πλαίσιο.

