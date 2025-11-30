# ΕΓΚΛΗΜΑ# ΕΠΙΔΟΜΑ# ΤΡΟΧΑΙΟ# ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ# ΑΓΡΟΤΕΣ# HACKS

Επιστροφή ενοικίου: Δεύτερη ευκαιρία για όσους έλαβαν μικρά ποσά – Τροποποιητικές έως 30 Δεκεμβρίου

Οι ενοικιαστές που είδαν πολύ μικρή ή καθόλου επιστροφή ενοικίου, έχουν πλέον μια δεύτερη ευκαιρία: μέχρι τις 30 Δεκεμβρίου 2025 μπορούν να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση Ε1, ώστε να λάβουν το ποσό που πραγματικά δικαιούνται.

Γιατί πολλοί έλαβαν χαμηλότερη ενίσχυση;
Όπως ενημερώνουν το Υπουργείο Οικονομικών και η ΑΑΔΕ, οι επιστροφές υπολογίστηκαν αυτόματα βάσει όσων δήλωσαν οι ίδιοι οι μισθωτές στο Ε1 για το 2024.

Σε αρκετές περιπτώσεις, οι πολίτες:

  • δήλωσαν λάθος ποσό (συχνά το μηνιαίο και όχι το ετήσιο)
  • δήλωσαν ελλιπή στοιχεία,
  • ή υπήρχαν ανακολουθίες με το ηλεκτρονικό μισθωτήριο και τη δήλωση του εκμισθωτή.

Αποτέλεσμα; Μικρά ποσά επιστροφής, ακόμη και 20–30 ευρώ.

Προθεσμίες & πληρωμές

Τροποποιητικές έως 12 Δεκεμβρίου: πληρωμή έως 30/12/2025
Τροποποιητικές έως 30 Δεκεμβρίου: πληρωμή έως 15/1/2026

Οι δικαιούχοι που δεν έχουν δηλώσει IBAN πρέπει να το κάνουν άμεσα, αλλιώς δεν μπορεί να καταβληθεί η ενίσχυση.

Πώς υπολογίζεται η επιστροφή ενοικίου

Η ενίσχυση ισούται με:

1/12 της ετήσιας δαπάνης ενοικίου, όπως δηλώθηκε στο Ε1.

Με ανώτατα όρια:

800€ για μισθωτή χωρίς παιδιά
850€ με 1 παιδί
900€ με 2 παιδιά
+50€ για κάθε επιπλέον τέκνο

Για φοιτητική κατοικία: επιπλέον έως 800€ ανά μίσθωση

Αν το ετήσιο ενοίκιο είναι μικρότερο από τα πλαφόν, υπολογίζεται κανονικά το 1/12 του πραγματικού ποσού.

Πλήρης διασταύρωση στοιχείων

Οι δηλώσεις των ενοικιαστών ελέγχονται:

  • με το ηλεκτρονικό μισθωτήριο,
  • με τη δήλωση του εκμισθωτή,
  • και λαμβάνεται υπόψη το ευνοϊκότερο ποσό για τον μισθωτή, εφόσον δεν ξεπερνά όσα έχει δηλώσει στο Ε1.

Παραδείγματα ακραίων δηλώσεων
Καταγράφηκαν περιπτώσεις όπου μισθωτές δήλωσαν εξωπραγματικά ενοίκια:

Αιγάλεω 88τ.μ. – 10€/μήνα
Θεσσαλονίκη 66τ.μ. – 10€/μήνα
Γαλάτσι 62τ.μ. – 25€/μήνα
Χαλάνδρι 119τ.μ. – 30€/μήνα
Χανιά 107τ.μ. – 5€/μήνα

Αυτά τα στοιχεία οδήγησαν φυσικά σε μικρή επιστροφή.

Πού μπορούν να απευθυνθούν οι πολίτες
Από 2 Δεκεμβρίου, οι πολίτες μπορούν να καλούν στο 1521 της ΑΑΔΕ για διευκρινίσεις.

Για ειδικές περιπτώσεις, τα δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν μέσω της πλατφόρμας myAADE – “Τα Αιτήματά μου” έως 31 Δεκεμβρίου.

Τι είπε ο Πιερρακάκης
Ο υπουργός Οικονομικών τόνισε ότι πολλοί πολίτες δήλωσαν το μηνιαίο αντί για το ετήσιο ενοίκιο, με αποτέλεσμα οι επιστροφές να βγουν λάθος.

«Η ΑΑΔΕ θα δώσει δεύτερη ευκαιρία μέχρι 30/12 για σωστή δήλωση της ετήσιας δαπάνης. Πρέπει όλοι να δηλώνουμε το πραγματικό ποσό που πληρώνουμε σε ενοίκιο.»

Το μέτρο, όπως υπογράμμισε, έχει διπλό στόχο:

  • Οικονομική στήριξη των νοικοκυριών,
  • Καταγραφή των πραγματικών τιμών ενοικίων στην αγορά.

