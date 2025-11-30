Οι ενοικιαστές που είδαν πολύ μικρή ή καθόλου επιστροφή ενοικίου, έχουν πλέον μια δεύτερη ευκαιρία: μέχρι τις 30 Δεκεμβρίου 2025 μπορούν να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση Ε1, ώστε να λάβουν το ποσό που πραγματικά δικαιούνται.

Γιατί πολλοί έλαβαν χαμηλότερη ενίσχυση;

Όπως ενημερώνουν το Υπουργείο Οικονομικών και η ΑΑΔΕ, οι επιστροφές υπολογίστηκαν αυτόματα βάσει όσων δήλωσαν οι ίδιοι οι μισθωτές στο Ε1 για το 2024.

Σε αρκετές περιπτώσεις, οι πολίτες:

δήλωσαν λάθος ποσό (συχνά το μηνιαίο και όχι το ετήσιο)

δήλωσαν ελλιπή στοιχεία,

ή υπήρχαν ανακολουθίες με το ηλεκτρονικό μισθωτήριο και τη δήλωση του εκμισθωτή.

Αποτέλεσμα; Μικρά ποσά επιστροφής, ακόμη και 20–30 ευρώ.

Προθεσμίες & πληρωμές

Τροποποιητικές έως 12 Δεκεμβρίου: πληρωμή έως 30/12/2025

Τροποποιητικές έως 30 Δεκεμβρίου: πληρωμή έως 15/1/2026

Οι δικαιούχοι που δεν έχουν δηλώσει IBAN πρέπει να το κάνουν άμεσα, αλλιώς δεν μπορεί να καταβληθεί η ενίσχυση.

Πώς υπολογίζεται η επιστροφή ενοικίου

Η ενίσχυση ισούται με:

1/12 της ετήσιας δαπάνης ενοικίου, όπως δηλώθηκε στο Ε1.

Με ανώτατα όρια:

800€ για μισθωτή χωρίς παιδιά

850€ με 1 παιδί

900€ με 2 παιδιά

+50€ για κάθε επιπλέον τέκνο

Για φοιτητική κατοικία: επιπλέον έως 800€ ανά μίσθωση

Αν το ετήσιο ενοίκιο είναι μικρότερο από τα πλαφόν, υπολογίζεται κανονικά το 1/12 του πραγματικού ποσού.

Πλήρης διασταύρωση στοιχείων

Οι δηλώσεις των ενοικιαστών ελέγχονται:

με το ηλεκτρονικό μισθωτήριο,

με τη δήλωση του εκμισθωτή,

και λαμβάνεται υπόψη το ευνοϊκότερο ποσό για τον μισθωτή, εφόσον δεν ξεπερνά όσα έχει δηλώσει στο Ε1.

Παραδείγματα ακραίων δηλώσεων

Καταγράφηκαν περιπτώσεις όπου μισθωτές δήλωσαν εξωπραγματικά ενοίκια:

Αιγάλεω 88τ.μ. – 10€/μήνα

Θεσσαλονίκη 66τ.μ. – 10€/μήνα

Γαλάτσι 62τ.μ. – 25€/μήνα

Χαλάνδρι 119τ.μ. – 30€/μήνα

Χανιά 107τ.μ. – 5€/μήνα

Αυτά τα στοιχεία οδήγησαν φυσικά σε μικρή επιστροφή.

Πού μπορούν να απευθυνθούν οι πολίτες

Από 2 Δεκεμβρίου, οι πολίτες μπορούν να καλούν στο 1521 της ΑΑΔΕ για διευκρινίσεις.

Για ειδικές περιπτώσεις, τα δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν μέσω της πλατφόρμας myAADE – “Τα Αιτήματά μου” έως 31 Δεκεμβρίου.

Τι είπε ο Πιερρακάκης

Ο υπουργός Οικονομικών τόνισε ότι πολλοί πολίτες δήλωσαν το μηνιαίο αντί για το ετήσιο ενοίκιο, με αποτέλεσμα οι επιστροφές να βγουν λάθος.

«Η ΑΑΔΕ θα δώσει δεύτερη ευκαιρία μέχρι 30/12 για σωστή δήλωση της ετήσιας δαπάνης. Πρέπει όλοι να δηλώνουμε το πραγματικό ποσό που πληρώνουμε σε ενοίκιο.»

Το μέτρο, όπως υπογράμμισε, έχει διπλό στόχο:

Οικονομική στήριξη των νοικοκυριών,

Καταγραφή των πραγματικών τιμών ενοικίων στην αγορά.

Διαβάστε ακόμα: Επίδομα θέρμανσης: Λήγει η προθεσμία για τις αιτήσεις – Τι πρέπει να κάνουν οι δικαιούχοι