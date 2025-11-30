Επίδομα Θέρμανσης 2025-2026: Πότε πληρώνεται η πρώτη δόση – Τι πρέπει να κάνουν οι δικαιούχοι

Λίγα 24ωρα απομένουν για τους δικαιούχους του επιδόματος θέρμανσης 2025-2026, καθώς η διορία για την υποβολή αίτησης στην πλατφόρμα «myΘέρμανση» ολοκληρώνεται στις 5 Δεκεμβρίου. Η κίνηση είναι πυρετώδης, με χιλιάδες πολίτες να επισπεύδουν τη διαδικασία προκειμένου να εξασφαλίσουν την προκαταβολή.
Σύμφωνα με τον προγραμματισμό της ΑΑΔΕ, η πρώτη πληρωμή προς τους δικαιούχους αναμένεται πριν από τα Χριστούγεννα, με στόχο η προκαταβολή να φτάσει έως και το 60% του συνολικού ποσού στις 23 Δεκεμβρίου.
Η δεύτερη δόση θα ακολουθήσει έως τον Μάιο, καλύπτοντας το υπόλοιπο ποσό που αναλογεί στον κάθε δικαιούχο.
Το φετινό επίδομα θέρμανσης καλύπτει το σύνολο των διαθέσιμων μορφών θέρμανσης, όπως:
- πετρέλαιο,
- φυσικό αέριο,
- καυσόξυλα,
- πέλετ,
- τηλεθέρμανση,
- ηλεκτρική ενέργεια.
Πρόκειται για ένα από τα πιο σημαντικά μέτρα ενίσχυσης στη χειμερινή περίοδο, ειδικά για τα νοικοκυριά που έχουν αυξημένες ενεργειακές ανάγκες και περιορισμένο εισόδημα.
