Νέα εποχή στον e-ΕΦΚΑ: Όλες οι υπηρεσίες σε ένα ψηφιακό σημείο – Ένσημα, αιτήσεις, συντάξεις με άμεση πρόσβαση

Ο e-ΕΦΚΑ περνά σε μια νέα ψηφιακή φάση, προσφέροντας στους ασφαλισμένους μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα που συγκεντρώνει όλα τα βασικά στοιχεία του ασφαλιστικού τους βίου. Το νέο «Dashboard του Πολίτη», που ανέπτυξε η Netcompany και λειτουργεί ήδη και ως mobile εφαρμογή, δίνει σε έναν ψηφιακό χώρο ό,τι μέχρι σήμερα απαιτούσε αναμονή, ραντεβού ή χειρόγραφες διαδικασίες.

Τι μπορούν να βλέπουν οι χρήστες

Με μια ματιά και λίγα κλικ, ο ασφαλισμένος έχει πλέον πρόσβαση σε:

- Τα ένσημα και την αναλυτική ασφαλιστική ιστορία

- Τα ενημερωτικά σημειώματα

- Πιστοποιητικά ασφαλιστικής ικανότητας

- Τις αιτήσεις που έχει υποβάλει

- Τα εκκαθαριστικά συντάξεων με πλήρη ανάλυση ποσών

- Ποσοστά αναπηρίας και άλλα κρίσιμα δεδομένα

Επιπλέον, μέσω της υπηρεσίας IRIS μπορούν να γίνουν άμεσα πληρωμές οφειλών, χωρίς ανάγκη μετάβασης σε υπηρεσία ή τράπεζα.

Νέες δυνατότητες που έρχονται

Η πλατφόρμα εμπλουτίζεται συνεχώς. Σύντομα οι χρήστες θα έχουν τη δυνατότητα:

- Να προγραμματίζουν ηλεκτρονικά ραντεβού με τον e-ΕΦΚΑ

- Να λαμβάνουν ειδοποιήσεις για εισφορές και δόσεις

- Να καταχωρίζουν αλλαγές στα προσωπικά τους στοιχεία χωρίς φυσική παρουσία

- Να εγγράφονται ψηφιακά στο μητρώο

Πώς ανταποκρίνεται ο κόσμος

Ήδη πάνω από 200.000 πολίτες έχουν χρησιμοποιήσει το Dashboard για ενημέρωση σε συντάξεις, οφειλές, ένσημα και πιστοποιητικά αναπηρίας, ενώ μέσω IRIS έχουν εξοφληθεί περισσότερα από 800.000 ευρώ.

Παράλληλα, οι ψηφιακές παρεμβάσεις στον οργανισμό έχουν αποφέρει χειροπιαστά αποτελέσματα:

- 21% μείωση στις εκκρεμείς κύριες συντάξεις

- 25% μείωση στις εκκρεμείς επικουρικές

Ο CEO της Netcompany SEE & EUI, Αλέξανδρος Μάνος, σημειώνει ότι στόχος είναι η συναλλαγή με τον e-ΕΦΚΑ να γίνεται «όσο πιο γρήγορα και ουσιαστικά γίνεται», προσθέτοντας ότι πίσω από τα ποσοστά βρίσκονται «πραγματικοί άνθρωποι που εξυπηρετούνται επιτέλους άμεσα».

Διαβάστε ακόμα: Επίδομα παιδιού: Πότε καταβάλλεται η τελευταία δόση και ποιες αλλαγές έρχονται το 2026