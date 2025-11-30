# ΕΓΚΛΗΜΑ# ΕΠΙΔΟΜΑ# ΤΡΟΧΑΙΟ# ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ# ΑΓΡΟΤΕΣ# HACKS

Τέλη Κυκλοφορίας 2026: Προθεσμίες, πρόστιμα και όλες οι ψηφιακές λύσεις για οδηγούς

Η προθεσμία για την εξόφληση των Τελών Κυκλοφορίας 2026 λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2025, χωρίς δυνατότητα παράτασης. Όσοι δεν τα πληρώσουν εγκαίρως θα επιβαρυνθούν με νέα, αυστηρότερα πρόστιμα που προβλέπει ο νόμος 5113/2024.

Πώς πληρώνονται – με ή χωρίς TAXISnet
Οι ιδιοκτήτες οχημάτων μπορούν να εξοφλήσουν τα τέλη με δύο τρόπους:

Χωρίς κωδικούς TAXISnet
– Εισαγωγή ΑΦΜ και αριθμού κυκλοφορίας σε ειδική φόρμα
– Εκτύπωση του ειδοποιητηρίου
– Πληρωμή σε τράπεζες ή ΕΛΤΑ με τον κωδικό RF

Με χρήση του myCAR
Η πλατφόρμα της ΑΑΔΕ επιτρέπει:
– Λήψη ειδοποιητηρίου και κωδικών πληρωμής
– Βεβαίωση μη οφειλής για μεταβίβαση
– Δήλωση ψηφιακής ακινησίας ή άρσης χωρίς ΔΟΥ
– Πληρωμή «με τον μήνα» για όσους έχουν προσωρινά ακινητοποιήσει όχημα

Υπάρχει επιπλέον δυνατότητα εξαγωγής όλων των κωδικών σε αρχείο Excel για επαγγελματίες με πολλά οχήματα.

Πληρωμή μέσω κινητού – QR Code
Το ειδοποιητήριο διαθέτει QR Code, ώστε η πληρωμή να γίνεται άμεσα μέσω mobile banking, χωρίς πληκτρολόγηση ποσού ή κωδικού.
Όσοι διαθέτουν πιστωτική κάρτα μπορούν να εξοφλήσουν σε έως 12 άτοκες δόσεις, ανάλογα με την τράπεζα.

Τα πρόστιμα για εκπρόθεσμη πληρωμή
Μετά την καταληκτική ημερομηνία επιβάλλονται:
– +25% τον Ιανουάριο
– +50% τον Φεβρουάριο
– +100% από Μάρτιο και μετά (ελάχιστο 30€)

Παράδειγμα για τέλη 100€:
Ιανουάριος 125€ – Φεβρουάριος 150€ – Μάρτιος και μετά 200€

