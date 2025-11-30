Ανοιχτά θα είναι σήμερα, Κυριακή 30 Νοεμβρίου, τα εμπορικά καταστήματα σε όλη τη χώρα, δίνοντας στους καταναλωτές ακόμη μία ευκαιρία να οργανώσουν τις αγορές τους ενόψει των Χριστουγέννων. Η λειτουργία της αγοράς εντάσσεται στο πλαίσιο των τεσσάρων Κυριακών του 2025 κατά τις οποίες επιτρέπεται η προαιρετική λειτουργία των καταστημάτων.

Η σημερινή ημέρα έρχεται αμέσως μετά την Black Friday και μόλις ένα 24ωρο πριν από την Cyber Monday, γεγονός που αναμένεται να ενισχύσει την αγοραστική κινητικότητα.

Το ωράριο των καταστημάτων

Τα περισσότερα εμπορικά καταστήματα θα λειτουργήσουν από τις 11:00 έως τις 18:00.

Σε μεγάλα εμπορικά κέντρα και κεντρικές αγορές το ωράριο θα είναι διευρυμένο, με αρκετά μαγαζιά να ανοίγουν νωρίτερα και να παραμένουν ανοιχτά έως τις 20:00.

Ποια σούπερ μάρκετ θα είναι ανοιχτά

Ανοιχτά αύριο Κυριακή θα είναι και αρκετές αλυσίδες σούπερ μάρκετ με ενδεικτικό ωράριο:

Lidl: 11:00 – 20:00

My Market: 11:00 – 20:00

Market In: 11:00 – 18:00

Επιπλέον, ο Σκλαβενίτης θα λειτουργήσει το κατάστημα στο Smart Park Σπάτων από 11:00 έως 20:00.

Με διευρυμένο ωράριο αναμένεται να λειτουργήσουν και πολλά τοπικά σούπερ μάρκετ, όπως Bazaar, OK! Market, καθώς και franchise καταστήματα των My Market και ΑΒ Βασιλόπουλος.

Οι επόμενες Κυριακές με ανοιχτά μαγαζιά

Βάσει του ισχύοντος πλαισίου, η αγορά θα λειτουργήσει και τις εξής τρεις Κυριακές του Δεκεμβρίου:

14 Δεκεμβρίου 2025

21 Δεκεμβρίου 2025

28 Δεκεμβρίου 2025

Με την εορταστική περίοδο να πλησιάζει, η αυριανή Κυριακή αναμένεται να δώσει νέα ώθηση στην κίνηση της αγοράς, καθώς πολλά νοικοκυριά ξεκινούν σταδιακά τα χριστουγεννιάτικα ψώνια.

Η αντίστροφη μέτρηση για τα Χριστούγεννα έχει ήδη αρχίσει και μαζί της ενεργοποιείται σε λίγες ημέρες και το εορταστικό ωράριο των εμπορικών καταστημάτων. Οι στολισμένες βιτρίνες, τα φωτεινά δέντρα και η αυξημένη κίνηση στους δρόμους προμηνύουν μια περίοδο έντονης αγοράς, με τον Εμπορικό Σύλλογο να ανακοινώνει αναλυτικά τις ημέρες και τις ώρες λειτουργίας.

Σύμφωνα με το προτεινόμενο πρόγραμμα, τα καταστήματα θα παραμένουν ανοιχτά με διευρυμένο ωράριο από τις 11 έως και τις 31 Δεκεμβρίου, με ορισμένες ημέρες να φτάνουν έως τις 21:00, ενώ τις παραμονές Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς θα λειτουργήσουν έως τις 18:00.

Αναλυτικά το προτεινόμενο ωράριο

Πέμπτη 11/12 – Παρασκευή 12/12: 09:00–21:00

Σάββατο 13/12: 09:00–16:00

Κυριακή 14/12: 11:00–16:00

15–19/12 (Δευτέρα–Παρασκευή): 09:00–21:00

Σάββατο 20/12: 09:00–18:00

Κυριακή 21/12: 11:00–18:00

22–23/12: 09:00–21:00

Τετάρτη 24/12 – Παραμονή Χριστουγέννων: 09:00–18:00

25 & 26/12: ΑΡΓΙΑ

Σάββατο 27/12: 09:00–18:00

Κυριακή 28/12: 11:00–18:00

Δευτέρα 29/12 – Τρίτη 30/12: 09:00–21:00

Τετάρτη 31/12 – Παραμονή Πρωτοχρονιάς: 09:00–18:00

Πέμπτη 1/1/2026: ΑΡΓΙΑ

Παρασκευή 2/1/2026: ΚΛΕΙΣΤΑ

