Σπίτι μου ΙΙ: 94.500 νέα στεγαστικά δάνεια μέσα σε τρία χρόνια – Επιτόκια χαμηλότερα από τον μέσο όρο της ευρωζώνης

Οι εκταμιεύσεις νέων στεγαστικών δανείων συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία από το 2023, με τα επίσημα στοιχεία και τις εκτιμήσεις των τραπεζών να επιβεβαιώνουν τη σημαντική ενίσχυση της στεγαστικής πίστης στη χώρα.

Αυτό είναι το αποτύπωμα της τριετίας

Σύμφωνα με τα τραπεζικά δεδομένα:

- 2023: εκταμιεύτηκαν 1,4 δισ. ευρώ

- 2024: εκταμιεύτηκαν 1,8 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 470 εκατ. ευρώ αφορούσαν το πρόγραμμα Σπίτι Μου

- Ιαν.–Οκτ. 2025: οι εκταμιεύσεις έφτασαν τα 2,12 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 37% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024

Συνολικά από το 2023 μέχρι και τον Οκτώβριο του 2025 έχουν δοθεί 94.500 νέα στεγαστικά δάνεια.

Η τρέχουσα εικόνα του «Σπίτι Μου ΙΙ»



Μόνο τον τελευταίο ενάμιση μήνα, περίπου 1.700 νοικοκυριά απέκτησαν κατοικία με χρηματοδότηση από το Σπίτι Μου ΙΙ.

Από την έναρξη του προγράμματος έως τις 20 Νοεμβρίου 2025:

- Τα εκταμιευμένα δάνεια φτάνουν τα 6.200, συνολικού ύψους 675 εκατ. ευρώ

- Στις αρχές Οκτωβρίου τα εκταμιευμένα ήταν περίπου 4.500, ύψους 490 εκατ. ευρώ

- Οι πιστοληπτικές προεγκρίσεις από τις τράπεζες έχουν ξεπεράσει τις 32.500, ύψους 3,9 δισ. ευρώ

- Οι τελικές εγκρίσεις από την ΕΑΤ είναι περίπου 11.000, συνολικού προϋπολογισμού 1,28 δισ. ευρώ

Στεγαστικά δάνεια: το σημείο καμπής του 2025

Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, τον Οκτώβριο του 2025 η μεταβολή των στεγαστικών δανείων έπαψε για πρώτη φορά μετά από χρόνια να είναι αρνητική και εξισώθηκε με τις αποπληρωμές.

Την ίδια περίοδο το 2024, η πιστωτική επέκταση ήταν -2,8%.

Επιτόκια κάτω από τον μέσο όρο της ευρωζώνης

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ΕΚΤ:

- Σεπτέμβριος 2025 – μέσο επιτόκιο στεγαστικών στην Ελλάδα: 3,12%

- Αντίστοιχο μέσο επιτόκιο στην ευρωζώνη: 3,39%

- Η Ελλάδα εμφανίζει πλέον χαμηλότερο επιτόκιο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Τα νέα εισοδηματικά κριτήρια του “Σπίτι Μου ΙΙ”

Τα υπουργεία Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών, Περιβάλλοντος & Ενέργειας, και Κοινωνικής Συνοχής ανακοίνωσαν τα ανανεωμένα όρια:

Ελάχιστο όριο εισοδήματος: 10.000 ευρώ

(ίδιο για άγαμους, έγγαμους, ζευγάρια με σύμφωνο συμβίωσης και μονογονεϊκές οικογένειες)

Ανώτατα όρια εισοδήματος

- Άγαμοι: 25.000 ευρώ (από 20.000)

- Έγγαμοι / σύμφωνο συμβίωσης: 35.000 ευρώ (από 28.000)

- Προσαύξηση 5.000 ευρώ ανά παιδί (από 4.000)

- Μονογονεϊκές οικογένειες: 39.000 ευρώ (από 31.000)

- Προσαύξηση 5.000 ευρώ ανά παιδί, πέραν του πρώτου

Τα εισοδήματα υπολογίζονται βάσει του τελευταίου φορολογικού έτους, με συγκεκριμένες εξαιρέσεις σε ό,τι αφορά απαλλασσόμενα ποσά (όπως αυτά για επίδομα θέρμανσης το 2024).

Νέες καταληκτικές ημερομηνίες

- Υπαγωγή στο πρόγραμμα: έως 31.05.2026

(παράταση από 31.12.2025)

- Σύναψη σύμβασης δανείου: έως 31.08.2026

(παράταση από 30.06.2026)

Προβλέπεται δυνατότητα παράτασης, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμοι πόροι.

