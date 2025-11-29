Η αντίστροφη μέτρηση για το Δώρο Χριστουγέννων 2025 έχει ξεκινήσει τόσο για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα όσο και για τους ανέργους που επιδοτούνται από τη ΔΥΠΑ. Ας δούμε αναλυτικά ποιοι το δικαιούνται, πότε πληρώνεται και πώς υπολογίζεται, ανά κατηγορία.

Πότε καταβάλλεται το Δώρο Χριστουγέννων στους εργαζόμενους

Στον ιδιωτικό τομέα, το Δώρο Χριστουγέννων πρέπει υποχρεωτικά να καταβληθεί μέχρι τις 21 Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Επειδή όμως φέτος η 21η Δεκεμβρίου 2025 πέφτει Κυριακή, οι εργοδότες οφείλουν να το πληρώσουν νωρίτερα, το αργότερο μέχρι και την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025, ώστε να μην θεωρηθούν εκπρόθεσμοι.

Ποιοι το δικαιούνται

Δώρο Χριστουγέννων δικαιούνται όλοι οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα που εργάζονται με:

Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας,

Αορίστου ή ορισμένου χρόνου,

Πλήρους ή μερικής απασχόλησης.

Από πότε μέχρι πότε υπολογίζεται

Η περίοδος που «μετράει» για το Δώρο Χριστουγέννων είναι:

Από 1η Μαΐου έως και 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Όσοι εργάστηκαν όλο αυτό το διάστημα χωρίς διακοπή, δικαιούνται ολόκληρο το δώρο:

1 μηνιαίο μισθό (αν αμείβονται με μισθό)

ή 25 ημερομίσθια (αν αμείβονται με ημερομίσθιο).

Όσοι δεν εργάστηκαν όλο το διάστημα, παίρνουν αναλογικό ποσό.

Πώς υπολογίζεται το ποσό

Η βάση υπολογισμού είναι οι τακτικές αποδοχές της 10ης Δεκεμβρίου.

Αν η σύμβαση έχει λυθεί νωρίτερα, λαμβάνονται υπόψη οι αποδοχές της ημέρας λύσης της σχέσης εργασίας.

Για όσους δεν εργάστηκαν όλο το διάστημα 1/5–31/12:

Για κάθε 19 ημερολογιακές ημέρες εργασιακής σχέσης, δικαιούνται:

2/25 του μισθού ή 2 ημερομίσθια, ανάλογα με τον τρόπο αμοιβής.

Ακόμα και όσοι εργάστηκαν λιγότερο από 19 ημέρες, δικαιούνται αναλογικό κλάσμα του δώρου.

Ποιες απουσίες συνυπολογίζονται

Στον χρόνο που υπολογίζεται το δώρο, μετράνε κανονικά:

Η ετήσια άδεια,

Η άδεια μητρότητας,

Σπουδαστική ή άλλες νόμιμες άδειες,

Τα τριήμερα ασθενείας (ημέρες που δεν πληρώνει ο ασφαλιστικός φορέας επίδομα ασθενείας).

Δεν συνυπολογίζονται τα χρονικά διαστήματα κατά τα οποία ο εργαζόμενος λαμβάνει επίδομα ασθενείας από τον ασφαλιστικό φορέα.

Δώρο Χριστουγέννων για ανέργους: Πότε και πόσο

Εκτός από τους εργαζόμενους, Δώρο Χριστουγέννων καταβάλλεται και σε ανέργους που επιδοτούνται από τη ΔΥΠΑ.

Πότε πληρώνεται

Το Δώρο Χριστουγέννων για τους επιδοτούμενους ανέργους θα καταβληθεί:

Στις 17 Δεκεμβρίου 2025 και θα πιστωθεί απευθείας στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς, χωρίς να απαιτείται φυσική παρουσία σε υπηρεσίες.

Ποιοι το δικαιούνται

Δώρο λαμβάνουν όσοι:

Παίρνουν Τακτική Επιδότηση Ανεργίας (ΤΕΑ),

Λαμβάνουν επίδομα μακροχρόνια ανέργων,

Συμμετέχουν σε προγράμματα απασχόλησης ή κατάρτισης που προβλέπουν ετήσιο επίδομα/δόση Χριστουγέννων,

και έχουν επιδότηση μέσα στο διάστημα από 1η Μαΐου έως 31 Δεκεμβρίου 2025.

Πώς υπολογίζεται το ποσό

Το Δώρο Χριστουγέννων για ανέργους:

Ισοδυναμεί με έναν επιπλέον μήνα επιδότησης, όταν το άτομο επιδοτείται για όλο το διάστημα.

Το πλήρες δώρο αντιστοιχεί σε:

540 ευρώ, μετά την αύξηση του κατώτατου μισθού από 1η Απριλίου 2025.

Αναλυτικά:

Για κάθε πλήρη μήνα επιδότησης, καταβάλλονται 3 ημερήσια επιδόματα ως Δώρο.

Για επιδότηση όλο το διάστημα 1/5–31/12, καταβάλλονται 25 ημερήσια επιδόματα.

Αν δεν συμπληρωθεί πλήρης μήνας επιδότησης, δεν καταβάλλεται δώρο.



Ποιοι δεν δικαιούνται δώρο

Δεν θα λάβουν Δώρο Χριστουγέννων από τη ΔΥΠΑ όσοι:

Δεν είναι ενταγμένοι σε επιδοτούμενο πρόγραμμα ανεργίας,

Έχουν διακόψει οικειοθελώς την επιδότηση,

Δεν ανανεώνουν έγκαιρα την κάρτα ανεργίας τους.

Η τακτική ανανέωση της κάρτας είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να διατηρείται η ιδιότητα του δικαιούχου.

Διαβάστε ακόμα: Υποχρεωτικό IRIS από 1η Δεκεμβρίου: Τι αλλάζει για όλες τις επιχειρήσεις