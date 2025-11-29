Με ισχυρές προσδοκίες από τον εμπορικό κόσμο και ενισχυμένη διάθεση για αγορές από τους καταναλωτές, ξεκίνησε το μεγαλύτερο εκπτωτικό γεγονός της χρονιάς. Από την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου (Black Friday) τα καταστήματα βρίσκονται σε «θέση μάχης», με προσφορές που φτάνουν έως και -70%, ενώ πολλοί καταναλωτές εκμεταλλεύονται την περίοδο για χριστουγεννιάτικα δώρα, τεχνολογία και προϊόντα μόδας.

Την Κυριακή 30 Νοεμβρίου τα καταστήματα είναι ανοιχτά σε όλη την επικράτεια, ενώ η κορύφωση των online εκπτώσεων αναμένεται τη Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου (Cyber Monday), οπότε η κίνηση μεταφέρεται κυρίως στα ψηφιακά κανάλια.

Την ίδια στιγμή, το υπουργείο Ανάπτυξης εντατικοποιεί τους ελέγχους, με στόχο να διασφαλιστεί ότι οι εκπτώσεις είναι πραγματικές και – όπου χρειαστεί – να επιβληθούν πρόστιμα για παραπλανητικές πρακτικές.

Τζίρος, προσδοκίες και αλλαγή στη συμπεριφορά του καταναλωτή

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΕΒΕΠ, Βασίλη Κορκίδη, η αγοραστική κίνηση στην ελληνική αγορά αναμένεται να κινηθεί στα περσινά επίπεδα, με:

περίπου 3 εκατ. πωλήσεις

μέση αξία απόδειξης κοντά στα 100 ευρώ

συνολικό τζίρο γύρω στα 300 εκατ. ευρώ

Παγκοσμίως, ο τζίρος της Black Friday εκτιμάται στα 74 δισ. δολάρια, ενώ μόνο στις ΗΠΑ στα 11 δισ. δολάρια. Στην Ελλάδα, ο τζίρος της Black Friday τα τελευταία τρία χρόνια τριπλασιάστηκε, από τα 100 εκατ. ευρώ στα περίπου 300 εκατ. ευρώ, με διπλασιασμό των online αγορών σε σχέση με την επισκεψιμότητα στα φυσικά καταστήματα.

Ο κ. Κορκίδης επισημαίνει ότι η Black Friday και η Cyber Monday έχουν εξελιχθεί σε διπλό θεσμό στην ελληνική αγορά, με τις επιχειρήσεις να ξεκινούν νωρίτερα τις προσφορές («early start black prices») ώστε να κερδίσουν μεγαλύτερη περίοδο προβολής και πωλήσεων.

Τι αγοράζουν οι Έλληνες – Έρευνες EY και Klarna

Ο Θάνος Μαύρος, εταίρος της EY Ελλάδος και επικεφαλής Λιανεμπορίου στη ΝΑ Ευρώπη, αναφέρει ότι σύμφωνα με το EY Future Consumer Index Ελλάδα:

Το 63% των καταναλωτών σκοπεύει να κάνει αγορές Black Friday / Cyber Monday (έναντι ~50% πέρυσι).

8 στους 10 δηλώνουν ότι αναβάλλουν αγορές μέχρι τις μέρες των εκπτώσεων.

Στο στόχαστρο των αγορών:

Για τους άνδρες: είδη τεχνολογίας και ηλεκτρονικές συσκευές

Για τις γυναίκες: κυρίως ρούχα & αξεσουάρ, και στη συνέχεια προϊόντα ομορφιάς, προσωπικής φροντίδας και είδη σπιτιού

Την ίδια στιγμή, ένα μεγάλο ποσοστό παραμένει επιφυλακτικό:

45% αμφιβάλλει αν οι εκπτώσεις είναι πραγματικές

30% θεωρεί ότι τα προϊόντα που τον ενδιαφέρουν σπάνια μπαίνουν σε ουσιαστικές προσφορές

Γι’ αυτό, ο κ. Μαύρος μιλά για ανάγκη μεγαλύτερης διαφάνειας, πιο ουσιαστικών εκπτώσεων και καλύτερης χρήσης ψηφιακών εργαλείων (π.χ. τεχνητή νοημοσύνη) για προσωποποιημένες προσφορές και καλύτερο «διάβασμα» της ζήτησης.

Τα ευρήματα της Klarna

Έρευνα της Klarna (Νοέμβριος 2025, δείγμα 1.000 καταναλωτές 18–77 ετών) δείχνει:

87,9% θα κάνει αγορές στην περίοδο της Black Friday

37,7% θα αγοράσει είδη ένδυσης

35,3% θα επενδύσει σε τεχνολογία

22,7% θα αγοράσει χριστουγεννιάτικα δώρα

20,3% είδη σπιτιού

25,5% σκοπεύει να αγοράσει, αλλά δεν έχει αποφασίσει ακόμη τι

Τρόπος αγορών:

58% θα αναζητήσει & αγοράσει προϊόντα online

16,8% μόνο σε φυσικά καταστήματα

Πόσα σκοπεύουν να ξοδέψουν:

31,1% → 101–250 €

26,3% → 51–100 €

19% → 251–500 €

Σημαντικά στοιχεία συμπεριφοράς:

41,2% θα ελέγξει τις τιμές πριν τις εκπτώσεις

34,3% δηλώνει ότι θα αγοράσει μόνο ό,τι αντέχει οικονομικά

25,3% αμφισβητεί ακόμη τη γνησιότητα των εκπτώσεων (έστω και μειωμένο από 32% πέρυσι)

Τρόποι πληρωμής:

54,9% με χρεωστική κάρτα

19,9% με πιστωτική

18,9% με μετρητά

αυξητική τάση στις ευέλικτες, άτοκες επιλογές τύπου Buy Now, Pay Later

Τι συμβαίνει στην αγορά – Ποιες κατηγορίες «τρέχουν»

Παρά την πρωινή κακοκαιρία στην Αττική, η κίνηση αυξήθηκε αισθητά προς το μεσημέρι, ειδικά σε:

μεγάλες αλυσίδες ηλεκτρονικών (Πλαίσιο, Κωτσόβολος)

πολυκαταστήματα όπως τα Attica

καταστήματα καλλυντικών, ένδυσης και γνωστών brands

Ιδιαίτερη δυναμική παρουσιάζουν:

ηλεκτρονικά είδη & μικροσυσκευές

βιβλία, γραφική ύλη & παιχνίδια (π.χ. Public)

προϊόντα well–being, ευεξίας και προσωπικής φροντίδας

Στα φυσικά καταστήματα, σε πολλές περιπτώσεις η κίνηση κινήθηκε στα περσινά επίπεδα, ενώ τα e-shops αρκετών αλυσίδων κατέγραψαν ισχυρή άνοδο.

Ο όμιλος Intrafashion Group (115 καταστήματα) ανέφερε περίπου 150.000 επισκέψεις, εκ των οποίων το 21% κατέληξε σε αγορές, ύψους περίπου 650.000 ευρώ, ενώ η Funky Buddha σημείωσε διψήφια αύξηση στο ηλεκτρονικό κατάστημα.

Ταξίδια και Black Friday – Η περίπτωση της Aegean

Σημαντική κίνηση καταγράφεται και στον κλάδο των ταξιδιών. Το site κρατήσεων της Aegean εμφάνισε ιδιαίτερα αυξημένη ζήτηση, σε σημείο που παρατηρήθηκαν προσωρινά προβλήματα στις πληρωμές, λόγω φόρτου. Η εταιρεία προσφέρει εκπτώσεις έως -70% σε επιλεγμένους προορισμούς, με τη Black Friday καμπάνια να ξεκινά από τα μεσάνυχτα και να συνεχίζεται για ακόμη δύο 24ωρα, με σταδιακά μικρότερα ποσοστά έκπτωσης.

Τι λένε οι εκπρόσωποι της αγοράς – «Black Month» αντί για μία μέρα

Ο αντιπρόεδρος του ΕΕΑ και του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, Νίκος Κογιουμτσής, τονίζει ότι η Black Friday έχει μετατραπεί από μια μέρα εκπτώσεων σε ένα σχεδόν ολόκληρο μήνα προσφορών, κάτι που:

πιέζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

μετακινεί τον τζίρο, αντί να τον αυξάνει

«παγώνει» την αγορά πριν τις προσφορές και «ρουφάει» δυναμική από την εορταστική περίοδο

Υπενθυμίζει επίσης τις Κυριακές με ανοιχτά καταστήματα:

τελευταία Κυριακή Νοεμβρίου

τρεις τελευταίες Κυριακές πριν τα Χριστούγεννα (με κορύφωση στις 21 Δεκεμβρίου)

τελευταία Κυριακή του έτους, 28 Δεκεμβρίου

Ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιά, Θοδωρής Καπράλος, παραπέμπει στα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ που δείχνουν ότι το δ’ τρίμηνο των τελευταίων ετών έχει σταθερά πτωτική πορεία στον όγκο λιανικής (εκτός τροφίμων, καυσίμων, οχημάτων), τονίζοντας ότι ο «Black Month» δεν αυξάνει συνολικά τον τζίρο, αλλά τον αναδιανέμει.

Ασφαλείς αγορές: Τι να προσέξεις

Η περίοδος Black Friday – Cyber Monday είναι «χρυσή» περίοδος και για τους επιτήδειους.

Η Visa και η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας προτείνουν:

Έλεγξε την πηγή

Μην εμπιστεύεσαι αυτομάτως ό,τι μοιάζει επαγγελματικό. Site, διαφημίσεις, «προσφορές» από influencers μπορούν να είναι κατασκευασμένα. Πάντα σκέψου: «Το εμπιστεύομαι;»

Μην εμπιστεύεσαι αυτομάτως ό,τι μοιάζει επαγγελματικό. Site, διαφημίσεις, «προσφορές» από influencers μπορούν να είναι κατασκευασμένα. Πάντα σκέψου: «Το εμπιστεύομαι;» Πρόσεξε το «επείγον»

Μεγάλες εκπτώσεις που «λήγουν σε 5 λεπτά» είναι κλασικό δόλωμα. Έλεγξε την εταιρεία, διάβασε κριτικές, δες το επίσημο site.

Μεγάλες εκπτώσεις που «λήγουν σε 5 λεπτά» είναι κλασικό δόλωμα. Έλεγξε την εταιρεία, διάβασε κριτικές, δες το επίσημο site. Μη βασίζεσαι μόνο στο προφίλ

Αν λάβεις μήνυμα από φίλο/σελίδα/brand που ζητά χρήματα ή στοιχεία, επιβεβαίωσε από άλλο κανάλι (τηλέφωνο, επίσημο site).

Αν λάβεις μήνυμα από φίλο/σελίδα/brand που ζητά χρήματα ή στοιχεία, επιβεβαίωσε από άλλο κανάλι (τηλέφωνο, επίσημο site). Χρησιμοποίησε ασφαλείς μεθόδους πληρωμής

Ενεργοποίησε 2FA, έλεγχε συχνά τις κινήσεις σου, και σε περίπτωση ύποπτης συναλλαγής επικοινώνησε με την τράπεζα.



Ενεργοποίησε 2FA, έλεγχε συχνά τις κινήσεις σου, και σε περίπτωση ύποπτης συναλλαγής επικοινώνησε με την τράπεζα. Πληρώνεις μόνο με ασφάλεια

Μην στέλνεις στοιχεία κάρτας μέσα από social media και απόφυγε συναλλαγές με απευθείας μεταφορά σε IBAN σε άγνωστους εμπόρους.

Οδηγίες από τον Συνήγορο του Καταναλωτή

Η Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή» επισημαίνει ότι την περίοδο της Black Friday αυξάνονται:

παραπλανητικές εκπτώσεις (τεχνητά ανεβασμένες αρχικές τιμές)

ελλιπείς περιγραφές προϊόντων online

κρυφές χρεώσεις & έξοδα αποστολής

καθυστερήσεις / αδυναμία παράδοσης

ανασφαλείς ιστοσελίδες χωρίς πλήρη στοιχεία

Γι’ αυτό συστήνονται:

Έλεγχος προηγούμενης τιμής και ιστορικού τιμών

Προσοχή σε όρους επιστροφής / ακύρωσης (ειδικά online – δικαίωμα υπαναχώρησης 14 ημερών)

Χρήση ασφαλών τρόπων πληρωμής και HTTPS

Έλεγχος αξιοπιστίας καταστήματος (φυσική έδρα, στοιχεία επικοινωνίας, αξιολογήσεις)

Αποφυγή παρορμητικών αγορών από «flash offers»

Επιβεβαίωση διαθεσιμότητας σε ακριβά προϊόντα ή καταστήματα με μικρό stock

Σε περίπτωση διαφοράς με προμηθευτές, οι καταναλωτές μπορούν να υποβάλουν αναφορά στον Συνήγορο του Καταναλωτή μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του.

Το «ταμείο» της Black Friday

Η εικόνα της αγοράς θα αποτυπωθεί πλήρως μετά και την Cyber Monday, καθώς:

ο τζίρος πλέον κατανέμεται ανάμεσα σε φυσικά & ηλεκτρονικά καταστήματα

η Black Friday τείνει να μετατρέπεται σε «Black Month»

οι καταναλωτές είναι ταυτόχρονα πιο πρόθυμοι να καταναλώσουν, αλλά και πιο υποψιασμένοι

Για τους καταναλωτές, η ουσία παραμένει ίδια: έρευνα αγοράς, έλεγχος πραγματικών τιμών, προσοχή στην ασφάλεια συναλλαγών και αγορές μόνο μέσα στα οικονομικά όριά τους.

