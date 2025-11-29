Επίδομα παιδιού: Πότε καταβάλλεται η τελευταία δόση και ποιες αλλαγές έρχονται το 2026

Την τελευταία διμηνιαία δόση για το 2025 ετοιμάζεται να καταβάλει ο ΟΠΕΚΑ στους δικαιούχους του επιδόματος παιδιού (Α21), με την πληρωμή να τοποθετείται λίγο πριν από τις γιορτές.

Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές που μιλούν στο enikonomia.gr, η 6η δόση είναι πολύ πιθανό να πιστωθεί είτε στις 20 είτε στις 22 Δεκεμβρίου, όπως συμβαίνει παραδοσιακά κάθε χρόνο. Ωστόσο, για να καταστεί αυτό δυνατό απαιτείται να ψηφιστεί ειδική ρύθμιση στη Βουλή, καθώς η ισχύουσα νομοθεσία δεν προβλέπει πληρωμές για τον Δεκέμβριο σε τόσο πρώιμη ημερομηνία.

Η πληρωμή θα αφορά όσους έχουν υποβάλει και εγκρίνει την αίτηση Α21 μέσω των πλατφορμών idika.gr ή opeka.gr.



Πώς υπολογίζεται η δόση – Τα ποσά ανά παιδί

Το ύψος της ενίσχυσης καθορίζεται από:

τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων στην αίτηση Α21 του 2025

το οικογενειακό εισόδημα του 2024

Ποσά ανά μήνα

Για 1ο & 2ο παιδί:

70 €

42 €

28 €

(ανάλογα με το εισοδηματικό κλιμάκιο)

Για 3ο παιδί και άνω:

140 €

84 €

56 €



Οι μεγάλες αλλαγές από 1η Ιανουαρίου 2026

Από το νέο έτος, το τοπίο στο επίδομα παιδιού αλλάζει σημαντικά λόγω των νέων φορολογικών ελαφρύνσεων που προγραμματίζονται.

Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, έχει διευκρινίσει ότι οι ελαφρύνσεις θα λειτουργούν συμπληρωματικά προς το επίδομα παιδιού, αυξάνοντας το καθαρό εισόδημα των οικογενειών πέραν των ποσών της ενίσχυσης.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα

Μια πολύτεκνη οικογένεια με:

4 παιδιά

ετήσιο εισόδημα 38.000 €

λαμβάνει σήμερα 168 € μηνιαίως από το επίδομα παιδιού.

Από το 2026, με τη νέα φορολογική κλίμακα:

θα εξοικονομεί επιπλέον 360 € τον μήνα,

δηλαδή 4.300 € τον χρόνο περισσότερα από το σημερινό επίπεδο.

Το νέο σύστημα, όπως αναφέρει το υπουργείο, στοχεύει στη στήριξη μεσαίων και πολύτεκνων νοικοκυριών, ενισχύοντας ουσιαστικά το συνολικό εισόδημά τους.

