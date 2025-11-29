Οριστικοποιήθηκε ο κατάλογος των δικαιούχων της φετινής επιστροφής ενοικίου, με 886.883 ενοικιαστές να μοιράζονται συνολικά 199,5 εκατ. ευρώ. Το μέσο δηλωθέν ενοίκιο του 2024 διαμορφώθηκε στα 225 ευρώ, στοιχείο που –όπως επισήμανε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης– δείχνει ότι «οι πραγματικές συναλλαγές στην αγορά ακινήτων εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται» και απαιτούνται περισσότερα κίνητρα διαφάνειας.

Το οικονομικό επιτελείο προχωρά ήδη σε δύο αλλαγές:

α) από το 2026 τα ενοίκια θα καταβάλλονται υποχρεωτικά μέσω τραπεζικού λογαριασμού,

β) ενεργοποιείται νέα φορολογική κλίμακα που θα μειώσει τον φόρο εισοδήματος από 100 έως 1.300 ευρώ ετησίως, ανάλογα με το ύψος των μισθωμάτων.



Τι ισχύει για όσους δεν έλαβαν την ενίσχυση

Παρότι η επιστροφή ενοικίου καταβάλλεται αυτόματα με βάση τα στοιχεία της φορολογικής δήλωσης, αρκετοί δικαιούχοι διαπίστωσαν ότι δεν είδαν χρήματα στον λογαριασμό τους.

Η φοροτεχνικός Αθανασία Στολάκη επισημαίνει ότι όσοι θεωρούν πως δικαιούνται την ενίσχυση αλλά δεν πληρώθηκαν, μπορούν:

Να υποβάλουν αίτημα επανεξέτασης έως 31 Δεκεμβρίου 2025

Η διαδικασία γίνεται ψηφιακά μέσω της πλατφόρμας myAADE, στην εφαρμογή «Τα Αιτήματά μου».

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τα σχετικά δικαιολογητικά:

μισθωτήριο,

αποδεικτικά καταβολής ενοικίων,

βεβαίωση σπουδών (όπου απαιτείται).



Πόσα χρήματα δικαιούται κάθε μισθωτής

Η ενίσχυση υπολογίστηκε ως 1/12 του συνολικού ετήσιου ενοικίου του 2024, με ανώτατο όριο:

Έως 800 ευρώ για κύρια κατοικία (+50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο).

Έως 800 ευρώ ανά φοιτητή για φοιτητική κατοικία.

Σε περιπτώσεις διαδοχικών μισθώσεων, το ποσό προκύπτει από το άθροισμα των μισθωμάτων όλου του έτους.



Ειδικές κατηγορίες μισθωτών

Η ενίσχυση καταβάλλεται σήμερα και σε όσους είχαν υποβάλει έως 20/10/2025 τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην ΑΑΔΕ (μισθωτήριο, αποδεικτικά τραπέζης, βεβαίωση σπουδών).

Για μισθώσεις που:

έχουν εκμισθωτή το Δημόσιο, ή

δηλώνονται χειρόγραφα (π.χ. από ανήλικους εκμισθωτές),

η ενίσχυση θα καταβληθεί σε επόμενο στάδιο, εφόσον τα δικαιολογητικά κατατεθούν έως 31/12/2025.



Ποιοι μπορούν να ζητήσουν επανεξέταση

Αίτημα επανεξέτασης μπορούν να υποβάλουν όσοι:

Δεν έλαβαν την ενίσχυση για όλες τις φοιτητικές κατοικίες της οικογένειας.

Πληρώθηκαν μικρότερο ποσό από το προβλεπόμενο, ενώ τα μισθώματα έχουν δηλωθεί σωστά στο Ε1.

Έμειναν εκτός λόγω λανθασμένης εφαρμογής περιουσιακού κριτηρίου.

Το αίτημα κατατίθεται ηλεκτρονικά στη διαδρομή:

Τα Αιτήματά μου → Νέο αίτημα → Φορολογία → Εισόδημα → Χορήγηση επιδότησης επιστροφής ενοικίου (άρθρο 70 ν. 5217/2025).



Κριτήρια χορήγησης

Για κύρια κατοικία

Εισοδηματικά όρια:

Άγαμοι: έως 20.000 €

Έγγαμοι/Σύμφωνο συμβίωσης: έως 28.000 € (+4.000 € ανά τέκνο)

Μονογονεϊκές: έως 31.000 € (+5.000 € για κάθε επιπλέον παιδί)

Περιουσιακά όρια:

Άγαμοι: έως 120.000 €

Έγγαμοι/Σύμφωνο: 120.000 € + 20.000 € για σύζυγο και κάθε τέκνο

Για φοιτητική κατοικία

Εξετάζονται μόνο τα εισοδηματικά κριτήρια, είτε η κατοικία δηλώνεται από τον φοιτητή είτε από τους γονείς.



Πρόβλημα με 30.000 δικαιούχους λόγω μη δηλωμένου ΙΒΑΝ

Περίπου 30.000 δικαιούχοι δεν πληρώθηκαν επειδή δεν είχαν δηλώσει τραπεζικό λογαριασμό στην ΑΑΔΕ. Θα ειδοποιηθούν ξανά, ενώ η Αρχή θα προχωρά σε τακτικούς ελέγχους για νέες δηλώσεις ΙΒΑΝ ώστε να ολοκληρωθούν οι εκκρεμείς πληρωμές.

Η ενίσχυση καταβάλλεται στον δηλωμένο IBAN μέσω της εφαρμογής:

myAADE → Μητρώο & Επικοινωνία → Δήλωση Λογαριασμού ΙΒΑΝ.



Πού μπορούν να απευθυνθούν οι πολίτες

Για διευκρινίσεις:

Τηλεφωνικά στο 1521 (7:00–20:00, χωρίς χρέωση)

Ψηφιακά στο my1521, επιλέγοντας:

Κοινωνική Πολιτική → Επιδόματα → Στεγαστικά Προγράμματα → Επιστροφή Ενοικίου

Διαβάστε ακόμα: Επίδομα παιδιού: Πότε καταβάλλεται η τελευταία δόση και ποιες αλλαγές έρχονται το 2026