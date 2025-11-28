Προβλήματα στο e-banking σήμερα Black Friday

Σημαντικές καθυστερήσεις και δυσλειτουργίες καταγράφηκαν σήμερα στα ηλεκτρονικά συστήματα τραπεζών, καθώς το e-banking δέχθηκε ασυνήθιστα υψηλό όγκο συναλλαγών. Η μεγάλη επισκεψιμότητα οφείλεται στον συνδυασμό τριών παραγόντων: την καταβολή μισθών, την πληρωμή επιδομάτων και φυσικά την Black Friday, που κάθε χρόνο αυξάνει κατακόρυφα τις ηλεκτρονικές αγορές.

Σύμφωνα με στελέχη του τραπεζικού τομέα, οι servers βρέθηκαν αντιμέτωποι με «κατακόρυφη κορύφωση» του φόρτου, ιδιαίτερα τις ώρες αιχμής. Η έντονη βροχόπτωση σε πολλές περιοχές της χώρας ώθησε ακόμη περισσότερους καταναλωτές να αφήσουν τα φυσικά καταστήματα και να προτιμήσουν τα e-shops, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο τα δίκτυα.

Το αποτέλεσμα ήταν καθυστερήσεις σε μεταφορές χρημάτων, δυσκολίες σύνδεσης και προσωρινή αδυναμία ολοκλήρωσης συναλλαγών σε ορισμένες τράπεζες. Οι τεχνικές ομάδες εντόπισαν τα περιστατικά και προχώρησαν σε παρεμβάσεις ώστε τα προβλήματα να αντιμετωπίζονται σταδιακά, αν και σε ορισμένες περιπτώσεις η συμφόρηση επανεμφανίζεται παροδικά.

Όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές, οι τράπεζες δίνουν προτεραιότητα στη λειτουργία των επιχειρηματικών λογαριασμών, χωρίς όμως να αφήνουν πίσω τα ζητήματα που αφορούν την καταναλωτική πίστη και τις ηλεκτρονικές αγορές.

Παρά τη γενικότερη πίεση του συστήματος, η εξομάλυνση προχωρά και αναμένεται σταδιακή πλήρης αποκατάσταση της λειτουργίας καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

