Επιστροφή ενοικίου: Οι οδηγίες της ΑΑΔΕ για όσους θέλουν να εξασφαλίσουν την ενίσχυση το 2026

Αναλυτικές διευκρινίσεις για τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν οι ενοικιαστές μέσα στο 2025, ώστε να διασφαλίσουν την επιστροφή ενοικίου για το 2026, εξέδωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Η ενημέρωση αφορά όσους δεν έλαβαν φέτος την ενίσχυση, η οποία πιστώθηκε σήμερα σε 886.883 δικαιούχους για το φορολογικό έτος 2024.
Τι πρέπει να κάνουν οι ενοικιαστές μέσα στο 2025–2026
Για να μην χαθεί η ενίσχυση του επόμενου έτους, η ΑΑΔΕ τονίζει ότι οι ενοικιαστές οφείλουν να τηρήσουν συγκεκριμένες προθεσμίες:
- Υποβολή Δήλωσης Μίσθωσης: Το μισθωτήριο πρέπει να υποβληθεί έως 15 Ιουλίου 2026.
- Δήλωση στη φορολογική δήλωση: Ο αριθμός της δήλωσης μίσθωσης πρέπει να συμπληρωθεί στο Ε1 (Πίνακας 6) έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Σεπτεμβρίου 2026.
- IBAN: Ο δικαιούχος πρέπει να έχει δηλωμένο στην ΑΑΔΕ τον τραπεζικό του λογαριασμό.
Ειδικές περιπτώσεις – Πότε απαιτούνται δικαιολογητικά
Μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου» στο myAADE πρέπει να υποβάλλονται δικαιολογητικά όταν:
Α. Ο εκμισθωτής δεν υποχρεούται σε ηλεκτρονική δήλωση (π.χ. Δημόσιο) ή υποβάλλει χειρόγραφα
- Υποβολή δικαιολογητικών έως 20/10/2026 για καταβολή τον Νοέμβριο 2026.
- Υποβολή έως 31/12/2026 για πληρωμή σε επόμενο χρόνο.
Β. Δεν καταβλήθηκε η ενίσχυση λόγω σφαλμάτων ή ασυμφωνιών
Δυνατότητα υποβολής αίτησης επανεξέτασης έως 31/12 του έτους καταβολής.
Οδηγός ερωτήσεων–απαντήσεων της ΑΑΔΕ
1. Πώς υπολογίζεται η επιστροφή ενοικίου;
Η ενίσχυση αντιστοιχεί στο 1/12 του ετήσιου μισθώματος που καταβλήθηκε το προηγούμενο έτος για κύρια και φοιτητική κατοικία.
Παράδειγμα:
Ενοίκιο φοιτητικής κατοικίας Σεπ.–Δεκ. 2024: 300€ × 4 μήνες = 1.200€
Ενίσχυση: 1.200 / 12 = 100€
2. Πολλαπλές μισθώσεις μέσα στο έτος
Το ποσό υπολογίζεται από το συνολικό ετήσιο μίσθωμα.
Παράδειγμα:
Ιαν.–Ιούν. 2024: 400€ × 6 = 2.400€
Ιούλ.–Δεκ. 2024: 450€ × 6 = 2.700€
Σύνολο: 5.100€ → Επιστροφή: 5.100 / 12 = 425€
3. Ποιο είναι το ανώτατο ποσό για την κύρια κατοικία;
- Μέγιστο: 800€
- Προσαύξηση: +50€ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο
- Δεν μπορεί να ξεπεράσει το 1/12 της ετήσιας δαπάνης
Παραδείγματα:
- Μισθωτής χωρίς τέκνα: 12.000€/έτος → 12.000/12 = 1.000€ → λαμβάνει 800€
- Μισθωτής με 2 τέκνα: 12.000€/έτος → 900€ ενίσχυση
- Αν το μίσθωμα είναι μικρότερο (π.χ. 6.000€/έτος), λαμβάνεται πάντα το 1/12, χωρίς προσαύξηση.
4. Φοιτητική κατοικία
Η ενίσχυση είναι έως 800€ ανά φοιτητή, ανεξάρτητα από το ποιος δηλώνει την κατοικία.
5. Παράδειγμα με μίσθωμα 900€/μήνα και τρία τέκνα
Ετήσιο μίσθωμα: 10.800€ → 10.800/12 = 900€
Ενίσχυση: 800€ + 150€ = 950€ → λαμβάνεται το μικρότερο ποσό → 900€
6. Απαιτείται αίτηση;
Όχι. Η ενίσχυση καταβάλλεται αυτόματα στον δηλωμένο IBAN.
7. Πότε απαιτείται αίτηση στην ΑΑΔΕ;
Σε περιπτώσεις χειρόγραφων μισθωτηρίων, ειδικών κατηγοριών εκμισθωτών ή λάθους στην εφαρμογή κριτηρίων.
8. Κριτήρια για την κύρια κατοικία
Εισόδημα:
- Άγαμοι: έως 20.000€
- Έγγαμοι/Σύμφωνο Συμβίωσης: έως 28.000€ (+4.000€ ανά τέκνο)
- Μονογονεϊκές: έως 31.000€ (+5.000€ ανά επιπλέον τέκνο)
Περιουσία:
- Άγαμοι: έως 120.000€
- Έγγαμοι/Σύμφωνο και τέκνα: προσαύξηση 20.000€ ανά μέλος
9. Κριτήρια για φοιτητική κατοικία
Εξετάζονται μόνο τα εισοδηματικά.
10. Παράδειγμα φοιτητή 25 ετών
Ενοίκιο 8.520€ → ενίσχυση: 710€
11. Παράδειγμα διαζευγμένων γονιών με 1 τέκνο
- Πρώτος γονέας: μίσθωμα 8.520€ → επιστροφή 710€
- Δεύτερος γονέας: μίσθωμα 12.000€ → ενίσχυση 850€
