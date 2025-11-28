Ανακοινώθηκαν οι νικητές της κλήρωσης για τις προπληρωμένες κάρτες επιδομάτων – 8.500 δικαιούχοι λαμβάνουν 1.000 ευρώ

Ολοκληρώθηκε η δημόσια κλήρωση για τους κατόχους προπληρωμένων καρτών επιδομάτων, μέσω της οποίας 8.500 δικαιούχοι θα λάβουν οικονομική ενίσχυση ύψους 1.000 ευρώ. Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), σε συνεργασία με πιστοποιημένο ανεξάρτητο φορέα, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Η κλήρωση είχε συνολικό προϋπολογισμό 8,5 εκατ. ευρώ και ο αριθμός λαχνών που αντιστοιχούσε σε κάθε συμμετέχοντα καθορίστηκε από τις ηλεκτρονικές συναλλαγές που πραγματοποίησε με την προπληρωμένη κάρτα του έως και τις 9 Νοεμβρίου 2025.

Πώς θα ενημερωθούν οι δικαιούχοι

Οι 8.500 νικητές θα λάβουν την Τρίτη προσωποποιημένο e-mail, στο οποίο θα αναγράφεται η αριθμοσειρά του νικητήριου λαχνού τους. Παράλληλα, όσοι διαθέτουν προπληρωμένη κάρτα επιδόματος μπορούν από την ίδια ημέρα να εισέλθουν στο πληροφοριακό σύστημα στη διεύθυνση prepaid.minscfa.gov.gr, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς taxisnet, για να διαπιστώσουν αν περιλαμβάνονται στη λίστα των κερδισμένων.

Η καταβολή των ποσών θα πραγματοποιηθεί στο IBAN του τραπεζικού λογαριασμού που συνδέεται με την προπληρωμένη κάρτα, το διάστημα 17–19 Δεκεμβρίου 2025.

Τι αναφέρει το Υπουργείο

Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, δήλωσε ότι η κλήρωση δεν αποτελεί επίδομα, αλλά «έναν τρόπο να ενθαρρυνθεί η χρήση των προπληρωμένων καρτών στις ηλεκτρονικές συναλλαγές». Όπως υπογράμμισε, με τη διανομή των 1.000 ευρώ σε 8.500 πολίτες «ενισχύουμε συμπολίτες μας που έχουν πραγματικά ανάγκη», προσθέτοντας ότι στόχος της κυβέρνησης είναι η στήριξη των νοικοκυριών μέσα από πρακτικές πολιτικές με άμεσο αντίκτυπο στην καθημερινότητα.

Διαβάστε ακόμα: Eπιστροφή ενοικίου: «Ανοικτή γραμμή» στο 1521 για όλες τις διευκρινίσεις – Τι πρέπει να κάνουν όσοι δεν πληρώθηκαν σωστά