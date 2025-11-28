Η Black Friday βρίσκεται στο αποκορύφωμά της σήμερα, Παρασκευή 28 Νοεμβρίου, με την κίνηση στην αγορά να έχει αυξηθεί αισθητά από τις πρώτες πρωινές ώρες. Παρότι η «Black Week» έχει πλέον καθιερωθεί, η σημερινή ημέρα παραμένει η πιο δυνατή για προσφορές, ενώ τη Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου ακολουθεί η Cyber Monday, που παραδοσιακά συγκεντρώνει το ενδιαφέρον των online αγορών.

Είναι αληθινές όλες οι εκπτώσεις;

Η Black Friday έχει επεκταθεί σε σχεδόν όλες τις κατηγορίες προϊόντων, από ηλεκτρικές συσκευές έως είδη ένδυσης, ομορφιάς και σπιτιού. Ωστόσο, ειδικοί της αγοράς και ενώσεις καταναλωτών επισημαίνουν ότι δεν είναι όλες οι προσφορές όσο συμφέρουσες παρουσιάζονται.

Σε αρκετές περιπτώσεις εντοπίζονται:

Πλασματικές εκπτώσεις με τεχνητή αύξηση τιμής πριν τη μείωση.

«Δελεαστικές» τιμές σε προϊόντα που είναι παλαιάς γενιάς ή περιορισμένης διάθεσης.

Ασαφείς όροι ή υψηλά έξοδα αποστολής που ανεβάζουν το τελικό κόστος.

Γι’ αυτό και συστήνεται πάντα έλεγχος ιστορικού τιμών και σύγκριση μεταξύ καταστημάτων.

Τι πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές – Οδηγίες από τον Συνήγορο του Καταναλωτή

Ειδικοί φορείς υπενθυμίζουν βασικά σημεία ασφαλούς αγοράς, ώστε οι καταναλωτές να προστατευθούν από παραπλανητικές πρακτικές:

1. Έλεγχος πραγματικής έκπτωσης

Χρησιμοποιούμε εφαρμογές ή sites ιστορικού τιμών. Συγκρίνουμε την τιμή «πριν» και «μετά».

2. Διαθεσιμότητα προϊόντων

Πολύ χαμηλές τιμές μπορεί να σημαίνουν μεγάλους χρόνους παράδοσης.

3. Ασφαλείς τρόποι πληρωμής

Προτιμώνται αντικαταβολή ή πληρωμή με κάρτα, ώστε να υπάρχει δυνατότητα αμφισβήτησης συναλλαγής.

4. Έλεγχος στοιχείων εμπόρου

Ειδικά στις online αγορές, πρέπει να εμφανίζονται νόμιμα στοιχεία (επωνυμία, διεύθυνση, ΑΦΜ, ΓΕΜΗ).

5. Πρόσθετα έξοδα

Μεταφορικά, έξοδα αντικαταβολής και τυχόν έξοδα ασφάλισης ανεβάζουν το τελικό κόστος.

6. Έλεγχος προϊόντος κατά την παράδοση

Σε εμφανείς φθορές, ο καταναλωτής πρέπει να ενημερώσει courier και κατάστημα εντός 3 ημερών.

7. Γνώση δικαιωμάτων επιστροφής

Το δικαίωμα υπαναχώρησης 14 ημερών και η αντικατάσταση ελαττωματικών προϊόντων είναι κατοχυρωμένα από τη νομοθεσία.

8. Προσοχή σε υπερβολικά χαμηλές τιμές

Σε περιπτώσεις που η τιμή είναι «πολύ καλή για να είναι αληθινή», συνήθως δεν είναι.

9. Αγορές εκτός ΕΕ

Ενδέχεται να επιβαρυνθούν με υψηλά έξοδα εκτελωνισμού, που συχνά υπερβαίνουν το όφελος της έκπτωσης.

10. Επιλογή αξιόπιστων καταστημάτων

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι εάν συμμετέχουν σε μηχανισμούς εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών.

Οι ειδικοί υπενθυμίζουν ότι οι παρορμητικές αγορές είναι ο μεγαλύτερος «κίνδυνος» της ημέρας, ενώ οι πραγματικές ευκαιρίες υπάρχουν μόνο όταν συνοδεύονται από σωστή έρευνα.

Το εορταστικό ωράριο των καταστημάτων

Από την Κυριακή 30 Νοεμβρίου τίθεται σε ισχύ το εορταστικό ωράριο.

Τα καταστήματα θα λειτουργήσουν και τις τρεις τελευταίες Κυριακές του Δεκεμβρίου (14, 21 και 28/12).

Λιανεμπόριο: 11:00 – 18:00

Εμπορικά κέντρα: 11:00 – 20:00



