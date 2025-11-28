Ολοκληρώνεται σήμερα, Παρασκευή 28 Νοεμβρίου, η καταβολή της επιστροφής ενοικίου στους δικαιούχους, με σχεδόν ένα εκατομμύριο νοικοκυριά να βλέπουν χρήματα να πιστώνονται στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς. Η ενίσχυση, που φτάνει έως και τα 800 ευρώ, προσαυξάνεται κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο και αφορά όσους κατέβαλαν ενοίκιο μέσα στο 2024 είτε για κύρια είτε για φοιτητική κατοικία.

Το μέτρο έχει μόνιμο χαρακτήρα και θα επαναλαμβάνεται κάθε Νοέμβριο, με στόχο να ελαφρύνει τα νοικοκυριά που επιβαρύνονται από το αυξημένο στεγαστικό κόστος και την πίεση στις τιμές των ενοικίων.

Χωρίς αίτηση – Ποιοι πληρούν τα κριτήρια

Η ενίσχυση καταβάλλεται χωρίς αίτηση, αρκεί να καλύπτονται σωρευτικά εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, καθώς και να έχει δηλωθεί σωστά η μίσθωση στην ΑΑΔΕ.

Εισοδηματικά όρια

Άγαμος: έως 20.000 ευρώ

Ζευγάρι χωρίς παιδιά: έως 28.000 ευρώ

Ζευγάρι με 1 παιδί: έως 32.000 ευρώ

Ζευγάρι με 2 παιδιά: έως 36.000 ευρώ

Για κάθε επιπλέον ανήλικο: + 4.000 ευρώ

Περιουσιακά κριτήρια

Άγαμος: έως 120.000 ευρώ αξία ακίνητης περιουσίας

Ζευγάρι χωρίς παιδιά: έως 140.000 ευρώ

Με 1 παιδί: έως 160.000 ευρώ

Με 2 παιδιά: έως 180.000 ευρώ

Τι πρέπει να έχει δηλωθεί στην ΑΑΔΕ

Για να πιστωθεί ορθά η ενίσχυση, θα πρέπει:

Να έχει υποβληθεί Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης (μισθωτήριο).

Ο αριθμός του μισθωτηρίου να έχει δηλωθεί στη φορολογική δήλωση του 2024 (έντυπο Ε1, Πίνακας 6).

Ο αριθμός μπορούσε να καταχωρηθεί και σε εκπρόθεσμη φορολογική δήλωση έως το τέλος Σεπτεμβρίου, χωρίς επιβολή προστίμου. Σε περίπτωση τροποποίησης μίσθωσης, αρκεί η δήλωση του αριθμού της τελευταίας εγκεκριμένης καταχώρισης.

Αυτόματη διασταύρωση για όσους δεν δήλωσαν τον αριθμό στο Ε1

Σε περιπτώσεις όπου δεν έχει δηλωθεί ο αριθμός μισθωτηρίου στο Ε1, η ΑΑΔΕ προχωρά σε ηλεκτρονική διασταύρωση με βάση:

τη δήλωση εισοδήματος του μισθωτή

την ενεργή δήλωση μίσθωσης

τον αριθμό παροχής ρεύματος

Εφόσον τα στοιχεία ταυτοποιούνται, η ενίσχυση καταβάλλεται κανονικά.

