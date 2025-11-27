8.500 δικαιούχοι κερδίζουν 1.000 ευρώ μέσω της δημόσιας κλήρωσης για τις προπληρωμένες κάρτες

Ολοκληρώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης η δημόσια κλήρωση για τους κατόχους προπληρωμένων καρτών επιδομάτων, με 8.500 δικαιούχους να αναδεικνύονται νικητές και να λαμβάνουν από 1.000 ευρώ ο καθένας. Το συνολικό ύψος του προγράμματος ανέρχεται σε 8,5 εκατομμύρια ευρώ, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε στις 15:00, στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, με τη συμμετοχή πιστοποιημένου ανεξάρτητου φορέα που επέβλεψε και καθοδήγησε το σύστημα της κλήρωσης. Ο αριθμός των λαχνών κάθε συμμετέχοντα προέκυψε από τις ηλεκτρονικές συναλλαγές που είχε πραγματοποιήσει με την προπληρωμένη κάρτα του έως τις 9 Νοεμβρίου 2025.

Τι δήλωσε η Δόμνα Μιχαηλίδου

Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, τόνισε ότι η διαδικασία δεν αποτελεί επίδομα, αλλά ένα εργαλείο για την ενίσχυση των ηλεκτρονικών πληρωμών:

«Η δημόσια κλήρωση δεν είναι επίδομα, αλλά ένας τρόπος να ενθαρρύνουμε τη χρήση των προπληρωμένων καρτών επιδομάτων στις ηλεκτρονικές συναλλαγές. Με τη σημερινή κλήρωση για τα 1.000 ευρώ σε 8.500 δικαιούχους ενισχύουμε συμπολίτες μας που έχουν πραγματικά ανάγκη. Συνεχίζουμε να υλοποιούμε πολιτικές που στηρίζουν τα νοικοκυριά και έχουν άμεσο αντίκτυπο στην καθημερινότητα των πολιτών».

Πώς θα ενημερωθούν οι νικητές

Οι δικαιούχοι που κληρώθηκαν θα λάβουν στις 2 Δεκεμβρίου 2025 προσωποποιημένο email με την αριθμοσειρά του νικητήριου λαχνού τους. Την ίδια ημέρα, οι κάτοχοι των καρτών θα μπορούν να εισέλθουν στο σχετικό Πληροφοριακό Σύστημα μέσω taxisnet, για να ελέγξουν οι ίδιοι εάν περιλαμβάνονται στους νικητές.

Πότε θα γίνει η καταβολή των χρημάτων

Το ποσό των 1.000 ευρώ θα πιστωθεί στο IBAN του τραπεζικού λογαριασμού που συνδέεται με την προπληρωμένη κάρτα κάθε δικαιούχου, στο διάστημα 17–19 Δεκεμβρίου 2025.

