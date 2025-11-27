ΟΠΕΚΑ: Την Παρασκευή όλες οι πληρωμές Νοεμβρίου – Αναλυτικά τα επιδόματα και οι δικαιούχοι

Την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου πιστώνονται τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ για τον μήνα Νοέμβριο, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Οι καταβολές αφορούν συνολικά 1.137.556 δικαιούχους και το ποσό που θα διανεμηθεί φτάνει τα 285,99 εκατ. ευρώ.

Όπως συμβαίνει κάθε μήνα, τα χρήματα εμφανίζονται στους τραπεζικούς λογαριασμούς από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας, ανάλογα με την τράπεζα του κάθε δικαιούχου.



Ποια επιδόματα καταβάλλονται – Αναλυτικός πίνακας

Ο ΟΠΕΚΑ πληρώνει όλες τις τακτικές παροχές του μηνός, ανάμεσά τους:

Επίδομα Παιδιού (Α21)

533.519 δικαιούχοι – 99.927.949 €

Επίδομα Στέγασης

172.493 δικαιούχοι – 20.587.514 €

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (ΚΕΑ)

157.759 δικαιούχοι – 36.583.296 €

Αναπηρικά επιδόματα

201.801 δικαιούχοι – 94.386.582 €

Επίδομα Ανασφάλιστων Υπερηλίκων & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων

Σύνολο 35.249 δικαιούχοι – 14.500.821 €

Επίδομα Γέννησης

9.819 δικαιούχοι – 12.944.400 €

Επίδομα Ορεινών & Μειονεκτικών Περιοχών

1.353 δικαιούχοι – 667.200 €

Κόκκινα Δάνεια / Ευάλωτοι Οφειλέτες

2.987 δικαιούχοι – 321.772 €

Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής – Ομογενών – Αναδοχής – Προσωπικού Βοηθού

Σύνολο 19.263 δικαιούχοι – 2.487.233 €

Επιδότηση Προστατευόμενων Τέκνων θυμάτων φυσικών καταστροφών

21 δικαιούχοι – 21.000 €



Πληρωμή μέσω προπληρωμένων καρτών

Υπενθυμίζεται ότι τα εξής επιδόματα συνεχίζουν να καταβάλλονται μέσω της προπληρωμένης κάρτας ΟΠΕΚΑ:

Επίδομα Παιδιού Α21

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα

Επίδομα Γέννησης

Επίδομα Αναδοχής

Οι δικαιούχοι μπορούν να χρησιμοποιούν την κάρτα για αγορές ή αναλήψεις, σύμφωνα με τους περιορισμούς κάθε παροχής.



Τα έκτακτα επιδόματα Νοεμβρίου

Μαζί με τις μηνιαίες παροχές, πληρώνονται και τα έκτακτα επιδόματα που αντιστοιχούν σε:

Αναπηρικά επιδόματα (έκτακτες πληρωμές):

161.468 δικαιούχοι – 40.367.000 €

Ανασφάλιστοι Υπερήλικες (ν. 1296/1982):

11.109 δικαιούχοι – 2.777.250 €

Κοινωνική Αλληλεγγύη Υπερηλίκων:

21.868 δικαιούχοι – 5.467.000 €

Επίδομα Αναδοχής:

88 δικαιούχοι – 23.500 €

Επίδομα Αλληλεγγύης για την Ελληνική Μειονότητα Βόρειας Ηπείρου:

13.820 δικαιούχοι – 3.455.000 €

Συνολικά: 208.353 δικαιούχοι – 52.089.750 €

Χρήσιμες πληροφορίες

Οι πολίτες μπορούν να αναζητήσουν αναλυτικές πληροφορίες για κάθε επίδομα μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ, καθώς και μέσω των συνδέσμων:

Προνοιακά επιδόματα ΑμεΑ

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα

Επίδομα Παιδιού Α21

Επίδομα Στέγασης

Επίδομα Γέννησης

Επίδομα Αναδοχής

Στεγαστική Συνδρομή Ανασφάλιστων Υπερηλίκων

