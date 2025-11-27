Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία καταβολής της επιστροφής ενοικίου, όμως χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός πληρωμής εξαιτίας μιας σημαντικής εκκρεμότητας: δεν έχουν δηλώσει IBAN στο myAADE. Η ΑΑΔΕ απευθύνει επείγουσα πρόσκληση στους δικαιούχους να καταχωρίσουν άμεσα τον τραπεζικό λογαριασμό τους, ώστε να μην μπλοκάρει η πίστωση της ενίσχυσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου 30.000 φορολογούμενοι δεν έχουν συνδέσει λογαριασμό IBAN στο προφίλ τους στο TAXISnet, με αποτέλεσμα να μη μπορούν να λάβουν το επίδομα που αντιστοιχεί στην επιστροφή ενός ενοικίου.

Τι πρέπει να κάνουν οι δικαιούχοι

Οι φορολογούμενοι που δεν έχουν δηλώσει ακόμη λογαριασμό θα πρέπει να ακολουθήσουν τα εξής βήματα:

Σύνδεση στο myAADE με κωδικούς TAXISnet

Επιλογή «Μητρώο & Επικοινωνία»

Μετάβαση στη λειτουργία «Δήλωση Λογαριασμού IBAN»

Καταχώριση ενεργού λογαριασμού στο όνομά τους

Εφόσον δεν λάβουν την ενίσχυση, μπορούν μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2025 να υποβάλουν αίτημα επανελέγχου μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματα μου», επισυνάπτοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.



Οι συνηθέστερες αιτίες απόρριψης

Η ΑΑΔΕ υπενθυμίζει ότι αρκετές αιτήσεις απορρίπτονται για συγκεκριμένους λόγους, μεταξύ των οποίων:

Μη τήρηση κριτηρίων για φοιτητική μίσθωση

Δήλωση περισσότερων φοιτητικών κατοικιών από όσες επιτρέπονται

Ανακριβές ύψος μισθώματος χωρίς αντίστοιχα αποδεικτικά πληρωμής

Ασυμφωνίες μεταξύ μισθωτηρίου και δηλωμένων ποσών

Σε όσους προκύψει ότι πληρούν τελικά τις προϋποθέσεις, αποστέλλεται ενημέρωση στη ΓΔΗΛΕΔ για να προχωρήσει η πληρωμή.



Ποιοι πληρώνονται αύριο και πόσα θα λάβουν

Αύριο, Παρασκευή 28 Νοεμβρίου, πάνω από 1 εκατομμύριο νοικοκυριά θα δουν χρήματα στους λογαριασμούς τους. Τα ποσά κυμαίνονται:

Έως 800 ευρώ για την κύρια κατοικία

Προσαύξηση 50 ευρώ για κάθε παιδί

Έως 800 ευρώ για κάθε φοιτητική κατοικία

Ωστόσο, οι ενοικιαστές που το 2024 είχαν ανεξόφλητα ενοίκια θα δουν μειωμένα ή ακόμη και μηδενικά ποσά, καθώς η ενίσχυση υπολογίζεται στα πραγματικά εισπραχθέντα του Ε2 και όχι στο συμβατικό μίσθωμα.



Πρόστιμα και αποκλεισμοί σε όσους δήλωσαν λάθος στοιχεία

Όσοι έχουν δηλώσει ανακριβή δεδομένα για την κύρια ή τη φοιτητική κατοικία θα κληθούν:

Να επιστρέψουν ολόκληρη την επιδότηση

Με προσαύξηση 8,76%

Και αποκλεισμό από το μέτρο για τρεις χρονιές

