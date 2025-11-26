Την Παρασκευή καταβάλλεται η επιστροφή ενοικίου – Τι πρέπει να κάνουν όσοι δεν δουν την ενίσχυση

Μια σημαντική οικονομική ανάσα θα λάβουν την Παρασκευή πάνω από ένα εκατομμύριο ενοικιαστές και φοιτητές, καθώς η ΑΑΔΕ ολοκλήρωσε τις διασταυρώσεις στοιχείων και προχωρά στην καταβολή της επιστροφής ενός μηνιαίου ενοικίου. Το ποσό θα εμφανιστεί αυτόματα στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων, χωρίς να απαιτείται κάποια ενέργεια από όσους τα στοιχεία τους επιβεβαιώθηκαν κανονικά.

Ωστόσο, δεν θα πιστωθεί η ενίσχυση σε όλους, και όσοι διαπιστώσουν ότι δεν έλαβαν το επίδομα παρότι πληρούν τα κριτήρια, πρέπει να κινηθούν άμεσα.



Τι πρέπει να κάνουν όσοι δεν λάβουν το επίδομα

Μέχρι 31 Δεκεμβρίου, οι ενοικιαστές που δεν είδαν το ποσό στον λογαριασμό τους θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικό αίτημα ελέγχου στην υπηρεσία «Τα αιτήματά μου» στο myAADE.

Στο αίτημα πρέπει να επισυνάψουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι:

καλύπτουν τα εισοδηματικά όρια

πληρούν τα περιουσιακά κριτήρια

έχουν δηλώσει σωστά το μισθωτήριο και τις πληρωμές

Μόνο μέσω αυτής της διαδικασίας μπορούν να διορθωθούν τυχόν ασυμφωνίες και να εγκριθεί η καταβολή του ποσού.



Πόσα χρήματα δικαιούνται οι ενοικιαστές

Για κύρια κατοικία: έως 800 ευρώ, αυξημένο κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί.

Για φοιτητική κατοικία: έως 800 ευρώ.

Το ύψος της ενίσχυσης βασίζεται αποκλειστικά στα στοιχεία του μισθωτηρίου και στα έγγραφα πληρωμής.



Γιατί μπορεί να απορριφθεί ή να μην πιστωθεί η ενίσχυση

Συχνές αιτίες:

Λάθη ή παραλείψεις σε φοιτητικά μισθωτήρια

Πολλαπλές μισθώσεις με αντικρουόμενα στοιχεία

Απόκλιση ανάμεσα στο δηλωμένο και το πραγματικό μίσθωμα

Μη εξόφληση ενοικίων από τον ενοικιαστή

Ιδιαίτερα σημαντικό:

Αν υπάρχουν ανείσπρακτα ενοίκια, η ενίσχυση υπολογίζεται με βάση όσα εμφανίζονται στο Ε2 του ιδιοκτήτη ως εισπραχθέντα, όχι με βάση το συμφωνημένο μίσθωμα.



Τα κριτήρια εισοδήματος και περιουσίας

Άγαμοι: έως 20.000 €.

Ζευγάρια: έως 28.000 €, +4.000 € για κάθε παιδί.

Μονογονεϊκές οικογένειες: έως 31.000 €, +5.000 € για κάθε παιδί μετά το πρώτο.

Περιουσιακά όρια:

Αντικειμενική αξία έως 120.000 € για ένα άτομο, με προσαύξηση 20.000 € για κάθε επιπλέον μέλος.



Τι άλλο πρέπει να γνωρίζουν οι δικαιούχοι

Η ενίσχυση είναι αφορολόγητη, ακατάσχετη και δεν συμψηφίζεται με οφειλές στο Δημόσιο.

Σε περίπτωση ανακριβών δηλώσεων, τα ποσά θεωρούνται αχρεωστήτως καταβληθέντα, επιστρέφονται με τόκους και ο δικαιούχος αποκλείεται από αντίστοιχα επιδόματα για τρία χρόνια.

