ΑΑΔΕ: Καλεί 100.000 πολίτες να δηλώσουν IBAN. Κίνδυνος καθυστερήσεων σε επιστροφές φόρου και επιδοτήσεις

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων απευθύνει νέο κάλεσμα προς περισσότερους από 100.000 δικαιούχους επιστροφών και επιδοτήσεων, ζητώντας τους να καταχωρήσουν άμεσα τον τραπεζικό λογαριασμό (IBAN) στο myAADE. Η ενημέρωση γίνεται και με προσωπικά μηνύματα, καθώς μέσα στις επόμενες ημέρες θα πραγματοποιηθούν σημαντικές πληρωμές που δεν μπορούν να ολοκληρωθούν χωρίς δηλωμένο λογαριασμό.

Ποιοι κινδυνεύουν με καθυστέρηση πληρωμής
Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ:

70.000 δικαιούχοι επιστροφής φόρου
30.000 δικαιούχοι επιδότησης ενοικίου
δεν έχουν δηλώσει IBAN, με αποτέλεσμα οι πληρωμές τους να μην μπορούν να προχωρήσουν. Η καταχώρηση είναι απαραίτητη για να αποφευχθούν καθυστερήσεις και για να ολοκληρωθεί η πίστωση με ασφάλεια.

 
Πώς δηλώνεται το IBAN στο myAADE – Γρήγορος οδηγός
Η διαδικασία γίνεται αποκλειστικά ψηφιακά και χρειάζεται λιγότερο από ένα λεπτό:

Είσοδος στο myAADE (myAADE.gov.gr) με κωδικούς TAXISnet
Επιλογή Μητρώο & Επικοινωνία → Δήλωση Λογαριασμού IBAN
Καταχώρηση του λογαριασμού και επιβεβαίωση ότι:

είναι ενεργός,
είναι στο όνομά σας ή συνδικαιούχος.
Χωρίς δηλωμένο IBAN, καμία επιστροφή ή επιδότηση δεν μπορεί να καταβληθεί.

 
Γιατί η δήλωση IBAN είναι κρίσιμη
Η ΑΑΔΕ επισημαίνει ότι η καταχώρηση εξασφαλίζει:

Άμεση πίστωση των χρημάτων
Αποφυγή επανυποβολών ή ελέγχων
Ασφαλή και αυτοματοποιημένη διαδικασία πληρωμών
Οι πολίτες που δεν έχουν ενημερώσει τα στοιχεία τους μένουν εκτός προγραμματισμένων πληρωμών μέχρι να ολοκληρώσουν τη διαδικασία.

 
Πού να απευθυνθείτε για βοήθεια
Για διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν μέσω του my1521 της ΑΑΔΕ:

Τηλεφωνικά στο 1521 (χωρίς χρέωση)
Δευτέρα – Παρασκευή, 07:00–20:00
Ψηφιακά στο my1521, 24/7
Επιλογή: Θέματα Μητρώου → Μητρώο Φυσικών/Νομικών Προσώπων → Στοιχεία Επικοινωνίας → Δήλωση Λογαριασμού IBAN

