Ως «ιστορική για την αγορά εργασίας» χαρακτήρισε η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως τη συμφωνία κυβέρνησης και Εθνικών Κοινωνικών Εταίρων για την επαναφορά και ενίσχυση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας. Το Σχέδιο Δράσης αναμένεται να εκδοθεί μέσα στον Δεκέμβριο, ενώ η Κοινωνική Συμφωνία θα νομοθετηθεί στις αρχές του 2026.

Πρόκειται για την πρώτη φορά που μια τέτοια συμφωνία υπογράφεται από το σύνολο των Εθνικών Κοινωνικών Εταίρων –ΓΣΕΕ, ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΣΕΤΕ και ΣΒΕ– αλλά και την Πολιτεία, έπειτα από επτά μήνες εντατικών διαβουλεύσεων. Το υπουργείο τονίζει ότι με τη συμφωνία μπαίνει οριστικό τέλος στους μνημονιακούς περιορισμούς που ίσχυαν από το 2012.

Η κ. Κεραμέως σημείωσε πως η συμφωνία δημιουργεί ένα σταθερό και προβλέψιμο πλαίσιο για εργαζόμενους και επιχειρήσεις, προσθέτοντας πως η επαναφορά των Συλλογικών Συμβάσεων σημαίνει «αύξηση μισθών και παροχών, μεγαλύτερη εργασιακή ασφάλεια και λιγότερη αβεβαιότητα για τους όρους εργασίας».

Οι τρεις άξονες της Κοινωνικής Συμφωνίας

Η συμφωνία βασίζεται σε τρεις πυλώνες, με στόχο την προστασία των εργαζομένων, τη διευκόλυνση της επέκτασης των συλλογικών συμβάσεων και την επιτάχυνση της επίλυσης διαφορών.



1. Διευκόλυνση της επέκτασης των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας

Το κατώφλι κάλυψης μειώνεται από 50% σε 40%, διευκολύνοντας την επέκταση των συμβάσεων σε περισσότερους εργαζόμενους.

Όταν μια ΣΣΕ συνυπογράφεται από Εθνικούς Κοινωνικούς Εταίρους, το ποσοτικό κριτήριο δεν εξετάζεται καθόλου.

Η ΓΣΕΕ αποκτά τη δυνατότητα να συνάπτει ή να συνυπογράφει κλαδικές συμβάσεις επικουρικά, ενισχύοντας πρακτικά την επέκτασή τους.

Απλοποιείται η διαδικασία εγγραφής στα μητρώα ΓΕΜΗΣΟΕ και ΓΕΜΗΟΕ, ενισχύοντας τη διαφάνεια και τη συμμετοχή των οργανώσεων.



2. Πλήρης προστασία των εργαζομένων μετά τη λήξη μιας ΣΣΕ

Η συμφωνία επαναφέρει το προμνημονιακό καθεστώς της πλήρους μετενέργειας, καταργώντας τη μερική μετενέργεια που ίσχυε από το 2012.

Πρακτικά αυτό σημαίνει:

Μετά τη λήξη μιας ΣΣΕ, δίνεται τρίμηνη παράταση ισχύος.

Μετά το τρίμηνο, όλοι οι όροι της σύμβασης συνεχίζουν να ισχύουν μέχρι τη σύναψη νέας συλλογικής ή ατομικής σύμβασης.

Οι εργαζόμενοι που προσλαμβάνονται κατά τη διάρκεια της παράτασης καλύπτονται επίσης από την ίδια ΣΣΕ.

Πρόκειται για μέτρο που ενισχύει την εργασιακή ασφάλεια και περιορίζει την αβεβαιότητα για χιλιάδες εργαζόμενους.



3. Ταχύτερη επίλυση διαφορών μέσω ΟΜΕΔ

Για την αντιμετώπιση καθυστερήσεων και αδιεξόδων:

Δημιουργείται τριμελής επιτροπή προελέγχου στον ΟΜΕΔ για τον έλεγχο των προϋποθέσεων μονομερούς προσφυγής σε μεσολάβηση και διαιτησία.

Καταργείται ο δεύτερος βαθμός διαιτησίας, ώστε να επιταχυνθεί η διαδικασία έκδοσης αποφάσεων.

Παραμένει η δυνατότητα δικαστικής προσβολής των αποφάσεων.



Τι σημαίνει η συμφωνία για εργαζόμενους και επιχειρήσεις

Η νέα Κοινωνική Συμφωνία:

οδηγεί σε περισσότερες ΣΣΕ και ευρύτερη κάλυψη εργαζομένων,

ενισχύει τα δικαιώματα και παρέχει μεγαλύτερη σταθερότητα,

βάζει τέλος στον «εργασιακό αιφνιδιασμό» μετά τη λήξη συμβάσεων,

ενισχύει τον υγιή ανταγωνισμό μεταξύ επιχειρήσεων,

δημιουργεί πιο ξεκάθαρους κανόνες για όλη την αγορά εργασίας.

Η υπουργός τόνισε ότι η συμφωνία αποδεικνύει πως «ο διάλογος μπορεί να οδηγεί σε λύσεις που ωφελούν όλους», υπογραμμίζοντας ότι το νέο πλαίσιο θα αποτελέσει αφετηρία για διεύρυνση των συλλογικών διαπραγματεύσεων τα επόμενα χρόνια.

