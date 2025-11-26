Ανακοινώνεται σήμερα η συμφωνία για τις συλλογικές συμβάσεις – Τι προβλέπει ο οδικός χάρτης έως το 2026

Σημαντικές εξελίξεις αναμένονται σήμερα στον χώρο της εργασίας, καθώς στις 10:30 θα ανακοινωθεί επίσημα η συμφωνία για τις συλλογικές συμβάσεις μεταξύ της κυβέρνησης και των κοινωνικών εταίρων. Η ανακοίνωση θα γίνει σε κοινή συνέντευξη Τύπου από την υπουργό Εργασίας Νίκη Κεραμέως και τους επικεφαλής των Εθνικών Κοινωνικών Εταίρων: ΓΣΕΕ, ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΣΕΤΕ και ΣΒΕ.

Η συμφωνία αποτελεί το αποτέλεσμα του κοινωνικού διαλόγου που έχει προηγηθεί μεταξύ του Υπουργείου Εργασίας και των εκπροσώπων των εργοδοτικών και εργατικών οργανώσεων, με στόχο τη διαμόρφωση ενός σταθερού και σύγχρονου πλαισίου για τις συλλογικές διαπραγματεύσεις.

Με την οριστικοποίηση των μέτρων θα παρουσιαστεί και ο οδικός χάρτης εφαρμογής τους, ο οποίος θα ξεκινήσει να υλοποιείται από το 2026. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, πρόκειται για παρεμβάσεις που θα ενισχύσουν τον θεσμό των συλλογικών συμβάσεων και θα αναβαθμίσουν τον ρόλο των κοινωνικών εταίρων στη διαμόρφωση της εργασιακής πολιτικής.

Περισσότερες λεπτομέρειες για το περιεχόμενο της συμφωνίας αναμένονται κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου.

Διαβάστε ακόμα: Επίδομα θέρμανσης: Λήγει η προθεσμία για τις αιτήσεις – Τι πρέπει να κάνουν οι δικαιούχοι