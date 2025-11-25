ΔΥΠΑ: Νέες διευκρινίσεις για την ειδική παροχή προστασίας μητρότητας – Ποιες μητέρες δικαιούνται την παροχή

Σε άμεσες διευκρινίσεις σχετικά με τη χορήγηση της ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας προχώρησε η ΔΥΠΑ, επισημαίνοντας ότι στόχος είναι η ενιαία και σωστή εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου για όλους τους δικαιούχους.
Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, μετά τον εντοπισμό παρερμηνειών που οδήγησαν σε έναν περιορισμένο αριθμό ανακλητικών πράξεων, η Υπηρεσία προχώρησε σε συνολική επανεξέταση όλων των υποθέσεων και στη πλήρη αποκατάσταση των περιπτώσεων που επηρεάστηκαν.
Εξομοίωση δικαιούχων – Τι αλλάζει για τις μητέρες ελεύθερες επαγγελματίες
Με βάση τη νεότερη νομική αποσαφήνιση:
- Οι μητέρες ελεύθερες επαγγελματίες με ατομική επιχείρηση
- και οι μητέρες που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα
εξομοιώνονται πλήρως ως προς τις προϋποθέσεις λήψης της παροχής, εφόσον υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση μη μισθωτών του e-ΕΦΚΑ.
Κατά συνέπεια:
Όλες οι μητέρες που καταβάλλουν εισφορές ως μη μισθωτές, ανεξαρτήτως νομικής μορφής δραστηριότητας,
δικαιούνται την ειδική παροχή προστασίας μητρότητας.
Στοιχεία αιτήσεων και πληρωμών
Η ΔΥΠΑ δίνει αναλυτικά στοιχεία:
- 65.866 αιτήσεις έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα
- 55.546 έχουν ήδη πληρωθεί
- 7.839 αφορούν μητέρες ελεύθερες επαγγελματίες
- 6.293 από αυτές έχουν ήδη πληρωθεί
- 660 περιπτώσεις τέθηκαν υπό διερεύνηση
- 304 μητέρες ενημερώθηκαν για εξέταση του φακέλου τους
- Πριν τη νομική διευκρίνιση είχαν εκδοθεί 20 ανακλητικές πράξεις, οι οποίες ανακλήθηκαν πλήρως
- Το συνολικό ποσό που έχει καταβληθεί για την παροχή υπερβαίνει τα 334 εκατ. ευρώ
Δέσμευση για ενιαία και δίκαιη εφαρμογή
Η ΔΥΠΑ υπογραμμίζει ότι η ρητή αποσαφήνιση των προϋποθέσεων, η τροποποίηση της σχετικής απόφασης του Δ.Σ. και η διόρθωση όλων των επηρεασμένων φακέλων, εξασφαλίζουν:
- ενιαία εφαρμογή,
- σαφήνεια,
- δικαιοσύνη στην αντιμετώπιση των δικαιούχων.
Σημειώνει επίσης ότι ο θεσμός της ειδικής παροχής, σε συνδυασμό με τη δυνατότητα μεταβίβασης στον άλλον γονέα, αποτελεί σημαντικό εργαλείο στήριξης:
- της οικογένειας,
- της μητρότητας,
- της ισότιμης γονεϊκότητας,
ανεξάρτητα από την επαγγελματική σχέση των δικαιούχων.
