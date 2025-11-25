ΔΥΠΑ: Νέες διευκρινίσεις για την ειδική παροχή προστασίας μητρότητας – Ποιες μητέρες δικαιούνται την παροχή

Σε άμεσες διευκρινίσεις σχετικά με τη χορήγηση της ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας προχώρησε η ΔΥΠΑ, επισημαίνοντας ότι στόχος είναι η ενιαία και σωστή εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου για όλους τους δικαιούχους.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, μετά τον εντοπισμό παρερμηνειών που οδήγησαν σε έναν περιορισμένο αριθμό ανακλητικών πράξεων, η Υπηρεσία προχώρησε σε συνολική επανεξέταση όλων των υποθέσεων και στη πλήρη αποκατάσταση των περιπτώσεων που επηρεάστηκαν.

Εξομοίωση δικαιούχων – Τι αλλάζει για τις μητέρες ελεύθερες επαγγελματίες

Με βάση τη νεότερη νομική αποσαφήνιση:

- Οι μητέρες ελεύθερες επαγγελματίες με ατομική επιχείρηση

- και οι μητέρες που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα

εξομοιώνονται πλήρως ως προς τις προϋποθέσεις λήψης της παροχής, εφόσον υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση μη μισθωτών του e-ΕΦΚΑ.

Κατά συνέπεια:

Όλες οι μητέρες που καταβάλλουν εισφορές ως μη μισθωτές, ανεξαρτήτως νομικής μορφής δραστηριότητας,

δικαιούνται την ειδική παροχή προστασίας μητρότητας.

Στοιχεία αιτήσεων και πληρωμών

Η ΔΥΠΑ δίνει αναλυτικά στοιχεία:

- 65.866 αιτήσεις έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα

- 55.546 έχουν ήδη πληρωθεί

- 7.839 αφορούν μητέρες ελεύθερες επαγγελματίες

- 6.293 από αυτές έχουν ήδη πληρωθεί

- 660 περιπτώσεις τέθηκαν υπό διερεύνηση

- 304 μητέρες ενημερώθηκαν για εξέταση του φακέλου τους

- Πριν τη νομική διευκρίνιση είχαν εκδοθεί 20 ανακλητικές πράξεις, οι οποίες ανακλήθηκαν πλήρως

- Το συνολικό ποσό που έχει καταβληθεί για την παροχή υπερβαίνει τα 334 εκατ. ευρώ



Δέσμευση για ενιαία και δίκαιη εφαρμογή

Η ΔΥΠΑ υπογραμμίζει ότι η ρητή αποσαφήνιση των προϋποθέσεων, η τροποποίηση της σχετικής απόφασης του Δ.Σ. και η διόρθωση όλων των επηρεασμένων φακέλων, εξασφαλίζουν:

- ενιαία εφαρμογή,

- σαφήνεια,

- δικαιοσύνη στην αντιμετώπιση των δικαιούχων.

Σημειώνει επίσης ότι ο θεσμός της ειδικής παροχής, σε συνδυασμό με τη δυνατότητα μεταβίβασης στον άλλον γονέα, αποτελεί σημαντικό εργαλείο στήριξης:

- της οικογένειας,

- της μητρότητας,

- της ισότιμης γονεϊκότητας,

ανεξάρτητα από την επαγγελματική σχέση των δικαιούχων.

Διαβάστε ακόμα: Η ώρα της κρίσης για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο – Στον Άρειο Πάγο η υπόθεση 200.000 πολιτών