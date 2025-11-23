Βόρειος Αμερική: Η Ελλάδα αναδεικνύεται ο κορυφαίος προορισμός πολυτελείας με εξαιρετικό value for money

Η ελληνική τουριστική βιομηχανία συνεχίζει να εντυπωσιάζει τη Βόρειο Αμερική, καθώς ολοένα και περισσότεροι ταξιδιώτες από ΗΠΑ και Καναδά επιλέγουν τη χώρα μας για διακοπές υψηλής ποιότητας που συνδυάζουν αυθεντικότητα, πολυτέλεια και ανταγωνιστικές τιμές.

Σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία της STR, η Ελλάδα σημειώνει φέτος τις υψηλότερες ποσοστιαίες επιδόσεις στην Ευρώπη όσον αφορά τις αφίξεις Αμερικανών τουριστών, καταγράφοντας άνοδο 22% στο διάστημα Ιανουαρίου–Αυγούστου και ενισχυμένη αύξηση 25% μόνο για τον Αύγουστο. Η Ιταλία ακολουθεί, ενώ Ιρλανδία, Πορτογαλία και Ελβετία έπονται με χαμηλότερους ρυθμούς.

Οι ταξιδιώτες πολυτελείας στρέφονται στην Ελλάδα

Η αγορά της Βόρειας Αμερικής αποδεικνύεται εξαιρετικά σημαντική: πρόσφατη έρευνα δείχνει ότι το 26% των ερωτηθέντων ταξιδιωτών χαρακτηρίζονται ως “luxury travellers”. Πρόκειται για επισκέπτες που έχουν μείνει σε πολυτελή καταλύματα τα τελευταία δύο χρόνια και έχουν πληρώσει 400 δολάρια ή περισσότερα ανά διανυκτέρευση τουλάχιστον σε δύο ταξίδια αναψυχής μέσα στο 2025.

Μάλιστα, όσοι ταξιδεύουν σε αυτήν την κατηγορία εμφανίζουν σχεδόν διπλάσια πιθανότητα να επιλέξουν first class αεροπορικά εισιτήρια, ενώ δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στην ποιότητα εξυπηρέτησης και στα προγράμματα πιστότητας των ξενοδοχείων.

Έντονο αποτύπωμα πολυτέλειας στο ελληνικό ξενοδοχειακό δυναμικό

Η Ελλάδα βρίσκεται ανάμεσα στις χώρες με το ισχυρότερο ποσοστό δωματίων υψηλής κατηγορίας:

- 30% των διαθέσιμων καταλυμάτων ανήκουν σε luxury και upper-upscale κατηγορίες,

με μοναδική ευρωπαϊκή χώρα που καταγράφει υψηλότερο ποσοστό την Τουρκία (31%).

Οι υπόλοιπες αγορές, όπως Ισπανία, Πορτογαλία, Ιταλία, Γαλλία και Κύπρος, βρίσκονται σε χαμηλότερα επίπεδα, με τη Γαλλία να περιορίζεται στο 13%.

Η εμπειρία των ταξιδιωτών και οι προσπάθειες ενίσχυσης της ζήτησης

Η εντύπωση που αφήνει η Ελλάδα στους επισκέπτες της Βόρειας Αμερικής είναι ιδιαίτερα θετική. Νοσταλγικές περιγραφές ταξιδιωτών και η υψηλή πληρότητα πτήσεων –όπως αυτή της Air Canada από Μόντρεαλ προς Αθήνα– επιβεβαιώνουν την έντονη ζήτηση.

Παράλληλα, δράσεις όπως το πρόσφατο Greek Luxury Tourism & Gastronomy Roadshow σε Τορόντο και Μόντρεαλ, υπό την ομπρέλα του «Connecting Greece & Canada», ενισχύουν το τουριστικό ρεύμα.

Σημαντικό ενδιαφέρον υπάρχει και από τις αεροπορικές εταιρείες: τόσο η Air Canada όσο και η Delta μελετούν το ενδεχόμενο να επεκτείνουν τις πτήσεις τους προς την Ελλάδα όλο τον χρόνο, κάτι που θα ενισχύσει ακόμη περισσότερο τη διασύνδεση με τη Βόρεια Αμερική.

Το συμπέρασμα των αριθμών

Η Ελλάδα, με συνδυασμό πολυτέλειας, αυθεντικότητας και ασφάλειας, έχει καταφέρει να αναδειχθεί σε έναν από τους πιο ελκυστικούς και οικονομικά λογικούς προορισμούς πολυτελείας για τους Βορειοαμερικανούς ταξιδιώτες. Η ανοδική πορεία μοιάζει να έχει συνέχεια, καθώς τα στοιχεία, οι κρατήσεις και οι εντυπώσεις δείχνουν ότι ο τουρισμός υψηλών απαιτήσεων έχει βρει στην Ελλάδα την ιδανική «Ιθάκη».

