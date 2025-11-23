ΕΦΚΑ: Αναλυτικά οι ημερομηνίες καταβολής για τις συντάξεις Δεκεμβρίου

Από αύριο το απόγευμα αρχίζει η καταβολή των συντάξεων Δεκεμβρίου, καθώς θα γίνει η πρώτη πίστωση στους λογαριασμούς των συνταξιούχων λίγο μετά τις 17:00. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί το απόγευμα της Τετάρτης.

Όπως κάθε μήνα, οι πληρωμές του ΕΦΚΑ πραγματοποιούνται σε δύο φάσεις, ανάλογα με την κατηγορία ασφαλισμένων.

Πληρωμές ανά κατηγορία

Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025

Θα καταβληθούν:

- Οι κύριες συντάξεις των τέως ταμείων Μη Μισθωτών (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ)

- Οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν μετά τη σύσταση του ΕΦΚΑ (ν. 4387/2016) για μισθωτούς και μη μισθωτούς

- Όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα

Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025

Θα καταβληθούν:

- Οι κύριες συντάξεις των τέως ταμείων Μισθωτών: ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, και λοιπών εντασσόμενων (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), καθώς και ΝΑΤ, ΕΤΑΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ

- Οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου

Πιστώσεις στα ΑΤΜ

Όπως συνηθίζεται, τα ποσά θα εμφανιστούν μια ημέρα νωρίτερα από την ημερομηνία που ανακοινώνει ο ΕΦΚΑ. Έτσι:

- Η πρώτη πληρωμή θα είναι ορατή ήδη από το απόγευμα της 24ης Νοεμβρίου

- Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί στις 26 Νοεμβρίου

