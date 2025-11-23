Αύριο, 24 Νοεμβρίου, νωρίτερα από το τέλος του μήνα, καταβάλλεται η ετήσια οικονομική ενίσχυση των 250 ευρώ από το υπουργείο Εργασίας και τον e-ΕΦΚΑ, όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός. Η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, επιβεβαίωσε ότι από αύριο θα είναι διαθέσιμη και η νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα του e-ΕΦΚΑ, όπου κάθε πολίτης θα μπορεί να βλέπει αν πληροί τα κριτήρια.

Ποιοι λαμβάνουν τα 250€ (ή 500€ για ζευγάρια)

Η ενίσχυση αφορά πάνω από 1,4 εκατομμύρια δικαιούχους:

Συνταξιούχους άνω των 65 ετών

Ανασφάλιστους υπερήλικες

Δικαιούχους επιδομάτων αναπηρίας (χωρίς ηλικιακό όριο)



Εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια

Έως 14.000€/έτος για άγαμους ή χήρους

Έως 26.000€/έτος για έγγαμους

Περιουσία έως 200.000€ (άγαμοι) ή 300.000€ (έγγαμοι)

Για τα ζευγάρια όπου και οι δύο πληρούν τα κριτήρια, το ποσό διπλασιάζεται στα 500 ευρώ.

Την Παρασκευή 28/11: Επιστροφή ενός ενοικίου

Περίπου 1 εκατομμύριο νοικοκυριά θα λάβουν την επιστροφή ενός μηνιαίου ενοικίου για το 2024.

Έως 800€, +50€ για κάθε παιδί

Χωρίς αίτηση – καταβάλλεται αυτόματα

Αφορά κύρια ή φοιτητική κατοικία

Χιλιάδες πολίτες που ζουν σε μισθωμένη κατοικία και είναι συνταξιούχοι ή ΑμεΑ θα δουν και τις δύο ενισχύσεις στους λογαριασμούς τους.

Το μεγάλο πακέτο μέτρων των 2,5 δισ. ευρώ

Οι παραπάνω παροχές αποτελούν μέρος του συνολικού πακέτου που θα ξεδιπλωθεί τους επόμενους μήνες και αφορά πάνω από 5 εκατομμύρια πολίτες.

Περιλαμβάνει:

Μειώσεις επιβαρύνσεων στη μισθωτή εργασία

Νέες αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις

Σταδιακή κατάργηση της προσωπικής διαφοράς

Αυξήσεις για ενστόλους

Ενισχύσεις για νοικοκυριά και ευάλωτες ομάδες

Με τις συντάξεις Ιανουαρίου, περίπου 2,5 εκατ. συνταξιούχοι θα δουν νέα αύξηση, ενώ όσοι έχουν ακόμη προσωπική διαφορά θα λάβουν για πρώτη φορά το 50% της αύξησης.

Η δήλωση Πιερρακάκη

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, τόνισε:

«Από αύριο χιλιάδες πολίτες θα δουν χρήματα στους λογαριασμούς τους. Η ενίσχυση των 250€ στηρίζει άμεσα συνταξιούχους, υπερήλικες και άτομα με αναπηρία. Λίγες μέρες μετά, η επιστροφή ενοικίου δίνει ανάσα σε όσους πιέζονται από το κόστος στέγασης.

Αυτές οι παρεμβάσεις είναι μέρος ενός μεγαλύτερου σχεδίου 2,5 δισ. ευρώ. Θέλουμε μια Ελλάδα που δεν αφήνει κανέναν πίσω και δίνει ευκαιρίες σε όλους.»



Από αύριο, περισσότεροι από 1,4 εκατ. δικαιούχοι λαμβάνουν την ετήσια ενίσχυση. Μέσα στην εβδομάδα ακολουθεί και η επιστροφή ενοικίου, ενώ μέχρι τα τέλη του έτους θα ενεργοποιηθούν κι άλλες παροχές που εντάσσονται στο μεγάλο κυβερνητικό πακέτο στήριξης.

Διαβάστε ακόμα: Επίδομα θέρμανσης: Λήγει η προθεσμία – Ποιοι κινδυνεύουν να το χάσουν και πότε πληρώνεται