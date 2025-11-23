Συνολικά 2.755.486.523,97 ευρώ θα καταβληθούν σε 5.547.310 δικαιούχους από τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου έως και την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025 από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ, σύμφωνα με το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Παράλληλα, μέσα στην ίδια εβδομάδα ξεκινούν και οι πληρωμές για τις συντάξεις Δεκεμβρίου 2025, με τα χρήματα να εμφανίζονται στα ΑΤΜ ήδη από το απόγευμα της Δευτέρας 24 Νοεμβρίου, όπως συνηθίζεται.

Αναλυτικά οι πληρωμές του e-ΕΦΚΑ

Συντάξεις Δεκεμβρίου 2025 – 2.365.278.153,95 ευρώ σε 4.228.095 δικαιούχους



25 & 27 Νοεμβρίου

Πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων

Δικαιούχοι: 4.228.095



Συντάξεις ανά κατηγορία (25 Νοεμβρίου):

Μη μισθωτοί (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ)

Όλοι οι νέοι συνταξιούχοι (από 1.1.2017 – ν. 4387/2016)

Όλες οι επικουρικές του ιδιωτικού τομέα



Συντάξεις μισθωτών (27 Νοεμβρίου):

ΙΚΑ – ΕΤΑΜ

Δημόσιο

ΝΑΤ – ΚΕΑΝ

ΕΤΑΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ

ΤΣΠ-ΗΣΑΠ, ΤΣΕΑΠΓΣΟ

ΔΕΗ

ΟΤΕ

Προσωρινές Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας



Προκαταβολές & λοιπές πληρωμές

3.200.000 ευρώ – Προκαταβολή συντάξεων Δεκεμβρίου (28/11) – 8.600 δικαιούχοι

2.307.620,02 ευρώ – Επιστροφές εισφορών μισθωτών (24/11) – 663 δικαιούχοι

2.500.000 ευρώ – Επιστροφές εισφορών μη μισθωτών (28/11) – 2.300 δικαιούχοι

310.317.750 ευρώ – Επίδομα των 250 ευρώ (28/11) – 1.241.271 συνταξιούχοι

19.000.000 ευρώ – Εφάπαξ (24–28/11) – 800 δικαιούχοι



Πληρωμές ΔΥΠΑ (24–28 Νοεμβρίου)

18.000.000 ευρώ – Επιδόματα ανεργίας & λοιπά επιδόματα – 30.000 δικαιούχοι

14.000.000 ευρώ – Ειδική παροχή μητρότητας – 17.500 μητέρες

19.000.000 ευρώ – Προγράμματα απασχόλησης – 18.000 δικαιούχοι

1.800.000 ευρώ – Πληρωμή εισφορών σε 80 φορείς (κοινωφελή προγράμματα)

83.000 ευρώ – Πρόγραμμα «Σπίτι μου» – 1 δικαιούχος



Πότε μπαίνουν τα χρήματα στα ΑΤΜ

Οι πρώτες πιστώσεις θα εμφανιστούν: Δευτέρα 24 Νοεμβρίου, μετά τις 17:00 για τους δικαιούχους της πληρωμής της 25ης Νοεμβρίου.

Διαβάστε ακόμα: Χιλιάδες λάθη «ψαλίδισαν» την επιστροφή ενοικίου – Ποιες διορθώσεις πρέπει να γίνουν έως το τέλος του 2025