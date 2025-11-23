Ειδική λοταρία 1.000 ευρώ για 8.500 φορολογούμενους: Ποιοι συμμετέχουν και πώς θα δοθεί το ποσό

Την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025 πραγματοποιείται η νέα ειδική λοταρία της ΑΑΔΕ, μέσα από την οποία 8.500 δικαιούχοι θα κερδίσουν από 1.000 ευρώ ο καθένας. Η κλήρωση αφορά αποκλειστικά τους κατόχους προπληρωμένων καρτών επιδομάτων, οι οποίοι πραγματοποίησαν ηλεκτρονικές συναλλαγές κατά την περίοδο χρήσης της κάρτας τους.

Η διαδικασία υλοποιείται στην ΑΑΔΕ, με τη συμμετοχή ανεξάρτητου πιστοποιημένου φορέα και χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Παρακάτω παρουσιάζονται συνοπτικά όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε:



1. Ποιοι συμμετέχουν στη λοταρία;

Συμμετέχουν όσοι έκαναν ηλεκτρονικές συναλλαγές με την προπληρωμένη κάρτα τους έως 9 Νοεμβρίου 2025. Οι κάρτες αυτές χορηγούνται:

Α. Από τον ΟΠΕΚΑ

Επίδομα γέννησης

Επίδομα παιδιού (Α21)

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα

Επίδομα αναδοχής

Β. Από τη ΔΥΠΑ

Επίδομα ξεναγών

Επίδομα δασεργατών

Τακτική επιδότηση ανεργίας

Επίδομα αποκλειστικών νοσοκόμων

Παροχές εκδοροσφαγέων

Ειδικά εποχικά βοηθήματα

Ειδική παροχή προστασίας μητρότητας

Επίδομα μακροχρονίως ανέργων

Βοήθημα ανεργίας ανεξαρτήτως απασχόλησης

Συμπληρωματική παροχή μητρότητας

Επίδομα γονικής άδειας

Επίδομα εργασίας

Επίδομα ευάλωτων ομάδων



2. Πώς συγκεντρώνονται οι λαχνοί;

Οι λαχνοί αντιστοιχούν στον αριθμό και το είδος των ηλεκτρονικών συναλλαγών που πραγματοποιήθηκαν με την κάρτα μέχρι 9/11/2025. Τα στοιχεία διαβιβάστηκαν στο Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας από τους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών.



3. Τι κάνουν όσοι δεν θέλουν να συμμετέχουν;

Οι κάτοχοι των καρτών μπορούν να εξαιρεθούν από τη λοταρία έως την Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025, στέλνοντας e-mail στο prepaid@minscfa.gov.gr

με τα εξής στοιχεία:

Ονοματεπώνυμο

Πατρώνυμο

ΑΦΜ

Αριθμό ταυτότητας ή διαβατηρίου

Ημερομηνία γέννησης

Διεύθυνση κατοικίας



4. Πώς θα ενημερωθούν οι νικητές;

Η ενημέρωση θα γίνει απευθείας μέσω e-mail, από τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.



5. Πότε και πώς θα καταβληθούν τα 1.000 ευρώ;

Η πληρωμή θα ολοκληρωθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου 2025.

Το ποσό θα κατατεθεί στο IBAN που αντιστοιχεί στην προπληρωμένη κάρτα του δικαιούχου.



6. Πώς φορολογείται το έπαθλο;

Το ποσό των 1.000 ευρώ:

Είναι ακατάσχετο.

Δεν υπόκειται σε κανένα τέλος, εισφορά ή κράτηση.

Δεν συμψηφίζεται με χρέη προς Δημόσιο, δήμους, ασφαλιστικά ταμεία ή τράπεζες.

Δεν προσμετράται σε εισοδηματικά κριτήρια για κοινωνικές παροχές.

