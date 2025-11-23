Μαζικές ενισχύσεις πριν τις γιορτές: Ποιοι βλέπουν αυξήσεις και επιδόματα ως το τέλος του χρόνου

Σε τροχιά εφαρμογής μπαίνουν τα πρώτα μέτρα του προϋπολογισμού του 2026, με χιλιάδες δικαιούχους να λαμβάνουν σημαντικές ενισχύσεις ήδη από τις τελευταίες ημέρες του Νοεμβρίου. Η «αιχμή» των πληρωμών συμπίπτει με τη Black Friday, καθώς περισσότερα από 620 εκατ. ευρώ θα καταλήξουν σε τραπεζικούς λογαριασμούς μέσα στην επόμενη εβδομάδα.

Αυξήσεις για 76.000 στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας

Με τη μισθοδοσία του Δεκεμβρίου, αστυνομικοί, πυροσβέστες και λιμενικοί θα δουν αναδρομικές αυξήσεις για το διάστημα Οκτωβρίου–Δεκεμβρίου, συνολικού ύψους 32 εκατ. ευρώ. Τα νέα εκκαθαριστικά μισθοδοσίας θα αποτυπώσουν τους αναπροσαρμοσμένους μισθούς.

Καταβολές την επόμενη Παρασκευή

Την ίδια ημέρα πιστώνονται:

Εφάπαξ ενίσχυση 250 ευρώ σε χαμηλοσυνταξιούχους, ανασφάλιστους υπερήλικες και άτομα με αναπηρία.

Επιστροφή ενοικίου, με συνολικά 590 εκατ. ευρώ να αποδίδονται στους δικαιούχους.

Τρία μέτρα που ενεργοποιούνται πριν το νέο έτος

Πριν φύγει το 2025, ενεργοποιούνται επιπλέον τρεις παρεμβάσεις:

Μειωμένη παρακράτηση φόρου για δημοσίους υπαλλήλους και συνταξιούχους, με μεγαλύτερο όφελος για οικογένειες με παιδιά και νέους έως 30 ετών. Η διαφορά θα φανεί στον μισθό του Ιανουαρίου. Αύξηση κύριων συντάξεων κατά 2,4%, ενώ όσοι διατηρούν προσωπική διαφορά θα δουν για πρώτη φορά αύξηση 1,2%. Προκαταβολή επιδόματος θέρμανσης περίπου 100 εκατ. ευρώ, η οποία θα καταβληθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου.



Αλλαγές από 1η Ιανουαρίου 2026

Με το ξεκίνημα της νέας χρονιάς έρχεται «κύμα» νέων ρυθμίσεων:

Μείωση ΦΠΑ κατά 30% σε νησιά του Βορείου Αιγαίου, Σαμοθράκη και μικρά νησιά των Δωδεκανήσων. Η μείωση θα φανεί άμεσα σε καύσιμα, πετρέλαιο θέρμανσης και βασικά προϊόντα.

Αύξηση καθαρών αποδοχών στον ιδιωτικό τομέα λόγω μικρότερης παρακράτησης φόρου, ορατή στα τέλη Ιανουαρίου.

Μείωση ΕΝΦΙΑ κατά 50% για κύριες κατοικίες σε περιοχές έως 1.500 κατοίκους, με τα εκκαθαριστικά να αναρτώνται στις αρχές Μαρτίου.

Νέα αύξηση κατώτατου μισθού, που εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στα 910–920 ευρώ. Το όφελος θα φανεί στα τέλη Απριλίου για εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, ενώ στο Δημόσιο η αύξηση υπολογίζεται σε 30–40 ευρώ μικτά.

