Το θέμα των αγροτικών ενισχύσεων ξεμπλοκάρει οριστικά μετά την έγκριση της Κομισιόν στο σχέδιο δράσης που υπέβαλε η Ελλάδα στις 4 Νοεμβρίου. Όπως δήλωσε στην ΕΡΤ ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπύρος Πρωτοψάλτης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τις απαραίτητες αλλαγές, επιτρέποντας την κανονική εξέλιξη των πληρωμών.

Πότε πληρώνονται οι αγρότες – Τι ποσά έρχονται

Ο κ. Πρωτοψάλτης εξήγησε ότι η προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης θα καταβληθεί έως το τέλος Νοεμβρίου, με το συνολικό ποσό να ξεπερνά το μισό δισεκατομμύριο ευρώ.

«Με λίγα λόγια, έχουμε πλέον το πράσινο φως να εφαρμόσουμε όσα έχουμε δεσμευτεί και ήδη υλοποιούμε», τόνισε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, 610.000 ΑΦΜ υπέβαλαν φέτος αίτηση για βασική ενίσχυση. Ο τελικός αριθμός δικαιούχων θα διαμορφωθεί μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων, ωστόσο εκτιμάται ότι θα αφορά εκατοντάδες χιλιάδες παραγωγούς.

Πληρωμές που έχουν ήδη γίνει – 46 εκατ. ευρώ σε 82.870 παραγωγούς

Παράλληλα, ο ΟΠΕΚΕΠΕ ανακοίνωσε ότι κατέβαλε πρόσθετες συνδεδεμένες ενισχύσεις του 2024, με:

82.870 παραγωγούς να πληρώνονται

και το συνολικό ποσό να φτάνει τα 46 εκατ. ευρώ.

Από τις πληρωμές έχουν αφαιρεθεί όλα τα ΑΦΜ που βρίσκονται υπό έλεγχο από τις Ελληνικές και Ευρωπαϊκές Αρχές, καθώς η Διοίκηση του Οργανισμού εφαρμόζει αυστηρότερο σύστημα ελέγχου ώστε «οι ενισχύσεις να αποδίδονται αποκλειστικά στους πραγματικούς δικαιούχους».

Γιατί υπήρξαν καθυστερήσεις – Ο ρόλος του ΑΤΑΚ

Ο Γενικός Γραμματέας εξήγησε ότι φέτος εφαρμόστηκε για πρώτη φορά ο ΑΤΑΚ, η υποχρεωτική ταυτότητα ακινήτου, παρά το γεγονός ότι έπρεπε να έχει υιοθετηθεί από το 2017.

Η καθυστερημένη εφαρμογή του δημιούργησε προβλήματα σε αρκετούς παραγωγούς, με αποτέλεσμα να δοθεί παράταση έως τις 20 Οκτωβρίου. Η καθυστέρηση στην ολοκλήρωση των αιτήσεων μετακίνησε και το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών.

Οι αποζημιώσεις – Πότε δίνονται

Ο κ. Πρωτοψάλτης διαβεβαίωσε ότι οι μεγάλες αποζημιώσεις θα καταβληθούν επίσης τέλος Νοεμβρίου, ενώ οι πληρωμές μικρότερων ποσών θα συνεχιστούν σταδιακά μέχρι το τέλος του έτους.

Υπενθύμισε ότι για τρεις μήνες ΟΠΕΚΕΠΕ δεν μπορούσε να πραγματοποιήσει καμία πληρωμή λόγω των ελέγχων της Οικονομικής Αστυνομίας και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, γεγονός που δημιούργησε συσσωρευμένες εκκρεμότητες.

Τι σημαίνει η έγκριση της Κομισιόν

Μετά την έγκριση του σχεδίου δράσης:

ξεκινά κανονικά το πλάνο πληρωμών

προχωρούν οι πρόσθετοι έλεγχοι που συμφωνήθηκαν για να αποφευχθούν ξανά αδικαιολόγητες πληρωμές

διασφαλίζεται ότι οι ενισχύσεις θα φτάσουν μόνο σε όσους τις δικαιούνται

Όπως είπε ο Γενικός Γραμματέας:

«Πρώτοι εμείς θέλουμε να πληρώσουμε — αυτή είναι η δουλειά μας».

