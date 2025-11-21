e-ΕΦΚΑ & ΔΥΠΑ: Ποιοι πληρώνονται έως 28 Νοεμβρίου – Αναλυτικός πίνακας

Σημαντικές καταβολές θα πραγματοποιηθούν από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ την εβδομάδα 24–28 Νοεμβρίου, με το συνολικό ποσό να φτάνει τα 2.755.486.523,97 ευρώ, τα οποία θα δοθούν σε 5.547.310 δικαιούχους.
1. Πληρωμές από τον e-ΕΦΚΑ
Οι καταβολές αφορούν συντάξεις Δεκεμβρίου, επιστροφές εισφορών, προκαταβολές συντάξεων και εφάπαξ.
Αναλυτικά:
- 25 & 27 Νοεμβρίου
Καταβάλλονται 2.365.278.153,95 ευρώ σε 4.228.095 δικαιούχους για τις κύριες και επικουρικές συντάξεις Δεκεμβρίου 2025.
- 28 Νοεμβρίου – Προκαταβολή σύνταξης
3.200.000 ευρώ σε 8.600 δικαιούχους.
- 24 Νοεμβρίου – Επιστροφή εισφορών μισθωτών
2.307.620,02 ευρώ σε 663 δικαιούχους.
- 28 Νοεμβρίου – Επιστροφή εισφορών μη μισθωτών
2.500.000 ευρώ σε 2.300 δικαιούχους.
- 28 Νοεμβρίου – Επίδομα 250 ευρώ
310.317.750 ευρώ σε 1.241.271 συνταξιούχους που δικαιούνται το επίδομα.
- 24–28 Νοεμβρίου – Εφάπαξ
19.000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους, βάσει νέων αποφάσεων.
2. Πληρωμές από τη ΔΥΠΑ
Σημαντικές και οι καταβολές της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης:
- Επιδόματα ανεργίας & λοιπά επιδόματα
18.000.000 ευρώ σε 30.000 δικαιούχους.
- Επιδοτούμενη άδεια μητρότητας
14.000.000 ευρώ σε 17.500 μητέρες.
- Επιδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης
19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους.
- Προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα
1.800.000 ευρώ σε 80 φορείς για κάλυψη εισφορών.
- Πρόγραμμα “Σπίτι μου”
83.000 ευρώ σε 1 δικαιούχο.
