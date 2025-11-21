e-ΕΦΚΑ & ΔΥΠΑ: Ποιοι πληρώνονται έως 28 Νοεμβρίου – Αναλυτικός πίνακας

Σημαντικές καταβολές θα πραγματοποιηθούν από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ την εβδομάδα 24–28 Νοεμβρίου, με το συνολικό ποσό να φτάνει τα 2.755.486.523,97 ευρώ, τα οποία θα δοθούν σε 5.547.310 δικαιούχους.

1. Πληρωμές από τον e-ΕΦΚΑ

Οι καταβολές αφορούν συντάξεις Δεκεμβρίου, επιστροφές εισφορών, προκαταβολές συντάξεων και εφάπαξ.

Αναλυτικά:

- 25 & 27 Νοεμβρίου

Καταβάλλονται 2.365.278.153,95 ευρώ σε 4.228.095 δικαιούχους για τις κύριες και επικουρικές συντάξεις Δεκεμβρίου 2025.



- 28 Νοεμβρίου – Προκαταβολή σύνταξης

3.200.000 ευρώ σε 8.600 δικαιούχους.



- 24 Νοεμβρίου – Επιστροφή εισφορών μισθωτών

2.307.620,02 ευρώ σε 663 δικαιούχους.



- 28 Νοεμβρίου – Επιστροφή εισφορών μη μισθωτών

2.500.000 ευρώ σε 2.300 δικαιούχους.



- 28 Νοεμβρίου – Επίδομα 250 ευρώ

310.317.750 ευρώ σε 1.241.271 συνταξιούχους που δικαιούνται το επίδομα.



- 24–28 Νοεμβρίου – Εφάπαξ

19.000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους, βάσει νέων αποφάσεων.



2. Πληρωμές από τη ΔΥΠΑ

Σημαντικές και οι καταβολές της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης:

- Επιδόματα ανεργίας & λοιπά επιδόματα

18.000.000 ευρώ σε 30.000 δικαιούχους.



- Επιδοτούμενη άδεια μητρότητας

14.000.000 ευρώ σε 17.500 μητέρες.



- Επιδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης

19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους.



- Προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα

1.800.000 ευρώ σε 80 φορείς για κάλυψη εισφορών.



- Πρόγραμμα “Σπίτι μου”

83.000 ευρώ σε 1 δικαιούχο.

Διαβάστε ακόμα: Νωρίτερα φέτος οι συντάξεις Ιανουαρίου 2026 – Οι ημερομηνίες