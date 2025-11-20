Κατατέθηκε στη Βουλή ο κρατικός προϋπολογισμός για το 2026, ο οποίος προβλέπει ισχυρή ανάπτυξη, άλμα στις επενδύσεις, αποκλιμάκωση του πληθωρισμού, νέα μείωση της ανεργίας, αλλά και υψηλό πρωτογενές πλεόνασμα 2,8% του ΑΕΠ. Παράλληλα, ενσωματώνει εκτεταμένες παρεμβάσεις σε μισθούς, συντάξεις και φορολογία που επηρεάζουν άμεσα το διαθέσιμο εισόδημα εκατομμυρίων πολιτών.



Βασικές προβλέψεις για την ελληνική οικονομία το 2026

ΑΕΠ: +2,4% (έναντι 2,2% φέτος)

Επενδύσεις: +10,2% (ισχυρή επιτάχυνση)

Ιδιωτική κατανάλωση: +1,7%

Δημόσια κατανάλωση: +0,7%

Εξαγωγές: +4,5%

Πληθωρισμός: 2,2% (από 2,6%)

Ανεργία: 8,6% (χαμηλότερη από το 2008)

Δημόσιο χρέος: 138,2% του ΑΕΠ (σταθερή αποκλιμάκωση)

Η έκθεση σημειώνει ότι το διεθνές οικονομικό περιβάλλον παραμένει ασταθές λόγω γεωπολιτικών εξελίξεων, ενεργειακών αγορών και πιθανών δημοσιονομικών εντάσεων στην Ευρώπη. Παρ' όλα αυτά, η ελληνική οικονομία διατηρεί σημαντική δυναμική χάρη στην αύξηση της απασχόλησης, την ενίσχυση των επενδύσεων και την προώθηση μεταρρυθμίσεων.



Μεγάλες παρεμβάσεις: Μισθοί, φόροι, συντάξεις

1. Φορολογικές ελαφρύνσεις 1,76 δισ. ευρώ

Οι παρεμβάσεις που ενεργοποιούνται το 2026 περιλαμβάνουν:

Νέα φορολογική κλίμακα εισοδήματος για μισθωτούς, συνταξιούχους, αγρότες και ελεύθερους επαγγελματίες

Επιπλέον ελαφρύνσεις για οικογένειες με παιδιά και νέους έως 30 ετών

Μείωση φόρου εισοδήματος για ιδιοκτήτες ακινήτων

Μείωση κατά 30% των τεκμηρίων διαβίωσης

Μείωση ΦΠΑ κατά 30% στα ακριτικά νησιά

Τριετής εξαίρεση από το ελάχιστο εισόδημα για νέες μητέρες ελεύθερους επαγγελματίες

Ελαφρύνσεις σε μικρούς οικισμούς, όπως:

σταδιακή κατάργηση ΕΝΦΙΑ για κύριες κατοικίες

μείωση 50% στο ελάχιστο εισόδημα ΕΦΚΑ για ελεύθερους επαγγελματίες

Συνολικό όφελος για τα νοικοκυριά το 2026: 1,2 δισ. ευρώ.

2. Αύξηση μισθών

Ο ονομαστικός μέσος μισθός θα αυξηθεί κατά 3,7%.

Ο πραγματικός μισθός θα αυξηθεί κατά 1,5%, λόγω χαμηλότερου πληθωρισμού.

Το 2026 ο μέσος καθαρός μισθός θα είναι πάνω από 30% υψηλότερος σε σχέση με το 2019.

Από 1/4/2026 τίθεται σε ισχύ η νέα αύξηση κατώτατου μισθού.

3. Συντάξεις

Συνεχίζεται η σταδιακή κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, οδηγώντας σε υψηλότερες καθαρές αυξήσεις.

Προβλέπεται ενίσχυση στα ειδικά μισθολόγια ΕΔ και Σωμάτων Ασφαλείας, που συμπαρασύρει και συντάξεις.



Επενδύσεις: Ο μεγάλος μοχλός ανάπτυξης

Το 2026 προβλέπεται αύξηση 10,2% στον ακαθάριστο σχηματισμό παγίου κεφαλαίου – τη μεγαλύτερη της τελευταίας δεκαετίας.

53% της αύξησης θα προέλθει από κατασκευές

47% από εξοπλισμό και λοιπές επενδύσεις

Οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης (ΤΑΑ) και οι ιδιωτικές επενδύσεις διαμορφώνουν ευνοϊκό υπόβαθρο για νέα έργα, ενισχύοντας την παραγωγικότητα και τη μακροχρόνια ανάπτυξη.



Σταθερή πορεία σε εξαγωγές – τουρισμό

Οι εξαγωγές υπηρεσιών θα αυξηθούν κατά 5%, ενισχυμένες από τον τουρισμό.

Οι τουριστικές εισπράξεις αναμένεται να αυξηθούν κατά 6,5%.

Οι εξαγωγές αγαθών θα κινηθούν στο +3,9%.

Το ισοζύγιο υπηρεσιών συμβάλλει θετικά στην ανάπτυξη κατά 0,6 ποσοστιαίες μονάδες.



Αγορά εργασίας: Η ανεργία στο χαμηλότερο επίπεδο 18ετίας

Ανεργία στο 8,6%

Απασχολούμενοι: 5,24 εκατομμύρια (αύξηση 376.000 σε σχέση με το 2008)

Μισθωτοί: 3,94 εκατομμύρια, αυξανόμενοι για πέμπτο συνεχόμενο έτος



Κίνδυνοι και αβεβαιότητες

Η έκθεση αναφέρει ότι πιθανοί κίνδυνοι για το οικονομικό outlook είναι:

γεωπολιτικές εντάσεις

πιθανές μεταβολές στη δασμολογική συμφωνία ΗΠΑ – ΕΕ

ενεργειακές ανατιμήσεις

καθυστέρηση επενδύσεων

ακραία καιρικά φαινόμενα (κλιματική αλλαγή)

Ωστόσο, υπάρχουν και θετικοί παράγοντες που θα μπορούσαν να ωθήσουν την οικονομία ψηλότερα: ενέργεια, τουρισμός, ναυτιλία, ταχύτερη αποκλιμάκωση πληθωρισμού και πρόσθετη επενδυτική δραστηριότητα.

