Απολύσεις με «δικαιολογία» το AI – Το εύκολο άλλοθι πίσω από τις εταιρικές περικοπές

Η συζήτηση γύρω από τον ρόλο της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) στην αγορά εργασίας φουντώνει καθώς ολοένα και περισσότερες εταιρείες τη χρησιμοποιούν ως επίσημη αιτιολογία για απολύσεις και πάγωμα προσλήψεων.

Η Deutsche Lufthansa AG ανακοίνωσε ότι έως το 2030 θα καταργήσει 4.000 διοικητικές θέσεις, ενώ η ολλανδική ING προειδοποιεί για περίπου 1.000 θέσεις που κινδυνεύουν λόγω ψηφιοποίησης και αλλαγών στη συμπεριφορά των πελατών. Στη Νότια Κορέα, η Krafton Inc. (δημιουργός του PUBG) πάγωσε τις προσλήψεις ώστε να μετασχηματιστεί με επίκεντρο την AI.

Η ίδια εικόνα παρατηρείται και στις ΗΠΑ, όπου σύμφωνα με στοιχεία της Challenger, Gray & Christmas, από την αρχή του έτους έχουν ανακοινωθεί 48.414 απολύσεις σχετιζόμενες με AI, εκ των οποίων 31.039 μόνο τον Οκτώβριο.



Η πραγματικότητα πίσω από τις απολύσεις — το AI ως «AI-washing»

Παρότι η AI πράγματι αλλάζει διαδικασίες και αυτοματοποιεί εργασίες, ειδικοί επισημαίνουν πως δεν είναι ο πραγματικός λόγος για το κύμα απολύσεων.

Ο George Denlinger (Robert Half) τονίζει πως «πολλές εταιρείες κατηγορούν την τεχνητή νοημοσύνη, παρόλο που δεν είναι ο μόνος λόγος». Συχνά, το AI λειτουργεί ως επικοινωνιακή ασπίδα.

Οι συνηθέστεροι πραγματικοί λόγοι περιλαμβάνουν:

Υπερβολική αύξηση προσωπικού μετά την πανδημία

Γεωπολιτικό ρίσκο, δασμούς, μειωμένη εμπιστοσύνη καταναλωτών

Αναδιαρθρώσεις, συγχωνεύσεις, «σφιχτές» οικονομικές επιδόσεις

Τεχνολογικές επενδύσεις που δεν αποδίδουν ακόμη

Η επίκληση στην AI προσφέρει στο μάνατζμεντ ένα «καθαρό» αφήγημα αποδοτικότητας, ειδικά προς επενδυτές που πιέζουν για μείωση κόστους.



Τι πραγματικά κάνει η AI στην αγορά εργασίας

Αντί για μαζική καταστροφή θέσεων εργασίας, η AI προκαλεί έναν πιο αργό και πολυσύνθετο μετασχηματισμό:

Αλλάζει ρόλους και απαιτήσεις δεξιοτήτων

Καταργεί θέσεις χαμηλής εξειδίκευσης, αλλά δημιουργεί νέες σε data, engineering και υποστήριξη τεχνολογιών

Αναγκάζει τις επιχειρήσεις να ανασχεδιάσουν διαδικασίες

Οδηγεί σε ανάγκη δια βίου μάθησης και επανεκπαίδευσης

Η «επανάσταση της AI» έχει ξεκινήσει, αλλά οι μαζικές απολύσεις στις οποίες αποδίδεται είναι, συχνά, αποτέλεσμα συγκυρίας και όχι αποκλειστικά της τεχνολογίας.



Τι περιμένουμε τα επόμενα χρόνια

Ενώ η AI θα συνεχίσει να χρησιμοποιείται ως βολική δικαιολογία για δύσκολες εταιρικές αποφάσεις, η ουσία του προβλήματος θα παραμένει η αποτυχία προσαρμογής, τα υψηλά κόστη, οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι και η ανάγκη για νέα επιχειρηματικά μοντέλα.

Η πραγματική πρόκληση θα είναι:

επανεκπαίδευση εργαζομένων,

επανασχεδιασμός επαγγελμάτων,

προστασία όσων πλήττονται από τον μετασχηματισμό,

και υπεύθυνη υιοθέτηση του AI, χωρίς επικοινωνιακά τεχνάσματα.

Η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι ο θύτης. Είναι όμως το πιο εύκολο άλλοθι.

