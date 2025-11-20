Περισσότεροι από 1,1 εκατομμύριο ενοικιαστές κύριας και φοιτητικής κατοικίας θα δουν στις 28 Νοεμβρίου την επιστροφή ενός μηνιαίου ενοικίου στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς, καθώς η ΑΑΔΕ ολοκληρώνει τον κύκλο διασταυρώσεων μεταξύ φορολογικών δηλώσεων και μισθωτηρίων. Η ενίσχυση αποτελεί ουσιαστική οικονομική ανάσα σε μια περίοδο αυξημένων εξόδων για τα νοικοκυριά.

Το ποσό φτάνει έως 800 ευρώ για την κύρια κατοικία, με επιπλέον 50 ευρώ για κάθε παιδί, ενώ για τους φοιτητές η ενίσχυση μπορεί να φτάσει επίσης έως τα 800 ευρώ ανά άτομο.



Ποιοι θα χρειαστεί να υποβάλουν αίτηση – Τι να κάνουν όσοι μείνουν εκτός

Παρά το μεγάλο εύρος των δικαιούχων, αρκετοί ενοικιαστές που πληρούν τα κριτήρια ενδέχεται να μην λάβουν αυτόματα την ενίσχυση. Σε αυτή την περίπτωση μπορούν να υποβάλουν αίτημα επανεξέτασης μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου» στο myAADE, αποστέλλοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Η σχετική προθεσμία λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Οι συνηθέστεροι λόγοι απόρριψης περιλαμβάνουν:

Μη πλήρωση προϋποθέσεων στη φοιτητική μίσθωση

Παρατυπίες ή ελλείψεις σε ένα ή περισσότερα φοιτητικά μισθωτήρια

Απόκλιση ανάμεσα στο δηλωμένο και στο πραγματικό μίσθωμα, όπου απαιτούνται τραπεζικά παραστατικά και επικαιροποιημένο μισθωτήριο

Εφόσον από τον έλεγχο των στοιχείων αποδειχθεί ότι ο μισθωτής πληροί τις προϋποθέσεις, η ΑΑΔΕ προχωρά στην πληρωμή του ποσού.



Τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια

Για να εγκριθεί η ενίσχυση, ισχύουν συγκεκριμένα όρια εισοδήματος:

Άγαμοι: έως 20.000 ευρώ

Έγγαμοι / σύμφωνο συμβίωσης: έως 28.000 ευρώ + 4.000 ευρώ ανά παιδί

Μονογονεϊκές οικογένειες: έως 31.000 ευρώ + 5.000 ευρώ για κάθε παιδί πέραν του πρώτου

Η συνολική οικογενειακή περιουσία δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ για μονομελές νοικοκυριό, με προσαύξηση 20.000 ευρώ ανά επιπλέον μέλος.



«Κόφτης» για όσους δεν πληρώνουν κανονικά το ενοίκιο

Η ενίσχυση δεν υπολογίζεται βάσει του ποσού που αναγράφεται στο μισθωτήριο, αλλά ανάλογα με τα πραγματικά εισπραχθέντα ενοίκια που δηλώνει ο ιδιοκτήτης στο έντυπο Ε2.

Έτσι, για ενοικιαστές με καθυστερήσεις πληρωμών, το επίδομα μπορεί:

να δοθεί μειωμένο,

ή ακόμη και να μη δοθεί καθόλου, αν τα ανείσπρακτα ενοίκια είναι μεγάλα.



Αφορολόγητη και ακατάσχετη η ενίσχυση – Τι ισχύει για ψευδή στοιχεία

Το επίδομα είναι:

αφορολόγητο,

ακατάσχετο,

και δεν συμψηφίζεται με οφειλές.

Ωστόσο, σε περίπτωση ψευδών δηλώσεων, το ποσό:

επιστρέφεται ως αχρεωστήτως καταβληθέν,

επιβαρύνεται με τόκους και προσαυξήσεις,

ενώ ο ενοικιαστής αποκλείεται από μελλοντικές αντίστοιχες ενισχύσεις για τρεις χρόνια.



Η πληρωμή της 28ης Νοεμβρίου αφορά μια σημαντική κοινωνική παρέμβαση, με στόχο τη στήριξη όσων επιβαρύνονται από το κόστος στέγασης. Για όσους δικαιούνται το ποσό αλλά δεν το λάβουν, είναι κρίσιμο να κινηθούν έγκαιρα ώστε να διορθωθούν τυχόν ασυμφωνίες πριν τη λήξη της προθεσμίας.

