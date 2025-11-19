IRIS στις συναλλαγές: Τι αλλάζει από 1η Δεκεμβρίου στα καταστήματα

Από την 1η Δεκεμβρίου 2025 αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο πραγματοποιούνται οι συναλλαγές στα φυσικά καταστήματα, καθώς τίθεται σε υποχρεωτική εφαρμογή η αποδοχή πληρωμών μέσω IRIS σε όλες τις συναλλαγές με ιδιώτες (B2C). Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ολοκληρώνει το κανονιστικό πλαίσιο και εντάσσει τις άμεσες πληρωμές (Instant Payments) στο οικοσύστημα διασύνδεσης των ταμειακών με τη Φορολογική Διοίκηση.

Με σειρά αποφάσεων του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, και μετά από διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς, καθορίστηκε ο κανόνας:

«Είσπραξη πληρωμής (κάρτα ή IRIS) – Υποχρεωτική έκδοση απόδειξης από το ταμειακό σύστημα».

Η προσθήκη της δυνατότητας IRIS έρχεται να συμπληρώσει το πλαίσιο διασύνδεσης, προσφέροντας σε επιχειρήσεις και καταναλωτές έναν ταχύτερο και απλούστερο τρόπο πληρωμής μέσω άμεσης μεταφοράς χρημάτων.



Ποιες αλλαγές φέρνει η απόφαση της ΑΑΔΕ

Με την εφαρμογή του νέου καθεστώτος:

Τροποποιούνται τα πρωτόκολλα διασύνδεσης των αποφάσεων Α.1098/2022 και Α.1155/2023.

Ορίζεται ο τεχνικός τρόπος με τον οποίο οι επιχειρήσεις αποδέχονται τις άμεσες πληρωμές μέσω IRIS στο σημείο πώλησης.

Οι πληρωμές θα μπορούν να γίνονται:

1. Μέσω POS

Τα τερματικά ηλεκτρονικής μεταφοράς κεφαλαίων θα υποστηρίζουν πλέον και πληρωμές IRIS, όπως ήδη κάνουν με κάρτες.

2. Μέσω Πάροχου Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων (ΥΠΗΕΣ)

Οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν πιστοποιημένους παρόχους ηλεκτρονικής τιμολόγησης θα μπορούν να αποδέχονται IRIS απευθείας μέσα από το σύστημά τους.

(Σχετικές αποφάσεις: Α.1147/2025, Α.1160/2025)

Οι τεχνικές προδιαγραφές καθορίζουν βήμα-βήμα πώς θα πραγματοποιείται η πληρωμή, η διαβίβαση και η έκδοση της απόδειξης.



Τι σημαίνει για καταστηματάρχες και καταναλωτές

Για τις επιχειρήσεις:

Υποχρέωση να δέχονται πληρωμές IRIS από 1/12

Ενσωμάτωση των νέων τεχνικών προδιαγραφών στα ταμειακά ή POS

Αυτόματη έκδοση απόδειξης σε κάθε είσπραξη (κάρτα ή IRIS)

Για τους καταναλωτές:

Δυνατότητα άμεσων πληρωμών χωρίς κάρτα

Συναλλαγές πιο γρήγορες και ασφαλείς

Μηδενικά έξοδα για πληρωμή από λογαριασμό σε λογαριασμό (A2A transfers)



Πού μπορούν να ενημερωθούν οι επιχειρήσεις

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά με IRIS, διασύνδεση και τεχνικές λεπτομέρειες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το my1521 της ΑΑΔΕ:

Τηλεφωνικά: 1521 (χωρίς χρέωση), Δευτέρα–Παρασκευή, 07:00–20:00

Ψηφιακά: my1521 (24/7), επιλέγοντας

Θέματα Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων & myDATA > IRIS > Διασύνδεση

