Συντάξεις Δεκεμβρίου 2025 και επιδόματα ΟΠΕΚΑ: Αναλυτικά όλες οι ημερομηνίες πληρωμής

Ξεκινά η αντίστροφη μέτρηση για τις πληρωμές των συντάξεων Δεκεμβρίου 2025 και των επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ, με χιλιάδες δικαιούχους να αναζητούν τις ακριβείς ημερομηνίες και την ώρα που θα δουν τα χρήματα στους λογαριασμούς τους και στα ΑΤΜ.

Ο e-ΕΦΚΑ ακολουθεί όπως πάντα το σύστημα πληρωμών σε δύο ημέρες – ανάλογα με το αν οι συνταξιούχοι είναι μισθωτοί ή μη μισθωτοί – ενώ ο ΟΠΕΚΑ καταβάλλει όλα τα επιδόματα την τελευταία εργάσιμη του μήνα, με τις πιστώσεις να ξεκινούν από το απόγευμα της προηγούμενης ημέρας.



Πότε πληρώνονται οι συντάξεις Δεκεμβρίου 2025

Οι καταβολές θα πραγματοποιηθούν σε δύο ημερομηνίες:

Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025 – Μη μισθωτοί & επικουρικές ιδιωτικού τομέα

Την Τρίτη 25/11 θα πληρωθούν:

Οι κύριες συντάξεις των πρώην ταμείων μη μισθωτών:

ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ

Οι κύριες συντάξεις μέσω ΟΠΣ-ΕΦΚΑ για όσους συνταξιοδοτήθηκαν από 1/1/2017 και μετά (μισθωτοί & μη μισθωτοί)

Όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα

Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025 – Μισθωτοί & Δημόσιο

Την Πέμπτη 27/11 καταβάλλονται:

Οι κύριες συντάξεις των πρώην ταμείων μισθωτών:

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τράπεζες, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΝΑΤ, ΕΤΑΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ

καθώς και λοιπά εντασσόμενα ταμεία (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ κ.ά.)

Οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου



Πότε εμφανίζονται τα χρήματα στα ΑΤΜ

Όπως συμβαίνει κάθε μήνα, οι πιστώσεις εμφανίζονται στα ΑΤΜ την προηγούμενη εργάσιμη, συνήθως μετά τις 17:00.

Για τις πληρωμές της 25/11:

Τα χρήματα θα φανούν το απόγευμα της Δευτέρας 24/11/2025.

Για τις πληρωμές της 27/11:

Οι πιστώσεις θα είναι διαθέσιμες από το απόγευμα της Τετάρτης 26/11/2025.

Έτσι, πολλοί συνταξιούχοι λαμβάνουν πρακτικά τα χρήματα μία ημέρα νωρίτερα από την επίσημη ημερομηνία.



Πληρωμές επιδομάτων ΟΠΕΚΑ – Νοέμβριος 2025

Επειδή η τελευταία ημέρα του μήνα είναι Κυριακή, ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλει όλα τα επιδόματα την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025.

Πότε θα φανούν οι πιστώσεις στα ΑΤΜ

Τα ποσά θα αρχίσουν να πιστώνονται από το απόγευμα της

Πέμπτης 27 Νοεμβρίου 2025, συνήθως μετά τις 17:00.

Ποια επιδόματα πληρώνονται

Στις 28/11 καταβάλλονται, μεταξύ άλλων:

Επίδομα Παιδιού (Α21)

Επίδομα Στέγασης (ενοικίου)

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα

Προνοιακά αναπηρικά και διατροφικά επιδόματα

Επίδομα Γέννησης

Στεγαστική Συνδρομή

Επίδομα Ανασφάλιστων Υπερηλίκων

Σύνταξη Υπερηλίκων



Γρήγορη σύνοψη ημερομηνιών

24/11 (απόγευμα): Διαθέσιμες στα ΑΤΜ οι συντάξεις μη μισθωτών (πληρωμή 25/11).

25/11: Πληρωμές ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ, νέων συντάξεων και επικουρικών ιδιωτικού τομέα.

26/11 (απόγευμα): Διαθέσιμες στα ΑΤΜ οι συντάξεις μισθωτών & Δημοσίου (πληρωμή 27/11).

27/11: Πληρωμές ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΔΕΚΟ, τραπεζών, ΝΑΤ, Δημοσίου & έναρξη πιστώσεων ΟΠΕΚΑ.

28/11: Καταβάλλονται επίσημα όλα τα επιδόματα ΟΠΕΚΑ.

Διαβάστε ακόμα: Ανοικτά τα καταστήματα σήμερα Κυριακή. Ξεκινά το εορταστικό ωράριο των καταστημάτων